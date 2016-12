Shiffrin wird langsam fast unschlagbar

Mikaela Shiffrin macht ihren Doppelsieg am Semmering perfekt. Die Amerikanerin gewinnt auch den zweiten Riesenslalom im niederösterreichischen Skiort. Lara Gut wird Sechste. Shiffrin feierte am Semmering ihren zweiten Sieg innert 24 Stunden. Die Amerikanerin gewann auch den zweiten Weltcup-Riesenslalom im niederösterreichischen Skiort.

Zwei Siege in 24 Stunden

Wie schon am Vortag behauptete Shiffrin ihre Führung nach dem ersten Lauf. Zweite hinter der 21-jährigen Leaderin im Gesamtweltcup wurde die Französin Tessa Worley, die sich im zweiten Lauf knapp vor die Deutsche Viktoria Rebensburg schob.

Durchzogene Bilanz der Schweizerinnen

Die Schweizerinnen schnitten ähnlich wie am Vortag ab. Lara Gut verpasste das Podest wiederum knapp, diesmal als Sechste um 39 Hundertstel. Zweitbeste Schweizerin war wie am Dienstag Simone Wild. Die Zürcherin machte im zweiten Lauf neun Plätze gut und wurde 19. Wendy Holdener büsste am Nachmittag wie schon am Vortag Plätze ein. Diesmal fiel sie vom 20. in den 28. Rang zurück.

Resultate