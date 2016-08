Früher schmuddelig, heute hip

Karges Frühstück, schmuddelige Zimmer, Bettruhe um 22 Uhr, kratzige Wolldecken, Pfadfinder-Atmosphäre.

Bittet man über Dreissigjährige, sich an ihre ersten Erfahrungen mit Jugendherbergen zu erinnern, packen sie die schauerlichsten Geschichten aus. Vieles davon mag in der Erinnerung schlimmer erscheinen, als es damals tatsächlich war. Doch fest steht: Die Jugis hatten einst ein Imageproblem.

Umso erstaunlicher erscheint, was derzeit mit den Schweizer Jugendherbergen geschieht. Während andere Tourismusbetriebe darben und über die katastrophale Marktlage jammern, befinden sich die Jugendherbergen auf Expansionskurs. In den nächsten sechs Jahren wollen sie stark aufstocken, rund 800 bis 1000 neue Betten sollen zu den heute 6300 hinzukommen. In Burgdorf, Crans-Montana, Luzern, Neuchâtel und im Seeland entstehen neue Herbergen, in Bern oder Schaan werden bestehende umgebaut. Gut möglich, dass die Jugis bald ein so grosses Angebot haben wie seit fast einem Vierteljahrhundert nicht mehr. Die «Handelszeitung» spricht von einem «Rausch». Fredi Gmür, Chef der Schweizer Jugendherbergen, widerspricht in einem Interview mit der Zeitung: «Das ist kein Rausch, es ist eine selbstbewusste Geschäftsentwicklung.»

Infografik: Jugendherbergen in der Schweiz Grafik vergrössern

Ob gesundes Selbstbewusstsein oder Überschwang: Mutig ist die Strategie der Jugendherbergen zweifelsohne. Mehr als 20 Prozent ihrer Besucher stammen aus dem Euroraum. Die Zahl der Logiernächte dieser Gäste ging nach Aufhebung der Franken-Untergrenze um schmerzhafte 21 Prozent zurück. 2015 war deshalb für die Branche ein schwieriges Jahr. Insgesamt nahm die Zahl der Übernachtungen um 4,7 Prozent ab.

«Das kann Airbnb nicht»

Gleichzeitig drängen neue Billiganbieter in den Schweizer Markt. Die deutsche Budget-Hotelkette Motel One zum Beispiel eröffnete vor einigen Wochen in Basel einen ersten Standort mit 136 Zimmern, ein zweiter folgt 2017 in Zürich. Das billigste Motel-One-Zimmer in Basel kostet 98 Franken – weniger als ein Doppelzimmer in der Jugendherberge.

Wie sich Online-Plattformen wie Airbnb auf die Schweizer Hotellerie auswirken, lässt sich zudem erst erahnen. Das Walliser Tourismus-Observatorium schätzt, dass 2015 rund eine Million Logiernächte über Airbnb vermittelt wurden. Das sind immerhin fast 3 Prozent der gesamten Schweizer Hotellerie.

Bei den Jugendherbergen lässt man sich von solchen Zahlen nicht abschrecken. «Dass andere Anbieter preiswertere Zimmer haben, ist nichts Neues», sagt Geschäftsleiter Gmür. Deshalb sei es schon immer wichtig gewesen, sich nicht nur über den Preis zu definieren. «Wir haben uns der Nachhaltigkeit und dem Gemeinschaftssinn verschrieben. Das hebt uns vom Mainstream ab.» Das Angebot von Airbnb ziele zudem auf ganz andere Kunden ab: «Wir bieten Services wie Frühstück und Abendessen. Airbnb kann das nicht.» Gmür hat darum auch nicht vor, mit tieferen Preisen auf Kundenfang zu gehen. Stattdessen wolle man noch stärker auf die Bedürfnisse einzelner Gästesegmente eingehen, zum Beispiel Familien oder ausländische Gäste.

«Wir würden nicht so stark investieren, wenn wir keine gesunde Organisation wären und an den Erfolg glaubten», sagt Gmür. Immerhin: Die Gästezahlen haben sich nach dem Absturz im letzten Jahr wieder eingependelt. In der Wintersaison oder spätestens nächstes Jahr sollen sie dann sogar leicht ansteigen. Gmür zählt vor allem auf die Treue der Schweizer Gäste: «Ihr Anteil ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.»

Häuser an Topdestinationen

Gmürs Hoffnungen seien durchaus berechtigt, sagt Christian Laesser, Professor für Tourismus an der Universität St. Gallen. «Die Jugendherbergen sind heute ganz anders positioniert als noch vor 20, 30 Jahren: als moderne Unterkünfte für Backpacker, die zwar nur das Notwendige zum Übernachten bieten, aber das in guter Qualität.» Laut Laesser sind Hoch- oder Tiefpreisstrategien besonders aussichtsreich, «weil sie kristallklar und einfach kommunizierbar sind». Die Jugendherbergen fokussierten erfolgreich auf Zweiteres. Ausserdem lägen viele Häuser an Topdestinationen wie St. Moritz, Gstaad, Zermatt oder Zürich. «Die Konkurrenz ist sicher gross. Aber grundsätzlich bewegen sich die Jugendherbergen in einem wachsenden Markt», bilanziert Laesser.

Dies auch deshalb, weil die Schweizer dem eigenen Land in den Ferien überraschend oft treu bleiben. 40 Prozent der Reisen mit mehr als drei Übernachtungen unternahmen sie im letzten Jahr zu Hause. Dieser Anteil hat sich zwar laut Laesser in den letzten Jahren nicht erhöht. «Dennoch ist es ein guter Wert für ein so kleines Land.»

