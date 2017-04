Waffel-Pommes mit Huhn und Crème-Sauce

Am Wochenende ist die Major League Baseball in die neue Saison gestartet. Höchste Zeit, einen Blick auf die neusten Menüs in den MLB-Stadien zu werfen. Wir sagen mal: Cholesterin, ahoi!

Und da Sie schon hier sind, schnell noch das schönste Meme der jungen Spielzeit:

STEPHEN PISCOTTY + SCOTT STERLING



THIS MAY BE THE BEST THING IVE EVER MADE pic.twitter.com/3CIYFFTsiR — RT Ohio (@RT_Ohio) 5. April 2017

Ja, der arme Stephen Piscotty ist beim Spiel seiner St. Louis Cardinals gegen die Chicago Cubs dreimal von einem Ball getroffen worden – in einem Inning! Der Kommentar im Video oben allerdings stammt von diesem netten Filmchen.

Unsere besten Genesungswünsche gehen an Piscotty, der das Feld zum guten Glück auf eigenen Beinen verlassen hat. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)