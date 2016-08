Post-Päckli, Drohnen und selbstfahrende Wägelchen – wie gut kennen Sie sich aus?

Das Geschäft mit Päckli hat in den vergangenen Jahren für die Post laufend an Bedeutung gewonnen. Die Zahl der ausgelieferten Pakete ist gestiegen – allein in der ersten Jahreshälfte wurde erneut ein Plus der Päckchenmenge von 6,5 Prozent verzeichnet. Auch mehr Personal musste die Post zur Bewältigung des grösstenteils durch den Onlinehandel ausgelösten Paketbooms rekrutieren. (jb/fko/map/rj)