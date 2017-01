Starökonom warnt vor Trump-Crash

Eines muss auch Robert Shiller Donald Trump lassen. «Er ist ein phänomenaler Motivator. Er ist nicht mein Stil, aber er sagt den Leuten, dass es okay ist, den eigenen Reichtum zur Schau zu stellen, dass es okay ist, alles zu tun, was man will», sagte der Ökonom und Nobelpreisträger in Interviews in Davos. Das fördere das Unternehmertum. Er wiederholte damit Aussagen aus seinem neusten Artikel.

Shiller glaubt, dass dies die Aktienkurse in den USA weiter antreiben wird. Der Dow Jones Industrial als wichtigster Index werde daher über die psychologisch wichtige Marke von 20’000 Punkten klettern, erwartet er. «Ich glaube, dass es noch eine Weile einen Trump-Boom geben wird. Aktien sind teuer, aber noch nicht superteuer.» Die Wirtschaftspolitik von Trump hält er aber für wenig überzeugend. «Er war nie deutlich und konsistent, was er machen wird», so Shiller. Klar sei nur, dass er tiefere Steuern und gleichzeitig die Wirtschaft mit Staatsausgaben ankurbeln wolle.

Gefahr grösserer Ungleichheit

Was Trump bisher geschafft hat, sei, eine positive Stimmung bei den Wirtschaftsakteuren zu schaffen, so der Professor der renommierten Yale University. Das treibe nun auch die Börse so kräftig an. Darin sieht Shiller aber ein Risiko. Die sehr wirtschaftsfreundliche Politik des 45. Präsidenten fördere die Ungleichheit, die in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren bereits stark zugenommen hat.

Die allgemeine Stimmung hält Shiller für einen zentralen Faktor der Konjunkturentwicklung und die Entwicklung an der Börse. Kann Trump den Schwung nicht halten oder wendet sich die Stimmung gegen ihn, sieht der Ökonom ein hohes Risiko eines Crashs. Denn die Kurse seien schon jetzt hoch. Der vom Ökonomen entwickelte Cape Shiller P/E Index steht heute für US-Aktien bei 25. Das ist der höchste Wert seit 130 Jahren – mit Ausnahme der Ausreisser Ende der Neunzigerjahre und Ende der Zwanzigerjahre. Oftmals war das Mass bisher ein guter Indikator für Übertreibungen an den Märkten.

Das abschreckende Beispiel

Shiller zieht denn auch eine Parallele zur Situation in den wilden Zwanzigerjahren. Von 1923 bis 1929 regierte Präsident Calvin Coolidge. Er habe sehr viel gemein mit Trump, so der Professor. Zentrales Mantra des 30. Präsidenten war, die Wirtschaft einfach machen zu lassen. Zudem betrieb er eine isolationistische Politik, beschränkte die Einwanderung und senkte die Steuern. Das funktionierte lange, irgendwann kippte die Stimmung. Das Resultat war der Börsencrash vom Oktober 1929.

Der Crash von 1929 lehre einen viel, so Shiller. «Die Menschen schauten es damals als der Tag der Abrechnung für die Zwanziger an. Ich vermute, wir könnten eine Wiederholung davon erleben», schreibt der Volkswirtschaftler. Die Öffentlichkeit werde Trumps Politik irgendwann ablehnen, ist er überzeugt. Dann nämlich, wenn auch seine Wähler merkten, dass sie von der ultraliberalen Politik selbst nicht profitierten.

Wenn die Stimmung kippt

Die Folgen davon wären fatal. Dem Crash folgte in den Dreissigerjahren die grosse Depression. «Die Meinung kippte damals abrupt. Die Menschen hielten mit Ausgaben zurück, und das verstärkte den Effekt.» Ein ganzes Jahrzehnt litten die USA und mit ihr die Welt darunter. Der internationale Handel nahm auf die Hälfte ab, die Arbeitslosigkeit schnellte auf 25 Prozent empor, das Bruttoinlandprodukt schrumpfte um 40 Prozent. Es bleibt zu hoffen, dass Shiller nicht recht behält.