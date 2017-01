Die griechische Justiz ermittelt gegen Novartis

Griechenland bibbert. Das Land wurde vor einigen Tagen von einer eisigen Kältewelle erfasst. Doch das Schlimmste ist noch nicht ausgestanden, schwere Stürme sind für die kommenden Tage angesagt. Raue Zeiten dürften auch auf die Athener Niederlassung des Schweizer Pharmakonzerns Novartis zukommen. Kurz vor Weihnachten führten Polizisten bei der Novartis Geschäftsstelle eine Razzia durch. Die Beamten nahmen Unterlagen, Computer und weiteres Equipment mit. Die Athener Behörden hatten einen Tipp aus den USA bekommen. Dort ermitteln Aufsichts­behörden schon seit längerer Zeit gegen die Pharmafirma.

Die Vorwürfe sind happig. Von Novartis Griechenland sollen Zahlungen an rund 4000 Ärzte geflossen sein. Zudem soll der Konzern Reisen von wichtigen Entscheidungsträgern bezahlt haben und so Einfluss auf einen wissenschaftlichen Beirat genommen haben, der für die Festlegung der Medikamentenpreise in Griechenland zuständig ist, schreibt das Athener Magazin «Documento». Laut dem Blatt «To Vima» soll es besonders um die Verbreitung von Diabetes-Medikamenten gegangen sein. Rund 10 Prozent der griechischen Bevölkerung sollen an Zuckerkrankheit leiden.

Die Konzernzentrale in Basel hat Kenntnis von den Ermittlungen. «Wir kooperieren vollumfänglich mit den l­okalen und ausländischen Behörden», so ein Novartis-Sprecher. Das Unternehmen suche aktiv nach weiteren Informationen. «Novartis ist den höchsten Standards der ethischen Geschäftsführung und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in allen Aspekten ihrer Arbeit verpflichtet und nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten äusserst ernst», sagt der Sprecher.

Prominente Staatsanwältin

In Griechenland bewegt das Verfahren die Öffentlichkeit. Das liegt weniger an Novartis, sondern viel mehr daran, dass es Mitwisser bis in die höchsten politischen Ämter gegeben haben soll. Schon wird die Forderung laut, dass auch ihre Verhalten untersucht werden müsse. Als Chefermittlerin wurde die prominente Staatsanwältin Eleni Raikou eingesetzt. Sie gilt als hartnäckige und gewiefte Expertin, wenn es um komplexe Korruptionsverfahren geht.

Davon gab es in Griechenland in den letzten Jahren einige. Bevor der Staat in die Krise schlitterte, war es ein beliebter Exportmarkt für internationale Grosskonzerne. Einige halfen mit unlauteren Mitteln nach und verschafften sich so ­lukrative Staatsaufträge. Unter den ­horrenden Ausgaben leidet das hoch ­verschuldete Land noch heute.

Novartis ist denn auch nicht der erste Pharmakonzern, gegen den Raikou ermittelt. Vor zwei Jahren eröffnete sie ein Verfahren gegen den deutschen Medikamentenhersteller Bayer. Vertreter der Pharmafirma sollen Ärzte im öffent­lichen Dienst geschmiert haben, damit diese Wirkstoffe von Bayer einkaufen. Rund 800 medizinische Fachkräfte sollen betroffen gewesen sein, weniger als bei Novartis.

Strafen aus den USA

Das Verfahren gegen Novartis blieb lange unter Verschluss. Erst durch einen Zwischenfall in einer Athener Roof-Top-Bar wurden die Medien aufmerksam. Ein griechischer Novartis-Manager soll am Neujahrstag gedroht haben, vom Hochhaus zu springen, weil er von Chefermittlerin Raikou vorgeladen sein soll, um auszusagen. Die Polizei habe den Mann aber von seinem Vorhaben abbringen können. Der Pharma-Manager soll einst in Basel gelebt und am Hauptsitz des Konzerns gearbeitet haben.

Bereits seit zwei Monaten laufen laut Justizkreisen die Ermittlungen. Rund 180 Zeugen sollen seither vernommen worden sein. In die Schweiz sind sie aber nicht geschwappt. Die Bundesanwaltschaft befasst sich zurzeit nicht mit dieser Thematik. Für Novartis dürfte das Verfahren in Griechenland unangenehm sein, wirtschaftlich aber kaum negative Konsequenzen haben. Laut der griechischen Zeitung «Kathimerini» beträgt der lokale Umsatz des Konzerns gerade einmal 340 Millionen Euro. Global belief sich der Jahresumsatz 2015 auf rund 50 Milliarden Dollar.

Stärker ins Gewicht könnte jedoch fallen, dass Novartis eine Strafzahlung in den USA droht. Bei Korruptionsfällen können die dortigen Behörden Strafen gegen ausländische Firmen verhängen, wenn deren Aktien in den USA gehandelt werden. So hat sich Novartis vor rund einem Jahr auf einen Vergleich über 25 Millionen Dollar mit der US-Börsenaufsicht SEC geeinigt. Damals ging es um Korruptionsvorwürfe in China.

(Tages-Anzeiger)