Warum die Nationalbank sich bei den Devisen zurückhalten kann

Eines der dominierenden Themen zur Schweizer Wirtschaft war in den letzten Jahren der teure Franken – vor allem gegenüber der für die Schweiz wichtigsten ausländischen Währung, dem Euro. Und es findet sich kein Analyseinstitut, das für das nächste Jahr von einer merklichen Abschwächung der Schweizer Währung gegenüber dem Euro ausgeht.

Die Frankenstärke hat nicht nur Sorgen für die Schweizer Wirtschaft – vor allem für die Exportbranchen – befeuert, sondern auch solche um die Bilanz der Schweizerischen Nationalbank, da sich diese mit jedem Stützungskauf von Euro gegen Franken weiter aufgebläht hat. Mittlerweile umfasst sie 717 Milliarden Franken (letzte Zahlen vom Oktober). Das ist eine grössere Summe als die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz, die sich gemessen am Bruttoinlandprodukt auf rund 700 Milliarden Franken beläuft. Damit belegt die SNB international einen Spitzenrang. Noch Anfang 2008, am Vorabend der Finanzkrise, umfasste die SNB-Bilanz erst 117 Milliarden Franken. Seither hat sie sich also mehr als versechstfacht. Mit 92 Prozent der grösste Teil der Anlagen in dieser Bilanz sind Devisenanlagen. Vor allem vor und seit der Aufhebung der Untergrenze des Frankens zum Euro musste die SNB immer wieder Euro kaufen, um eine zu rasche Aufwertung des Frankens zu verhindern.

Immerhin gibt es jetzt einige Anzeichen, dass die Nationalbank im kommenden Jahr weniger Devisenkäufe tätigen wird als bisher. Das Gleiche gilt auch für die Notwendigkeit, die Negativzinsen von gegenwärtig –0,75 Prozent noch weiter in den Minusbereich zu drücken. Auch sie wurden zur Verhinderung einer weiteren Aufwertung eingeführt. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe:

Grund 1: Donald Trump und der Dollar

Praktisch gleichzeitig mit der Wahl von Donald Trump hat der US-Dollar deutlich zugelegt. Grund dafür sind einerseits höhere Wachstumserwartungen durch die Ankündigungen Trumps, die Steuern senken und Infrastrukturinvestitionen anschieben zu wollen. Andererseits wird die US-Notenbank auch gerade wegen dieser Wachstums- und der damit verbundenen höheren Inflationserwartungen ihre Zinsen gemäss den Einschätzungen auf den Kapitalmärkten stärker anheben als bisher erwartet. Zinserhöhungen sorgen in der Regel für eine Währungsaufwertung. Zum Franken hat sich der Dollar bereits von rund 97 Rappen Anfang November auf rund 1.03 Franken verteuert. Obwohl der Euro die mit Abstand wichtigste Währung aus Schweizer Sicht bleibt, hat die Aufwertung der US-Währung für die Schweiz dennoch Bedeutung. Nicht nur, weil auch die USA eine wichtige Destination schweizerischer Exporte sind, sondern auch, weil viele Schwellenländer ihre Währung an den Dollar gebunden haben.

Mit ihrer neuen Formulierung, dass sie anders als bisher nicht nur den Euro, sondern die gesamte Währungssituation für ihre Geldpolitik im Auge behalten wolle, hat die SNB daher anlässlich ihrer jüngsten Pressekonferenz für Aufmerksamkeit gesorgt. In einer solchen Gesamtbetrachtung – gemessen am handelsgewichteten Wechselkurs – hat sich der Franken vor allem dank der Dollaraufwertung bereits abgeschwächt, was Druck von der SNB für weitere Interventionen nimmt. Wie Ex-SNB-Direktoriumsmitglied Niklaus Blattner jüngst dem «Tages-Anzeiger» sagte, erinnert ihn die neue Ausrichtung der Notenbank-Politik an die Diskussion um die Einführung eines Korbs mehrerer Währungen, an der sich die SNB möglicherweise jetzt ausrichtet. Das würde ebenfalls für eine grössere Zurückhaltung bei Währungsinterventionen sprechen.

Grund 2: Die ausgebliebene Krise

Ein weiterer Grund für die Erwartung einer grösseren Zurückhaltung der SNB liegt darin, dass die Schweizer Wirtschaft und die Exportbranchen insgesamt nicht in eine Krise gestürzt sind, wie das nach der Aufhebung der Untergrenze befürchtet wurde. Auch wenn das Wachstum der Schweiz bescheiden blieb, kam es nie zu einer Rezession, und die Unternehmen haben insgesamt mit der neuen Ausgangslage zu leben gelernt, auch wenn das nicht für alle im gleichen Ausmass gilt. Halten sich die Kosten für die Schweizer Wirtschaft insgesamt in Grenzen, dürfte die Nationalbank angesichts der bereits aufgeblähten Bilanz weitere Devisenkäufe nur vornehmen – bzw. die Negativzinsen nur weiter ins Minus senken –, wenn eine weitere Aufwertung des Frankens über alle Währungen hinweg droht.

Grund 3: Steigende Preise als Segen

Dass ein teurer Franken überhaupt als Problem gesehen werden kann, liegt daran, dass er die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen mindern kann. Denn ansonsten steigert er die Kaufkraft der Schweizer Bevölkerung. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hängt aber nicht nur vom gehandelten, sogenannt nominellen Wechselkurs ab, sondern auch von der Entwicklung der Preise in den Absatzländern von Schweizer Exporten. Wenn diese selbst bei einem gleichbleibenden Wechselkurs dort stärker steigen, verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit von Schweizer Unternehmen. Und genau das ist der Fall, sowohl in der Eurozone wie in den USA liegt die Inflation höher als in der Schweiz. Bezieht man die Preisentwicklung und die bereits erwähnte Handelsgewichtung beim Wechselkurs mit ein, spricht man vom realen effektiven Wechselkurs. Und in dieser für die Nationalbank wichtigen Betrachtung ist der Frankenkurs seit 2015 gefallen, auch wenn der nominelle Wechselkurs gegenüber dem Euro jüngst wieder etwas zugelegt hat.

Hohe verbleibende Risiken

Trotz der Gründe, die für mehr Zurückhaltung der SNB sprechen, sind die Risiken hoch, dass doch alles anders kommen kann. So halten viele Ökonomen den US-Dollar für überbewertet und rechnen mit seiner Abschwächung, etwa dann, wenn die hohen Erwartungen an die Politik des neuen Präsidenten nicht befriedigt werden. Dazu kommen grosse politische Unsicherheiten in Europa. In einer Reihe von Ländern stehen Wahlen an, so etwa in Deutschland, Frankreich und Italien. Möglich bleiben auch wachsende geopolitische Spannungen oder Handelskriege, sollte Donald Trump seine Warnungen wahr machen und scharfe protektionistische Massnahmen einführen. In all diesen Fällen könnte eine erneute Flucht in den Franken einsetzen und dessen weitere Aufwertung drohen. Eine Verschärfung des Negativzinses und weitere Interventionen der SNB sind dann zu erwarten – auch wenn dadurch die bereits aufgeblähte Notenbankbilanz noch weiter zunimmt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)