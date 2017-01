Der Bund kassierte

Die Zahlen der Steuerstatistik des Bundes gefallen den Gegnern der Unternehmsteuerreform (USR III) nicht, den Befürwortern umso mehr. Für sie sind sie der Beweis, dass die Steuerpolitik ein Erfolg war. Unternehmen zahlen dem Bund zusammen heute rund fünfmal mehr Steuern als 1990. Damals waren es rund zwei Milliarden Franken, heute sind es knapp zehn Milliarden. Die Wirtschaft wuchs im gleichen Zeitraum nur um das 1,8-Fache, die Steuerzahlungen Privater erhöhten sich um das 2,3-Fache. Wie wurde dies möglich?

«Pointiert gesagt: Steuerprivilegien sind international gesehen sehr gut gelaufen», erklärt Wirtschaftsprofessor und Steuerexperte Christoph Schaltegger von der Universität Luzern. Für multinationale Firmen lohnte sich der Umzug in die Schweiz. Zwei Faktoren waren laut Schaltegger bestimmend: ein tiefer Steuersatz sowie hohe Steuerrabatte. Die Grundlage dazu schuf die erste Unternehmenssteuerreform (USR I) 1998.

Die Linksparteien ergriffen damals das Referendum nicht. Doch genau diese Reform ermöglichte, was sie heute kritisieren: dass Unternehmen Gewinne jahrelang aus Hochsteuerländern in den Tiefsteuerstandort Schweiz verschieben konnten. «Gewinne machen in der Schweiz war attraktiver als im Ausland», sagt Schaltegger. Die Voraussetzung dafür sei aber eine parallele globale Marktöffnung gewesen. Sie habe es Konzernen erlaubt, «von hier aus zu operieren».

Die Schweiz war also «ein Steuer­gewinnler im positiven wie im negativen Sinn». «Positiv, weil die Reform zeigte, dass ein attraktives Steuersystem für die Volkswirtschaft von Gewinn sein kann. Negativ, weil als Gegenreaktion internationale Organisationen mit der Festlegung internationaler Steuerregeln zu einer Art Steuerkartell geworden sind», sagt Schaltegger. Damit spielt er auf die Wirtschaftsorganisation OECD sowie die G-20, die Gruppe der führenden In­dustrie- und Schwellenländer, an. Sie erzwangen 2014 die verpflichtende Umsetzung des Projekts BEPS (Base Erosion Profit Shifting). Damit soll die Gewinnverschiebungen in Tiefsteuerländer zum Zweck der Steuerminimierung bekämpft und bis 2019 unterbunden werden. Länder, die sich nicht daran halten, drohen ab 2021 wohl Sanktionen.

Dieser Druck der OECD, aber auch der EU, führte zur USR III, über die die Schweiz am 12. Februar abstimmt. Bei einem Ja zur Reform werden die bisherigen – wegen BEPS verpönten – Steuerprivilegien abgeschafft. Damit aber entfällt auch der Grund für mobile Firmen, sich in der Schweiz anzusiedeln. Damit Steuererträge beim Bund wachsen oder zumindest die Erträge in Zukunft nicht einbrechen, soll – so die Absicht des Parlaments – mit der Reform der Rahmen für neue, international akzeptierte Steuerprivilegien geschaffen werden. In Branchen und Kantonen, wo diese nicht ausreichend wirken, müssen zudem die Steuersätze sinken, sonst würden die Firmen wieder abwandern, sagen Befürworter.

Steuerstagnation seit der Krise

Doch was genau bewirkte den eingangs genannten Steuerboom? Das Finanz­departement (EFD) hat in einem Bericht 2015 die Ursachen analysiert – nicht wegen der USR III, sondern weil der Bund realisierte, dass die Firmensteuereinnahmen seit 2008 stagnierten. Vier Phasen sind zu unterscheiden:

1998 bis 2001: Die Unternehmenssteuerreform I begann zu wirken, Firmen liessen sich in der Schweiz nieder.

2001 bis 2002: Die Börsenblase platzte, die folgende Wirtschaftskrise führten zum Gewinneinbruch.

2003 bis 2008: Steuerprivilegierte Firmen zahlten deutlich mehr Gewinnsteuern. Der Finanzsektor und vor allem «die Grosshandelsbranche» boomten, so der EFD-Bericht. Innert fünf Jahren erhöhte sich ihr Anteil an den Steuerzahlungen um 85 Prozent. Der Rohstoffhandel lieferte allein 2008 «eine Milliarde Franken mehr Steuern» als noch fünf Jahre zuvor.

2009 bis 2014: Die Steuererträge stagnieren. Die Finanzbranche («vor allem Grossbanken») zahlten viel weniger Steuern, allein 2011 700 Millionen Franken weniger. Auch der Beitrag der Industrie schrumpfte. Nur der Rohstoffhandel lieferte dem Staat stetig Steuern ab und kompensierte die Verluste anderer Branchen. Er steigerte seinen Beitrag ab 2013 erneut, ebenso die Pharmabranche, nur die Banken erholten sich nicht.

Misserfolg der zweiten Reform

Laut EFD spielten die Finanzkrise 2008 und die Aufwertung des Frankens gegenüber Euro und Dollar die entscheidende Rolle. Sie schmälerte die im Ausland erzielten Gewinne, die hierzulande versteuert wurden. Das Finanzdepartement schätzte den auf Wechselkurs­effekten beruhenden Steuerverlust von 2008 bis 2011 auf 1,5 Milliarden Franken. «In allen Sektoren, die der internationalen Konkurrenz ausgesetzt sind, haben die Gewinne seit 2008 mehr oder weniger stagniert», so der Bericht.

Das Entscheidende steht aber nur zwischen den Zeilen: Die zweite Unternehmenssteuerreform (USR II), die 2008 vom Volk nur knapp angenommen wurde und 2010 in Kraft getreten ist, hat keine sichtbaren Steuerzusatzerträge generiert. Insbesondere hat diese Reform nicht zu einem Schub von Ansiedlungen geführt. «Seit 2010 beträgt der Rückgang der neu zugezogenen Firmen 20 Prozent, in Arbeitsplätzen ausgedrückt gar 60 Prozent», steht in einem zweiten EFD-Bericht zum Thema vom März 2015.

Der ansiedlungstechnische Flop dürfte ein Hauptreiber sein dafür, dass die Bürgerlichen mit der USR III jetzt auf starke Steuersenkungen setzen: «So stellen wir die Rahmenbedingungen so ein, dass wir weiterhin wettbewerbsfähig sind und Unternehmen mit über 150'000 Arbeitsplätzen weltweit halten können», sagt der Gewerbeverband. Will der Bund die steuerlich besonders attraktiven Rohstoffhändler und die Pharmafirmen nicht vertreiben, muss er für sie etwas tun.

Infografik: So viel zahlen Firmen und Private an Steuern Grafik vergrössern

Die Gegner der Steuerreform bestreiten die steuerliche Entwicklung seit 1998 nicht, interpretieren sie aber anders. «Die stark gestiegenen Gewinne waren ein Resultat der Doktrin des Shareholder-Value und der extremen Ziele bei den Eigenkapitalrenditen», sagt der Chefökonom des Gewerkschaftsbunds, Daniel Lampart. Die Gewinne zugunsten der Aktionäre seien viel stärker gestiegen als die Löhne, auch weil gewisse Kantone die Gewinnsteuern «besonders stark reduzierten». Dies erkläre die weit weniger stark steigende Kurve der Steuereinnahmen in den Kantonen und der vergleichsweise kleine Beitrag der Firmen an die Kantonssteuern. Ein weiterer Faktor seien umfangreiche kantonale Steuerprivilegien gewesen. Die Folgen dieser Tiefsteuerpolitik seien nicht nur positiv: «Kantone wie Luzern oder Schwyz, welche die Gewinnsteuern besonders stark senkten, haben heute ­finanzielle Probleme.»

SP-Nationalrätin Margrit Kiener-Nellen geisselt die «parasitären Konsequenzen» der 1998er-Steuerreform: «Nach unseren Schätzungen sind 2004 bis 2008 anderen Ländern Steuereinnahmen von 29,1 bis 36,5 Milliarden Franken entgangen». Sie habe die Ungleichverteilung und Krisentendenzen verschärft. Ökonom Lampart sagt zum Vorwurf, die USR II habe für wenig Ansiedlungen gesorgt: «Von der letzten Reform profitierten die Privataktionäre in der Schweiz – und nicht Firmen.» Deshalb hegen Reformgegner auch Zweifel, ob weitere starke Senkungen der Gewinnsteuersätze in den Kantonen, wie es die USR III vorsieht, neue Firmen anziehen. «Der Kanton Luzern ist ein Beispiel dafür, dass sich dieses Spiel nicht beliebig wiederholen lässt», sagt Kiener-Nellen. Unabhängige Experten wagen keine Prognose. Die grosse Unbekannte ist, wie andere Länder die BEPS-Regeln umsetzen und Firmen sich danach verhalten.

(Tages-Anzeiger)