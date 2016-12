Niemand wollte die digitale ID

In der Schweiz gibt es seit 2010 einen digitalen Ausweis. Er trägt den simplen Namen Suisse-ID. Es sollte ein digitaler Schlüssel werden, mit dem sich alle Schweizer beim Onlinebanking anmelden, sich bei Internetshops einloggen oder bei der Gemeinde persönliche Ausweise bestellen können.

Sechs Jahre nach ihrem Start ist die Suisse-ID in der breiten Bevölkerung kaum bekannt und wird auch nur selten verwendet. Dies, obwohl ihre Verbreitung vom Bund mit mehr als 20 Millionen Franken gefördert wurde. Die Gründe für das bittere Fazit wurden nun in einem unabhängigen Bericht aufgearbeitet.

Kaum jemand hat eine Suisse-ID gekauft

Das Projekt zur Suisse-ID wurde vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) angestossen. Der damalige Seco-Chef Jean-Daniel Gerber machte sogar persönlich Werbung für das Produkt. Technisch habe das bestens funktioniert, bestätigt die Studie. Es sei eine sehr sichere Lösung entwickelt worden, und auch die Budgets wurden eingehalten. Drei Firmen und der Bund selbst vertrieben die Suisse-ID in unterschiedlichen Designs, etwa als USB-Stick oder im Kreditkartenformat. Dennoch gab es schon kurz nach dem Start Anzeichen dafür, dass die Suisse-ID kein Erfolg werden dürfte.

Der damalige Seco-Chef Jean-Daniel Gerber wirbt für die Suisse-ID. (Bild: Keystone)

So wurden mehr als 260’000 Exemplare der digitalen ID mit 65 Franken subventioniert, trotzdem wurde das ausgegebene Ziel von 300’000 Personen, die bis Ende 2010 eine Suisse-ID besitzen sollen, nicht erreicht. Also habe sich kaum jemand eine Suisse-ID gekauft, heisst es im Bericht. Viele der gratis abgegebenen Suisse-ID seien gar nie aktiviert worden.

Weiter gaben Firmen, die Fördergelder für die interne Einführung der Suisse-ID beantragten, diese wieder zurück. Weil sie später merkten, dass sie die digitale ID gar nicht gebrauchen konnten. Dazu gehört etwa die Fluggesellschaft Swiss. Sie erhielt 500’000 Franken, die wieder zum Seco zurückflossen.

Privatanwender sehen keinen Nutzen

Zudem landeten die geförderten Suisse-ID offenbar häufig bei Personen, die gar nichts damit anzufangen wussten. Sie haben sie daher kaum verwendet und nach dem Ablauf auch nicht mehr erneuert. Ein grosses Problem war, dass es viel zu wenig Anwendungsmöglichkeiten gab. Daher waren die Nutzer nicht bereit, dafür zu bezahlen, und noch viel weniger, eine Suisse-ID zu erneuern.

Denn nach drei Jahren musste ein Anwender für die digitale ID erneut in die Tasche greifen. Das habe «die langfristige Marktakzeptanz, zumindest in der Startphase, geradezu konterkariert». Wer sich heute eine Suisse-ID anschaffen will, bezahlt rund 50 Franken im Jahr. «Die geringen Nutzungszahlen lassen vermuten, dass die Zahlungsbereitschaft für die Privatanwender tiefer liegt als die Kosten», so das Fazit der Studie.

Die Suisse-ID im Design der Post. (Bild: Keystone)

Offenbar war es für die Suisse-ID auch ein Nachteil, dass sie nicht auf der grünen Wiese anfangen konnte. Es gibt schon genügend Angebote, die zumindest einen Teil der Suisse-ID überflüssig machen. Der Behördenkontakt funktioniert in der Schweiz, zum Teil auch über das Internet. Auch mussten Onlineshops und Banken ohnehin ein sicheres Login-Verfahren anbieten. Sie konnten es sich nicht erlauben, dafür nur auf die Suisse-ID zu setzen.

Zudem sei die Lösung «zu sicher» gewesen. Um sie zu nutzen, musste man sich beispielsweise erstmalig bei der Post oder der Gemeinde ausweisen. Das habe für viele abschreckend gewirkt. «Der offensichtliche Zielkonflikt zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit wurde zugunsten der Sicherheit entschieden», so der Bericht.

In Schweden ist die digitale ID verbreitet

In anderen Ländern hat sich die digitale ID bereits durchgesetzt. In Schweden ist es heute völlig normal, sich mit der privaten Bank-ID bei Behörden auszuweisen oder zu bezahlen. Auch in Kanada oder Estland gibt es Beispiele für funktionierende Anwendungen. Dort haben sie einen staatlichen Hintergrund. Mehrere Beispiele wurden kürzlich in einem Artikel der UBS zusammengetragen.

Der Bericht zur Suisse-ID ist daher auch deshalb interessant, weil der Bund die Verbreitung von digitalen Identitäten künftig erleichtern will. Für ein entsprechendes Gesetz laufen derzeit die Vorarbeiten. Zudem wurden in den letzten Tagen gleich zwei private Initiativen bekannt, die an einem digitalen Ausweis für die Schweiz arbeiten.

Neue Projekte aus der Schweiz

Hinter einem stehen die Grossbanken Credit Suisse und UBS sowie der Telecomkonzern Swisscom. Das andere Projekt wurde kürzlich von SBB und Post lanciert. Sie arbeiten an Lösungen, mit denen man sich beispielsweise einfach bei einem Internetshop anmelden oder bei der Gemeinde online ausweisen kann.

Vielleicht würden die Erfahrungen der Suisse-ID dafür sorgen, dass eine künftige Lösung besser sei, so das Fazit der Evaluation der digitalen Identität. Sie bedeutet auch nicht das Ende der Suisse-ID. Der Trägerverein hinter der Lösung hat vor kurzem angekündigt, die digitale ID neu zu lancieren. Die neue Version soll 2017 auf den Markt kommen. Sie soll für die Anwender leichter zu bedienen sein – und auch nichts kosten. (Tages-Anzeiger)