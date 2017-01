«Worte können das nicht beschreiben»

76 Weltcuprennen hatte Lindsey Vonn vor der Abfahrt in Garmisch schon gewonnen. Der 77. Triumph war aber ein ganz besonderer für sie. Als sie mit Nummer 17 ins Ziel kam und die Eins aufleuchten sah, sank sie vor Freude zu boden. Nachdem sie sich im November einer Operation am gebrochenen rechten Oberarm unterziehen musste, ist die Amerikanerin pünktlich zur WM in St. Moritz (6. bis 19. Februar) wieder in Topform. Zum Weltcuprekord von Ingemar Stenmark fehlen Vonn nun noch neun Erfolge.

«Worte können nicht beschreiben, wie glücklich ich bin. Harte Arbeit zahlt sich am Ende aus. Ich habe es geschafft», konstatierte die grosse Siegerin per Twitter.

Words can't describe how happy I am right now!!! Hard work pays off in the end!! I did it!! #LV77