Heisst Blochers neue Sonntagszeitung «60 Minuten»?

Lange blieb es still um das neue Sonntagszeitungs-Projekt von SVP-Chefstratege Christoph Blocher. Im letzten Sommer waren entsprechende Pläne publik geworden, kurz darauf relativierte er sie deutlich – danach wurde es ruhig. Doch begraben haben Blocher und seine «Basler Zeitung» die Idee offenbar noch nicht.

Vor wenigen Tagen wurden die beiden Marken «60 Minuten» und «1 Stunde» in der Schweiz geschützt. «60 Minuten» erhielt im Markenregister zudem den vielsagenden Zusatz: «Am Sonntag». Das dazugehörige Logo erinnert nicht nur vom Namen her, sondern auch vom Erscheinungsbild an die bekannte Pendlerzeitung «20 Minuten» des Medienhauses Tamedia, das auch den «Tages-Anzeiger» herausgibt.

Noch nichts spruchreif

Hinter der Eintragung der beiden Namen steht Rolf Bollmann, Geschäftsführer der «Basler Zeitung» (BaZ). Er war vorher jahrelang für Tamedia tätig. Er gilt als Vater der Pendlerzeitung «20 Minuten». Sie zählt heute fast 1,4 Millionen Leser – mehr als jeder andere Titel der Schweiz.

«Wir prüfen derzeit mehrere Namensvarianten», bestätigt Bollmann. Das Projekt für eine Gratis-Sonntagszeitung sei aber alles andere als spruchreif. Auch mit einem potenten Investor im Rücken, müsse es sich rechnen. «Mir würde es Spass machen, die Medienbranche noch einmal aufzuwirbeln», so Bollmann.

Der Markeneintrag der «60 Minuten am Sonntag». (Bild: Swissreg)

Eingetragen hat Bollmann die Marken nicht selbst. Inhaberin ist das Basler Anwaltsbüro Battegay Dürr Wagner, die Kanzlei der «Basler Zeitung». Partner Martin Wagner bestätigt die Sicherung der Marken und den Auftrag von Bollmann gegenüber dem TA. Er wertet es als ein Erfolg, dass die Namen «60 Minuten» und «1 Stunde» vom Markenamt akzeptiert worden sind. «Eine Zeitangabe für Medienprodukte sei für das Amt offenbar nicht beschreibend oder freihaltebedürftig. Dadurch haben wir gegenüber dem angekündigten Widerstand anderer Medienhäuser gute Karten», sagt er.

Bei Tamedia sieht man den Schutz der Zeitungsmarke nicht gerne. «Wir haben Battegay Dürr Wagner aufgefordert, die Marke zurückzuziehen», sagt Sprecher Christoph Zimmer. Die Verwendung der Zeitangabe «60 Minuten» für ein Medienprodukt sei eine klare Verletzung der Marke «20 Minuten». Sie sei zudem aufgrund der «klaren Anlehnung» ans Original auch nicht «besonders kreativ». Wagner zeigt sich davon nicht beeindruckt, er hält am Eintrag fest. «Ich würde auf Tamedia zugehen, sollte das Projekt realisiert werden und der Name in die engere Auswahl kommen», sagt Bollmann.

Codename 007

Im Sommer berichtete das Branchenmagazin «Schweizer Journalist», dass Blocher eine nationale Gratis-Sonntagszeitung plane. Unter dem Codenamen «007» seien damals Offerten für den Druck von 500’000 Exemplaren eingeholt worden. Der Umfang soll rund 64 Seiten betragen, im kleineren Tabloid-Format könnte er bei 120 Seiten liegen. BaZ-Mann Bollmann leite das Projekt, BaZ-Chefredaktor Markus Somm sei als Chefredaktor vorgesehen, schrieb das Branchenblatt damals. Blocher dementierte den Bericht später. Doch ihm werden schon länger Pläne für eine nationale Zeitung nachgesagt.

Ob er das Projekt aber ernsthaft vorantreibt, wird in der Branche angezweifelt. Laut Experten hätte ein neues Sonntagsblatt einen schweren Stand. Das Feld ist mit «SonntagsZeitung», «NZZ am Sonntag» und «SonntagsBlick» hart umkämpft. Eben erst forderte der Wettbewerb ein Opfer. Wenige Tage vor Weihnachten haben die AZ Medien angekündigt, dass die «Schweiz am Sonntag» als eigenständige Zeitung eingestellt wird. Sie wird mit der Samstagsausgabe der «Aargauer Zeitung» zu einer erweiterten Wochenendausgabe zusammengelegt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)