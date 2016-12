Der Alubaron und die Schweiz

Liu Zhongtian sieht nicht so aus, wie man sich einen Milliardär vorstellt. Er wirkt eher wie ein chinesischer Provinzapparatschik. Wenn er öffentlich auftritt, zeigt er sich gerne mit lila Rollkragenpullover und grauer Freizeitjacke, oder er trägt den klassischen Mao-Anzug. Dabei baute der 52-Jährige mit China Zhongwang den zweitgrössten Aluminiumverarbeiter der Welt auf, der heute weltweit 13'000 Menschen beschäftigt. Lius persönliches Vermögen wird auf 2,8 Milliarden Dollar geschätzt.

Trotz Erfolg und Reichtum untersteht auch Liu den strengen chinesischen ­Kapitalverkehrskontrollen. Nur 50'000 Dollar dürfen Bürger pro Jahr aus ihrem Land ausführen. Doch der Alumagnat braucht mehr. Wie Recherchen des «Wall Street Journal» zeigen, plant er, ­seinen Lebensabend fernab der Heimat zu verbringen. Indizien deuten darauf hin, dass sich der chinesische Milliardär in der Schweiz zur Ruhe setzen will.

Vorsorgekonto aus Aluminium

Im Hinblick darauf bringe Liu Vermögen ins Ausland, vermutet das Blatt. Aufsehen erregte dabei ein ebenso mysteriöses wie gigantisches Aluminiumlager in Mexiko. Eine Million Tonnen des Metalls im Wert von rund 2 Milliarden Dollar sollen dort gebunkert worden sein – immerhin rund 6 Prozent des globalen Lagerbestandes. Später wurde das Alu nach Vietnam verschifft.

Zuerst wurde vermutet, Lius Konzern China Zhongwang wolle via Mexiko und Vietnam hohe Einfuhrzölle in die USA umgehen. Inzwischen glaubt das «Wall Street Journal», dass es Liu vielmehr darum geht, im Ausland eine Art physisches Vorsorgekonto anzulegen. Durch stetige Verkäufe von Aluminium könnte die Familie des Milliardärs dann ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Dass das so beschaffte Geld in die Schweiz fliessen soll, darauf deuten mehrere E-Mails hin, die das «Wall Street Journal» sichtete. So schrieb eine texanische Anwaltskanzlei, die früher für Liu arbeitete, vor vier Jahren: «... bis sich Herr Liu zurückzieht und China verlässt, um in der Schweiz zu leben. Das ist sein Ziel.» Es gibt weitere Hinweise auf das Wunschdomizil in den Alpen. So bezog sich der Anwalt aus Dallas in einer anderen E-Mail auf zwei Firmen mit Sitz in Zürich und in Freienbach SZ, die Grand Provenance Holding und die Eighty Eight Investments. «Sie sind die geheimen Holdingfirmen für das Family Office von Liu Zhongtian», schrieb er.

Die beiden Schweizer Firmen tauchten in einer Korrespondenz zwischen dem Anwalt und einem Mitarbeiter Lius auf, der Fragen der Banque Heritage beantworten sollte. Das Genfer Geldinstitut wollte im Rahmen der Prüfung eines Kontoeröffnungsantrages der Grand Provenance Holding und der Eighty Eight Investments mehr über deren Hintergründe erfahren. Die Firmen würden «einfach alle seine Investments aus China wegführen», schrieb der texanische Jurist als Anweisung, wie der mit der Kontoeröffnung beauftragte Mitarbeiter Lius antworten soll. Bei der Banque Heritage war niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Chinesen dementieren

Auf Anfrage des «Wall Street Journal» dementierte eine Sprecherin Lius alle Zusammenhänge. Auch die beiden Schweizer Firmen hätten nichts mit dem Alu­baron zu tun, heisst es weiter. Der texanische Anwalt und der Taiwaner Po-Chi «Eric» Shen hätten Lius Namen unrechtmässig in Zusammenhang mit den Firmen benutzt. Sie seien nie beauftragt worden, diese zu gründen.

In der Tat gibt es keine Beweise, aber doch sehr starke Indizien für die Richtigkeit der Theorie. So war Shen bis Anfang 2015 nicht nur Präsident des Verwaltungsrates von Grand Provenance Holding und Eighty Eight Investments. Er soll auch schon als Vertrauter von Liu aufgetreten sein. Ihm wird aufgrund von diversen Dokumenten und Zeugenaussagen nachgesagt, den Plan für die Lager in Mexiko und Vietnam in die Tat umgesetzt zu haben.

Inzwischen werden die Schweizer Firmen liquidiert. Präsidiert werden sie nun vom kalifornischen Anwalt Charles Seonglok Pok. Ausgerechnet er hatte zuvor erklärt, die Unternehmen hätten rein gar nichts mit Liu zu tun. Er selbst hat aber Liu bereits offiziell vertreten.

(Tages-Anzeiger)