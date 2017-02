«Für die Schweiz ist es am besten, wenn ein Deutscher siegt»

St. Moritz wird Ihre 21. Alpin-WM, seit Sie bei der FIS sind. Kribbelt es noch immer?

Natürlich, zu 100 Prozent. Ich bin immer noch nervös, bei jedem Rennen, das ich mir anschaue, ob am TV oder live.

Diese WM dürfte eine Herzens-­Angelegenheit sein für Sie. Es ist die Alpin-WM, und sie findet in Ihrer Heimat St. Moritz statt.

Der Ort ist der einzige Nachteil.

Wieso das?

Weil ich das Gefühl habe, ich sei für alles verantwortlich, ich sei auch noch beim hinterletzten Problem selber schuld.

Zum Beispiel?

Wenn einer sagt, er habe keinen Parkplatz während der WM, und ich ihm ­sagen muss, wo er sich zu melden hat.

Die WM findet zum fünften Mal in St. Moritz statt. 1974 arbeiteten Sie im OK mit, und schon 2003 waren Sie Präsident der FIS. Wie haben Sie diese Grossanlässe erlebt?

Am meisten war ich natürlich 1974 involviert. Wir hatten damals ein OK von sieben Personen, die das von A bis Z durchzogen. Zwar waren es andere Verhältnisse, einfachere Rennen, aber der Sport hat sich doch kaum verändert – ganz im Gegensatz zum Drumherum. Wir konnten damals Dinge erfinden, die es zuvor noch nicht gab. Gerade im Marketing.

Woran denken Sie?

Es hätte Geld gekostet, wenn wir entlang der Strecke Billettkontrollen gemacht hätten. Ich fand dann einen Sponsor, einen Zigarettenhersteller, der im «Blick» und im «Sport» eine Woche lang Billette beilegte: «Gratiseintritt Ski-WM St. Moritz». Die Leute sammelten diese, dabei gab es doch gar keine Kontrollen. Wir nahmen ein Mehrfaches ein von dem, was wir mit Billettverkäufen tatsächlich verdient hätten.

Und 2003?

Diese WM war schon recht professionell und vergleichbar mit der bevorstehenden. Was in St. Moritz aber immer ein Nachteil sein wird: Wir werden nie grosse Zuschauermengen haben, weil wir einfach zu weit weg sind vom Schuss. Viele Zuschauer kann es nur geben, wenn die Italiener gut fahren. Zu Zeiten eines ­Alberto Tomba kamen die Mailänder in grossen Zahlen.

Was gehört zu einer perfekten WM?

Schönes Wetter. Und dass es sportlich einwandfrei läuft.

Vor allem aus Schweizer Sicht?

Das gastgebende Land sollte immer möglichst stark sein, damit die Atmo­sphäre gut ist. Wenn sich die Schweizer so präsentieren wie in Adelboden, wird keine grosse Stimmung aufkommen.

Wie gut können Sie die neutrale Haltung als Präsident von der ­persönlichen trennen?

Das fällt mir leicht. Ich kenne sehr viele Athleten, und mir ist es so lang wie breit, welchen Anzug diese tragen. Es gibt sympathische und unsympathische ­Fahrer, auch bei den Schweizern und den Österreichern. Mir ist also egal, wer gewinnt, bei den jeweiligen Organisationskomitees sieht das anders aus.

Auf wen hoffen Schweizer Orte?

Für 95 Prozent ist es am besten, wenn ein Deutscher siegt. Dann haben die Orte bei ARD und ZDF die beste touristische Werbung für ihr Skigebiet.

Zugeben würde das aber niemand.

Es ist aber so. In St. Moritz hofften wir einst auf Siege von Rosi Mittermaier, ­leider klappte das nie. Deutschland ist Europas grösste Wirtschaftsmacht. Auch der Skisport ist in einer gewissen Abhängigkeit von Deutschland.

Also schlägt Geld den Chauvinismus.

Die deutschen Touristen füllen vielerorts die Hotels, und die Sponsoren stammen fast alle aus Deutschland.

Wie wichtig sind für die Werbe­wirkung verschneite Landschaften?

Schneebänder, wie wir sie Anfang Saison hatten, sind das Schlimmste. Man kann diese als Argument für Nachtrennen herbeiziehen. (lacht) Unser Publikum will verschneite Berge sehen und blauen Himmel, so wird es angelockt. Wir, der Weltcup, sind nichts anderes als ein Werbeinstrument des Wintertourismus. Deshalb werden Skirennen organisiert, wird von der Hotellerie Geld investiert. Eigentlich ist egal, wer gewinnt, Hauptsache, der Ort wird bekannt.

Dann bereiten Ihnen grüne Weihnachten Bauchschmerzen?

Das ist eine Katastrophe, aber was sollen wir machen? Damit müssen wir leben. Wir werden nicht in Hallen ausweichen – jedenfalls vorläufig nicht. Wir werden auch nicht in höhere Lagen gehen, der Himalaja wird über kurz oder lang auch ausgebucht sein. (lächelt) Es gibt aber auch Orte, die immer Schnee haben. Bansko in Bulgarien etwa. Oder in diesem Jahr die griechischen Skiorte, da lief es schon im November hervorragend.

Griechische Skiorte als Alternative zu Adelboden oder Wengen?

Nein, von den Bergen her nicht. Aber die Türkei wäre interessant, etwa die kurdischen Gebiete – allerdings sind diese politisch unsicher.

Sie sprachen von den Schnee­bändern: Muss irgendwann die Sinnfrage gestellt werden?

Diese Frage muss man sich stellen. Wobei der Wettkampf nur ein kleiner Teil ist.

Es geht ums grosse Ganze.

Ja, die Bergregionen müssen auch leben. Die Leute müssten alle auswandern, wenn es keinen Skisport mehr gäbe. Deshalb wird mit Kunstschnee gemacht, was möglich ist. Aber man muss sich schon fragen, was das soll. Irgendwann wird etwas anderes erfunden, ein Teppich oder ein Gel, auf dem man fahren kann, damit nicht mit Wasser gearbeitet werden muss.

Wie würde die Realität für die Schweizer Wintersportorte aus­sehen, gäbe es keinen Kunstschnee?

Sie wären alle eingegangen. Wir sollten dennoch nicht übertreiben. Im 18. Jahrhundert schrieben die Einwohner von St. Moritz im Kirchenbuch: «Bester Winter in der Geschichte der Menschheit. Erster Schneefall Ende März.» Alle waren hell begeistert, weil die Landwirte keinen Schnee schaufeln mussten. Es gab also immer wieder schneearme Winter. Natürlich geht es derzeit abwärts, aber wir müssen auf Jahrhunderte rechnen und nicht nur auf ein paar Jahre. Wenn es nächsten Winter wieder saukalt wird, sehe ich schon die Schlagzeilen: «Wir gehen zurück in die Eiszeit.»

Die Klimaforschung sagt etwas anderes . . .

. . . ja, ja. Unsere Wälder starben auch alle vor ein paar Jahren wegen dieses ­berühmten Käfers, wie hiess er noch?

Der Borkenkäfer.

Genau. Alle starben, kein einziger Baum ist mehr da. Komischerweise sind nicht nur sie, sondern auch die Wissenschaftler noch alle da.

Ignorieren Sie deren Stimmen?

Nein, wenn wir Seminare über Klimawandel abhalten, schaue ich immer, dass wir Referenten von beiden Seiten haben.

Auf welcher Seite stehen Sie?

Natürlich auf jener, die glaubt, dass es weiter Winter gibt.

Mit dieser Position sind Sie nicht weit weg von US-Präsident Trump, der behauptet, Klimawandel existiere nicht.

So ist es. (lacht) Ich glaube einfach, dass es ein Auf und Ab ist. Wir müssen in Jahrhunderten, Jahrtausenden denken.

Der aktuellen Generation hilft es wenig, wenn Sie sagen, dass es in 1000 Jahren wieder kalt sein wird.

Natürlich sind die Voraussetzungen im Moment nicht gut. Nicht nur bezüglich Kälte, ich sehe das Problem vor allem beim Wasser. Irgendwann werden wir an eine Grenze stossen.

Ist Kunstschnee aus ökologischer Sicht ein Problem?

So lange wir genug Wasser haben, spielt das keine Rolle, es fliesst ja wieder zurück ins Tal. Aber nehmen wir Olympia 2022 in Peking: Die Gegend, in der die ­Alpinen ihre Wettkämpfe austragen, ist praktisch niederschlagsfrei. Macht es Sinn, dort Skigebiete aufzubauen? Ich spreche nicht von der Olympiaabfahrt, sondern von Millionen von Touristen, die danach erwartet werden.

Was sagen die Verantwortlichen?

Der Bürgermeister von Peking hat mir gesagt: «Kein Problem, dann baue ich eben eine Pipeline quer durch China. Und wenn der Kasper lieber Schweizer Wasser hat, baue ich eben eine bis in die Schweiz.» Er reagierte also mit Humor, aber man muss das schon hinterfragen, zumal sie das wenige Wasser dringend in Peking selber brauchen würden.

Sähen Sie die Spiele 2022 lieber woanders?

Nein, absolut nicht, das ist gut für den Aufbau des Skisports. Aber wenn neben der Stadt Peking riesige Skigebiete aufgebaut werden, frage ich mich schon, ob das der Weg ist, den wir gehen wollen.

Sie gehen ja diesen Weg.

Die Chinesen gehen diesen Weg. Wir können ihnen nicht verbieten, Skisport touristisch zu betreiben.

Wie wichtig ist der asiatische Markt?

Er wird für den Wintersport irgendwann der wichtigste Markt werden. Japaner und Koreaner haben wir schon viele in der Schweizer Hotellerie, und die Chinesen werden immer stärker, dieses Massenvolk. Wenn ein Prozent aller Chinesen beginnt, Ski zu fahren, haben wir auf der ganzen Welt keine freie Piste mehr. Sie rechnen nicht in Kleinigkeiten wie wir. Im Moment gibt es in China 300 gut entwickelte Skiorte. In zwei oder drei Jahren rechnen sie mit 5000! Zack!

Was bedeutet der asiatische Einfluss für den Skiweltcup?

Dass unsere traditionellen Weltcuporte über kurz oder lang leiden werden.

Rennen in Wengen nur noch alle zwei Jahre?

Das wäre ein Extremfall. Aber die neuen Orte in Asien oder auch solche in der ehemaligen Sowjetunion, wo viele neue Skigebiete aufgebaut werden, wollen auch dabei sein. Das mit gutem Recht.

Es müssten Orte weichen. Welche?

Wengen und Kitzbühel müssen nicht ­zittern. Aber gewisse Rennen in Italien oder Österreich werden leiden, wenn wir ein Weltsport sein wollen.

Vergangene Woche sind Sie 73 ­geworden, bis 2018 sind Sie als FIS-Präsident gewählt. Wie geht es danach für Sie weiter?

Ich weiss es nicht, und ich würde es auch nicht sagen, sonst wäre ich eine «lame duck», eine lahme Ente.

Gehen Ihre Gedanken über 2018 hinaus?

Generell schon, aber irgendwann muss ich aufhören. Nicht, dass es mir verleidet wäre, aber ich werde älter. Und mit Rauchen alleine kann ich meine Gesundheit auch nicht ewig erhalten. (lacht)

Schauen Sie der WM freudig entgegen, weil im alpinen Bereich die Welt noch am heilsten scheint?

Das ist sie im nordischen doch auch.

Ah, ja?

Sie sprechen von Doping?

Ja, im Langlauf sieht es nicht allzu gut aus.

Im Moment haben wir da ein totales Puff, ja, und daran wird sich so schnell auch nichts ändern.

Die FIS hat sechs russische Lang­läufer suspendiert . . .

(unterbricht) Das war ein Risiko.

Weil die sechs Athleten die FIS verklagen werden?

Das werden sie sowieso, und die Beweise sind nicht 100-prozentig. McLaren führte in seinem Untersuchungsbericht (über mögliches Staatsdoping in Russland) diese Athleten zwar auf, die Frage ist nur: Was haben sie gemacht? Das Einzige, was nachweisbar ist, ist, dass die Urinfläschchen manipuliert wurden. Die haben inwendig mikroskopische Kratzer. Tja: Ist das bei der Produktion passiert, oder wo? Ist der Athlet schuldig wegen eines Fläschchens, das er nie in der Hand hielt? Das wird alles vor Gericht verhandelt, wo sie auf uns losgehen ­werden, schliesslich haben wir sie auch davon abgehalten, Geld zu verdienen.

Waren Sie gegen den Ausschluss?

Ja, ohne Beweise schon. Ich kann auch nicht sagen: «Herr Polizist, nehmen Sie diesem Mann den Führerschein weg, der fuhr gestern zu schnell.»

Als Mitglied des IOK kritisierten Sie erst, dass die russischen Athleten an den Spielen in Rio starten dürfen . . .

. . . nein, ich war auch im IOK immer gegen Kollektivstrafen. Wir dürfen einen Athleten nicht nur deshalb ausschliessen, weil er einen russischen Pass hat. Es gibt diesen grossen Spruch: Schütze den sauberen Athleten! Das sollte doch genauso für saubere Russen gelten.

Die Indizienlage deutet aber auf Staatsdoping hin.

Auch McLaren sagt: Staatsdoping, das ist nur eine Formulierung. Weder das russische olympische Komitee noch die nationalen Verbände hatten irgend­welche Hinweise.

Weil es Parallelstrukturen gibt.

Klar gibt es die. Aber glauben Sie, dass Bundeskanzlerin Merkel vor fünf Jahren in den riesigen Dopingskandal rund um die Universität Freiburg involviert war? Und: Wir sperrten damals doch auch nicht alle Deutschen.

In Russland hat der Staat die dominantere Rolle als in Westeuropa.

Einiges ist unsauber in Russland, da müssen wir mit allen Mitteln eingreifen. Aber mir geht es um die Unschuldigen.

Was hören Sie von anderen ­Verbänden?

Im McLaren-Bericht sind 28 Athleten aufgeführt, die meisten Biathleten. Eigentlich will der Biathlon-Verband auch mitziehen, aber die Verantwortlichen fürchten sich vor den juristischen Folgen. Zudem haben sie festgestellt, dass Athleten aufgeführt sind, die vor 10 Jahren verstorben sind, solche, die noch gar nicht geboren sind – und Gewichtheber! Kein Wunder, wurden sie da etwas skeptisch. Auch der McLaren-Report ist ein einziges Puff.

Sie sagten jüngst in der «New York Times», man müsse aufhören, zu glauben, der Sport sei sauber. Diese Idee sei zwar nobel, tatsächlich aber gehe es um Unterhaltung und Drama.

So habe ich das nicht genau gesagt, aber der Umgang mit dem Sport zeigt doch das: Warum ist Olympia so beliebt? Weil es Unterhaltung ist und Drama. Die Zuschauer wollen strahlende Sieger sehen und weinende Verlierer.

Und der erste Teil Ihrer Antwort? Dass es sauberen Sport nicht gebe?

Im Sport läuft wie in der Gesellschaft vieles, das nicht zu 100 Prozent sauber ist.

Wenn Sie das Prinzip des sauberen Sports nicht hochhalten, wenden sich irgendwann die Zuschauer ab.

Deshalb müssen wir mit allen Mitteln dafür kämpfen. Aber machen wir uns keine Illusionen: Das ist sehr schwierig im Spitzensport mit all den Grossverdienern.

Derzeit gibt es bei den norwegischen Langläufern Ungereimtheiten. Wie unangenehm ist das für Sie?

Lassen Sie meine Hauptsorge nicht noch grösser werden!

Ausgerechnet die besten Norweger wurden positiv getestet . . .

. . . das ist mein absoluter Albtraum. Wenn der Champion erwischt wird, ist das eine Riesenkatastrophe für die Glaubwürdigkeit des Sports. Ein englischer Sportminister sagte einst: «Sport ist die schönste Nebensache der Welt, er findet in jeder Zeitung auf den letzten Seiten statt. Gefährlich wird es, wenn er auf den Titelseiten erscheint, dann steht er vor dem Tod.» Seit einem Jahr sind wir immer wieder auf den Titelseiten.

Wie ermüdend ist der Kampf gegen Doping?

Er ist unangenehm. Ich war 18 Jahre lang in der Exekutive der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada und schlug mich dort mit der ganzen Bürokratie herum – schrecklich! Wenn es einen Dopingfall gibt, ­stehen schon zehn Anwälte bereit.

Sind die Alpinen so sauber, wie es den Anschein macht?

Es gibt auch hier schwarze Schafe. Aber die Frage ist: Wo bringt Doping am meisten? Es ist logisch, dass es in einem Ausdauersport wie Langlauf mehr bringt als etwa im Slalom. Aber es gibt alles, klar. Vor einigen Jahren hatten wir noch Skifahrer, bei denen sich die Oberschenkelinnenseiten berührten, wenn sie gingen, davon gibt es nun nicht mehr viele.

Erwischt wurde aber keiner von ihnen. Hinkt der Jäger den Gejagten immer hinterher?

Das ist ganz klar. Bei den Dopingsubstanzen reden wir von einem Milliardengeschäft. Schon vor 20 Jahren sagte ich, es wäre am einfachsten, mit der Pharmaindustrie eine Abmachung zu treffen: Alle Substanzen, die als Dopingmittel taugen, lassen den Kopf des Athleten grün werden. Dann wäre es einfacher.

Dann hätten wir einige Hulks im Sport.

Ja . . . Aber denken Sie, dass die Pharmaindustrie da mitmacht, dass sie ihr Milliardengeschäft mit Drogen und allem anderen kaputt macht?

Haben Sie es mit einem übermächtigen Gegner zu tun?

Natürlich.

Es ist also ein Kampf, den Sie nicht gewinnen können.

Sicher nicht zu 100 Prozent. Und: ­Doping hat auch einen psychologischen ­Aspekt. Wir werden nie einen sauberen Sport haben, wenn sich nicht auch die Mentalität der Athleten ändert. Wenn einer auf dem Podest steht als Zweiter, dann ist er davon überzeugt, dass er ­Erster wäre, wenn der andere nicht ­gedopt hätte.

Das klingt zynisch.

Ich übertreibe ein bisschen. Aber dennoch ist diese Mentalität tief verankert. Wenn diese einmal weg wäre, und es heissen würde: Auch der andere ist sauber, obwohl er mich geschlagen hat, dann wäre es einfacher, gegen Doping anzukommen. Ich habe ein gutes Beispiel: Wie viele sind beim Engadin Skimarathon gedopt? Gerade auch Ärzte, die ihren Kollegen schlagen wollen, die 10 012. werden wollen statt 10 013.? Schauen Sie einmal nach, welche Todesfälle es am Engadiner gab.

Sehr wenige.

Vielleicht 4 oder 5. Und dann schauen Sie, welche Berufe diese Läufer hatten.

Waren es Ärzte?

Ja, ausnahmslos.

Ist das nicht unlogisch?

Ich kann das nicht beweisen, ich sage nur: An diesem Beispiel sehen Sie die Mentalität.

(Tages-Anzeiger)