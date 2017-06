Die Kehrseite des Superfood-Trends

Quinoa wird hochgejubelt und teuer verkauft. Das Superfood ist reich an Protein und Aminosäuren sowie glutenfrei – und sein Verzehr soll den Bauern in Bolivien, wo die Pflanze seit Jahrhunderten angebaut wird, erst noch zu einem verbesserten Lebensstandard verhelfen, so die landläufige Vermutung.

Bis 2014 stimmte das sogar: Die weltweit wachsende Nachfrage trieb die Preise für das «Andengetreide» in die Höhe. Für eine Tonne Quinoa wurde dreimal mehr erzielt als noch fünf Jahre zuvor. Die Löhne vieler bolivianischer Bauern stiegen. Und die internationale Landwirtschaftsorganisation rief 2013 sogar zum «Internationalen Jahr der Quinoa» aus.

Doch schon damals tauchten die ersten Probleme auf. Aufgrund der steigenden Preise konnten sich immer weniger Bolivianer Quinoa leisten. Zudem wendeten sich immer mehr Bauern von traditionellen Anbaumethoden ab und pflanzten keine Kartoffeln, Bohnen oder Hafer mehr an. Die Folgen: Das empfindliche Ökosystem des kargen Hochlands wurde strapaziert und die Ernährungssicherheit gefährdet – in einem Land, in dem fast jeder Sechste an Unterernährung leidet.

Nur 39 Rappen für ein Pack Quinoa

Mittlerweile wird der Quinoa-Trend auch für die Bauern selbst zum Problem. Dies verdeutlicht die Reportage des «Spiegels» aus der bolivianischen Kleinstadt Challapata, dem einstigen Zentrum des Quinoa-Anbaus. Dort ist der Boom aufgrund der neuen globalen Konkurrenz vorbei, und den Bauern im Ursprungsland der nährstoffreichen Pflanze geht es so schlecht wie lange nicht.

Peru, das Quinoa verstärkt industriell anbaut, hat Bolivien als Marktführer abgelöst. Und auch in etwa 50 anderen Ländern, darunter den USA, Australien, China und Indien, wird das Superfood inzwischen produziert. Die weltweite Produktion hat sich in den letzten zehn Jahren fast verfünffacht, auf heute mehr als 250’000 Tonnen – und hat zu einem drastischen Preiszerfall geführt. Statt zeitweise 6000 US-Dollar je Tonne Quinoa gibt es heute beim Export nur noch rund 2500 Dollar .