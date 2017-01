Sie liebt ihn, sie liebt ihn nicht ...

Dario Cologna kann bissig werden, wenn er seine Leistungen falsch eingeschätzt fühlt. Nach den ersten Etappen dieser 11. Tour de Ski im Münstertal reagierte er so. Nachdem er sich im Sprint (13.) in ­guter und im Massenstart über 10 km klassisch (5.) gar in starker Form präsentiert hatte, entblösste er seine geschundene Athletenseele. Trotzig bemerkte er: «So schlecht ist meine Form nicht!» Dass Cologna also wieder Feuer gefangen hat, stimmt für die Langlaufserie über sieben Etappen zuversichtlich.

Davor war er wahrlich lange ein Schatten seiner selbst und im Weltcup praktisch nur in der Statistenrolle. Dass er nach guter Vorbereitung im Sommer und Herbst nicht wusste, weshalb er im Vergleich zu seinen vermeintlich härtesten Widersachern derart abfiel, irritierte ihn. Normalerweise weiss sich Cologna sehr gut einzuschätzen.

Zumindest nach zwei Tour-Einsätzen scheint diese rätselhafte Form-Baisse überwunden. Trotzdem ist ein Muster erkennbar, wenn man sich die Weltcupresultate vor seinen drei Tour-Siegen sowie der letzten beiden Saisons anschaut: Man erkennt einen Cologna 1 und einen Cologna 2. Ab seinem internationalen Durchbruch 2008 bis zu seiner schweren Fussverletzung 2013 startete er jeweils gut bis stark in den Winter. Schon vor der Tour wies er mehrere Erfolgserlebnisse auf und reiste mit breiter Brust zum Saison-Highlight an. Besonders in den letzten beiden Wintern aber fiel er ab – im Vergleich mit den Besten und zu seinen früheren Jahren.

Den Tiefpunkt bildete dieses Jahr. In fünf von sieben Rennen verpasste er die Top 10 klar. Natürlich ist das eine oder andere bescheidene Ergebnis auch auf das Material zurückzuführen. Cologna 2 aber ist offensichtlich kein Schnellstarter (mehr) und damit in einem wesentlichen Aspekt anders als die Gesamt­besten: Sie sind vor der Tour schon top.

Cologna 2 wiederum kann diesen teilweise substanziellen Rückstand innert Kürze wettmachen. Darin ist er sich zumindest in diesem sonderbaren Winter ein Rätsel. Viel Zeit zur Verbesserung liegt nicht zwischen dem letzten Weltcup vor der Tour und dem Auftakt. Die plausibelste Erklärung ist darum: ­Cologna vermochte sein Niveau in den letzten Wochen nicht abzurufen – aus welchen Gründen auch immer. Grundsätzlich könnte man zu Cologna 2 sagen: Er baut seine Form punktueller auf. Schon vor der Saison sagte er, ganz auf die WM im Februar zu setzen. Nur: Auch für die Tour-Favoriten Sergei Ustjugow, 1:10 Minuten vor Cologna, und Martin Johnsrud Sundby (51 Sekunden) bilden die Titelkämpfe den Schlüssel-Event. Auch sie sollten also zulegen können.

Colognas Freude an der Tour, einst uneingeschränkt gross, hat zudem gelitten: Im letzten Januar, nachdem es ihn wegen Hustenattacken früh in der Tour über Minuten durchgeschüttelt hatte, sagte er: «Sie ist nichts mehr für mich!» Inzwischen scheint er seine Probleme unter Maximalleistung und bei kalt-trockener Luft soweit im Griff zu haben, dass er doch konkurrenzfähig ist.

Als Sechster der Zwischenwertung darf er zumindest den dritten Rang anpeilen. Dafür benötigt er heute im Skiathlon über 20 km in Oberstdorf aber ein weiteres Rennen auf Augenhöhe.

