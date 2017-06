Der Bund rettete auch ausländische Schiffe

Für die Hafenbehörden sah zunächst alles ganz normal aus. Die Kathrin, ein Frachter mit Schweizer Flagge, hatte die Fahrspur bei Dover an jenem 12. Februar 2006 ordnungsgemäss verlassen. Doch statt den nächsten Hafen anzusteuern, lief die Kathrin geradewegs auf eine berüchtigte Sandbank im Ärmelkanal auf. Dort sass sie fest, bis die Flut kam und das Schiff anhob.

Der Kapitän der Kathrin bemerkte von alledem nichts. Er war nach ausgiebigem Bier- und Whiskeygenuss auf der Brücke eingeschlafen, wie aus dem Untersuchungsbericht der britischen Marinebehörde hervorgeht. Als der Kapitän später einen Alkoholtest absolvierte, staunten die Briten. Nie zuvor hatte die Küstenwache einen so hohen Alkoholpegel festgestellt. «What shall we do with the drunken skipper?», fragte ein Fachmagazin.

Eine fatale Abhängigkeit

In diesen Tagen schreibt sich die Besitzerin der Kathrin, die Schweizer SCL-Gruppe von Reeder Hansjürg Grunder, mit einem weiteren unrühmlichen Rekord in die Geschichtsbücher ein. Die Pleite ihrer mit Bundesbürgschaften gesicherten Schiffe kostet die Eidgenossenschaft 215 Millionen Franken. Das Parlament hat den Kredit Anfang Juni bewilligt.

Jetzt zeigen Recherchen, dass der Schaden nicht allein auf die vom Bund zwecks Landesversorgung in Krisenlagen geförderten Schweizer Hochseeschiffe zurückgeht. Mehrere Quellen bestätigen, dass Spekulationen von Reeder Hansjürg Grunder mit Schiffen unter liberianischer Flagge den Schaden für die Eidgenossenschaft vergrössert haben. Ein Insider schätzt die zusätzlichen Kosten auf mehrere Hunderttausend Franken. Ein anderer auf bis zu 10 Millionen Franken.

Der Fall dokumentiert, wie der Bund wegen seiner Bürgschaften in eine fatale Abhängigkeit von Grunders Reederei geriet: Indem Beamte dafür kämpften, kurzfristig einen Schaden für die Steuerzahler abzuwenden, rutschte der Bund immer tiefer in den Schuldensumpf der globalen Schifffahrtskrise.

Vier Frachter aus China

2006 beauftragt SCL-Reeder Hansjürg Grunder die in Nordostchina ansässige Tianjin-Xinhe-Shipbuilding-Werft damit, vier baugleiche Schüttgutfrachter herzustellen. Grunder träumt von einem «Sell and lease back»-Geschäft: Er will die Schiffe für je 14 Millionen Franken verkaufen und anschliessend mit langjährigen Laufverträgen zurückchartern und selbst bewirtschaften.

Der Deal ist für Grunder eine sehr persönliche Sache. Das erste der vier Schiffe, die in Tianjin vom Stapel laufen, tauft er auf den Namen seiner Ehefrau: Marie-Jeanne.

Allerdings kann Grunder den Handel nicht selbst finanzieren. Die Commerzbank ermöglicht ihm den Kauf der Schiffe mit einem grossen Darlehen. Doch während die Schiffe zwischen 2007 und 2009 in Tianjin gebaut werden, verdüstert sich die Wirtschaftslage zunehmend. Als Folge der Finanzkrise brechen die globalen Transportvolumen und die Charterraten ein.

Die Käufer ziehen sich zurück

Hansjürg Grunder trifft die Krise besonders hart. Der deutsche Schiffsfonds Hanse Capital hat sich zur Übernahme zweier Schiffe verpflichtet. Doch kaum ist das erste Schiff eingeflottet, kann Grunder die vertraglich vereinbarten Charterraten nicht mehr erfüllen. Als sich beim zweiten Schiff auch noch eine Lieferverzögerung einstellt, storniert der Schiffsfonds den Kaufvertrag für den zweiten Frachter im Dezember 2008. Dies geht aus den Dokumenten des ­Hanse-Capital-Fonds hervor.

Im gleichen Zeitraum ziehen sich auch die holländischen Käufer der beiden weiteren Schiffe zurück. So sitzt Grunder plötzlich auf drei Schiffen, die er wegen der katastrophalen Marktlage nur mit grossem Verlust verkaufen könnte. Zudem lastet ein grosses Darlehen der Commerzbank auf seiner Reederei. Grunder registriert die drei Frachter in Liberia, doch sie erwirtschaften nicht die notwendigen Mittel, um das Darlehen zu amortisieren. Die Commerzbank erhöht laufend den Druck, bis eine Liquiditätskrise der ganzen SCL-Gruppe, also auch der Schweizer Schiffe, droht. Die Folgen wären unabsehbar. Sie reichen von einer kostspieligen Festsetzung der Schweizer Schiffe bis hin zur Pleite und zur Ziehung der Bundesbürgschaften, die damals über 200 Millionen Franken betragen.

Auf Kosten der Schweiz saniert

Grunder alarmiert das für Hochsee­bürgschaften zuständige Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung. Und dieses gewährt Grunder einen Tilgungsaufschub für seine mit Staatsga­rantien gesicherten Schweizer Schiffe. Mit anderen Worten: Der Bund willigt ein, dass Grunder Mittel aus den Schweizer Frachtern abzweigt und für die Finanzierung der drei ausländischen Schiffe verwendet. «Dieses Geld hat den Schweizer Schiffen später als Reserve gefehlt. Jetzt zahlt der Steuerzahler dafür», sagt eine Person aus dem Umfeld der SCL-Gruppe.

Das zuständige Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung äussert sich nicht zum konkreten Fall. Ein Sprecher bestätigt lediglich, dass der Bund Schiffsbesitzern einen Tilgungsaufschub gewähren kann, wenn bei Hochseebürgschaften die finanziellen Interessen des Bundes gefährdet sind.

Indem Beamte dafür kämpften, einen Schaden abzuwenden, rutschte der Bund immer tiefer in den Schuldensumpf.

Die vom Bund erhoffte Stabilisierung der SCL-Gruppe durch die Umschuldung gelingt indes nicht nachhaltig. Mehrere Jahre kämpft die SCL ums Überleben. Ende 2014 alarmiert die Reederei erneut den Bund. Wieder treffen Berner Beamte Notmassnahmen, um eine Pleite abzuwenden, unter anderem verlängert sie Bürgschaften für Schweizer Schiffe, um einen Konkurs abzuwenden. Der Erfolg auch dieser Massnahmen bleibt aus.

In den Jahren 2014 und 2015 bereinigt die Commerzbank ihre Bilanzen und steigt aus den Schiffskrediten aus. Sie erzwingt den Verkauf der drei liberianischen SCL-Frachter und nimmt einen heftigen Abschreiber von mehreren Millionen Franken vor.

Auf Anfrage bestätigt SCL-Reeder Hansjürg Grunder die Recherchen von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Bezüglich der fatalen Abhängigkeit des Bundes gegenüber der SCL Reederei schreibt Grunder: «Es liegt in der Natur der Bürgschaft, dass sich jeder Bürge in eine gewisse Abhängigkeit des Schuldners (und des Gläubigers) ­begibt.»

(Tages-Anzeiger)