Pinturault gewinnt – Murisier wird Vierter

Justin Murisier verbesserte sich in Italien im Slalom dank der fünftbesten Laufzeit vom 17. in den 4. Rang. Zum Podest fehlten dem 24-Jährigen 74 Hundertstel. Der Franzose Pinturault gewann fünf der letzten sieben Kombinationen, Hirscher stand zum 99. Mal auf einem Weltcup-Podest.

Wunschgemäss verlief das Rennen auch für Luca Aerni. Der 22-jährige Neuenburger schaffte es in seiner ersten Kombination auf Weltcup-Stufe im Super-G mit Startnummer 66 gerade noch in die Top 30. Die gute Ausgangslage nutzte er in seiner Paradedisziplin für eine Verbesserung vom 30. in den 7. Rang.

Höchste erfreulich, denn Aerni kam knapp 30 Minuten vor dem Besichtigungsstart für den Slalom erst ins Ziel. «Ich musste innerhalb von 15 Minuten das gesamte Material wechseln, sofort einfahren und dann besichtigen. Beim Weg auf den Berg hatte die Gondel kurz angehalten, deshalb hatte ich noch weniger Zeit», erzählt Aerni vom Stress zwischen den Rennen.

Mit Mauro Caviezel (8.) schaffte es ein dritter Schweizer in die Top 10.

Gute Schweizer Teamleistung

Die Speed-Spezialisten konnten in der aus einem eng gesteckten Super-G und einem schnellen Slalom bestehenden Kombination nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Kjetil Jansrud und Dominik Paris schieden mit guter Ausgangslage aus. Beat Feuz, Achter im Super-G, fiel auf Platz 30 zurück.

Santa Caterina. Weltcup-Kombination der Männer:

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:19,71. 2. Marcel Hirscher (AUT) 0,34 zurück. 3. Aleksander Kilde (NOR) 1,13. 4. Justin Murisier (SUI) 1,87. 5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2,00. 6. Erik Read (CAN) 2,41. 7. Luca Aerni (SUI) 2,87. 8. Mauro Caviezel (SUI) 2,92. Ferner: 25. Nils Mani (SUI) 4,70. 30. Beat Feuz (SUI) 5,13.



Ausgeschieden im Slalom (u.a.): Kjetil Jansrud (NOR/5. nach dem Super-G) und Dominik Paris (ITA/6.)

(lif/fal/jwi/sda)