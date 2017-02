Die USA erhalten haufenweise Daten von den Fluggesellschaften

Ist das ein Einzelfall?

Nein. Seit Präsident Donald Trump das Dekret in Kraft setzte, wurden weltweit bei Dutzenden Fluggesellschaften Hunderte von Passagieren abgewiesen. Swiss zählte bisher 38 Reisende, die wegen des Banns nicht in die Vereinigten Staaten fliegen durften. Drei davon waren Einzelpersonen, 35 gehörten zu zwei Flüchtlingsgruppen, die von einer internationalen Organisation in die USA hätten gebracht werden sollen.

Wieso wissen die amerikanischen Behörden, wer auf einem Flug sitzt?

In der Folge der Anschläge vom 11. September 2001 verschärften die USA die Grenzkontrollen. Sie verlangen seither ausführliche Passagierdaten von den Fluggesellschaften. Das passiert einerseits über das sogenannte Advance Passenger Information System (API), das vor allem Passdaten enthält. Darin gespeichert sind neben Namen, Geburtsdatum und Geschlecht auch Nationalität, Wohnstaat, Passnummer und Gültigkeitsdatum. Andererseits erhalten die USA aufgrund eines Staatsvertrages mit der Schweiz neben den API-Daten von Fluggesellschaften auch den sogenannten Passenger Name Record (PNR), die alle Angaben zur Flugbuchung enthalten. Dieser Datensatz beinhaltet unter anderem Angaben zur Flugstrecke, zum Vielfliegerstatus, die Adresse und die Telefonnummer, Menüvorlieben (und damit unter Umständen Religion), Kreditkartendetails oder auch allfällige Hotel- oder Mietwagenbuchungen.

Werden die Angaben gespeichert?

Die Vereinigten Staaten dürfen die Daten zur Bekämpfung von Terrorismus theoretisch bis zu 15 Jahre speichern. Nach sechs Monaten müssten sie allerdings anonymisiert werden. Datenschutzorganisationen kritisieren aber, das dies nicht getan werde.

Verlangen nur die USA solche Daten?

Nein. Auch andere Länder verlangen die API-Angaben von Fluglinien, so unter anderem Australien, China, Japan, Kanada, Russland, Spanien, die Türkei und das Vereinigte Königreich.

Und die Schweiz?

Die Schweiz macht es auch, aber nicht generell. Das Staatssekretariat für Migration verlangt bei gewissen Flügen aus Nicht-Schengen-Staaten von Fluggesellschaften Passagierdaten via Advance Passenger Information System. So will sie Einreisende vor der Ankunft durchleuchten, um Kriminalität und illegale Einwanderung einzudämmen.

Gibt es daneben weitere Kontrollen durch die USA?

Passagiere aus Ländern, die wie Schweizer kein Visum für die Vereinigten Staaten brauchen, müssen sich vor ihrer Reise online registrieren. Das passiert über das Electronic System for Travel Authorization (Esta). Es ist eine erste Kontrolle der US-Behörden. Wer da abgelehnt wird, muss ein Visum beantragen und sich genauer analysieren lassen.

Wer muss die Einhaltung der US-Vorschriften kontrollieren?

Fluggesellschaften sind verpflichtet, bei Flügen in die USA alle US-Vorschriften einzuhalten. Sie müssen also sicherstellen, dass sich keine Personen an Bord ihrer Flugzeuge befinden, die nicht in die USA einreisen dürfen. Sonst drohen ihnen Bussen von rund 50'000 Franken pro Vorfall. Zudem müssen sie die Betroffenen auf eigene Kosten wieder zurückfliegen. Deshalb führt Swiss bei US-Flügen vor dem Einsteigen am Flughafen eine eigene Kontrolle durch. Die Agenten sind dabei mit dem System der US-Grenzschutzbehörde verbunden und können so feststellen, ob jemand einreiseberechtigt ist oder nicht.

Sind auch andere Fluggesellschaften von der Massnahme betroffen?

Selbstverständlich. Alle Fluglinien, die in die USA fliegen, sind betroffen.

Gelten die neuen Einreiseregeln nur für Passagiere oder auch für Besatzungsmitglieder?

Sie betreffen auch Piloten und Flugbegleiter. Besonders heikel ist das für Golfairlines wie Emirates, die viele Bürger aus dem Irak, dem Iran, Jemen, Libyen, Somalia, dem Sudan und Syrien beschäftigen. Aber auch Lufthansa ist betroffen und musste teilweise Dienstpläne anpassen, um Mitarbeiter nicht auf Strecken in die USA einzusetzen. Bei Swiss gab es keine solchen Fälle.

Wie ist die Rechtslage?

Sie ist derzeit unklar. In einem ersten, absoluten Dekret sperrte Trump alle Bürger der sieben Länder für 90 Tage aus. Dieser Erlass wurde inzwischen von der Regierung selbst abgeschwächt. Nun dürfen Bürger aus den betroffenen Staaten, die Besitzer einer Aufenthaltsgenehmigung für die USA sind, wieder einreisen. Auch solche, die Doppelbürger eines nicht gesperrten Staates sind, werden wieder zugelassen. Es gibt aber diverse Gerichtsurteile aus verschiedenen Bundesstaaten, die das Dekret ganz oder teilweise infrage stellen. So hielt ein Urteil fest, dass Besitzer eines gültigen Visums nicht abgewiesen werden dürfen – das genau war bei Asgari der Fall. Das Weisse Haus sieht das anders.

Wie können sich Betroffene wehren?

Es ist schwierig. Forscherin Asgari hat in den USA Klage eingereicht – gegen Trump und die Behörden. Inzwischen ist es ihr gelungen, mit einem Lufthansa-Flug von Frankfurt nach Boston zu gelangen, wo sie am Freitag US-Boden betreten hat, wie das Westschweizer Fernsehen gestern Abend berichtete. Ein Entscheid eines Gerichts in Massachusetts, der allen Visainhabern die Einreise erlaubt, machte dies möglich.

(Tages-Anzeiger)