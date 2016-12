Müde, krank, unmotiviert – Hölle Grossraumbüro

Die Berater nennen es «kosteneffektives Design». Sie meinen damit: Der Platz ist sehr knapp bemessen, und als Folge sind die Kosten pro Quadratmeter sehr tief. Nicht selten bringt man dank Grossraumbüros auf der gleichen Fläche doppelt so viele Arbeitsplätze unter. So sparen Unternehmen schnell Hunderttausende Franken an Mietkosten.

Darum ist die in den Sechzigerjahren in den Vereinigten Staaten aufgekommene Einrichtungsart bis heute überaus beliebt – auch hierzulande. Argumentiert wird dabei allerdings meist weniger mit den tieferen Raumkosten als vielmehr mit modernerem Arbeitsumfeld, geförderter Kreativität und verbessertem Informationsfluss.

«Schlimmstes Umfeld»

Dabei sind Grossraumbüros von der Wissenschaft längst als potemkinsches Dorf entlarvt worden – sie versprechen mehr, als sie halten. Selbst ihr Erfinder Robert Propst urteilte vor seinem Tod vernichtend über sein Werk: «Rattenlöcher» nannte er sie und einen «monumentalen Irrsinn». Denn unter dem Strich erhöhen sie die Kosten sogar. Grossraumbüros senken die Leistung der Angestellten, führen zu Unzufriedenheit und erhöhen die krankheitsbedingten Ausfälle.

Gemäss einer Studie des Seco und der Hochschule Luzern sind Mitarbeitende, die mit mehr als 50 Kollegen im gleichen Raum sitzen, denn auch rund 50 Prozent häufiger krank als solche in Einzelbüros. Bei Räumen mit bis zu 15 Personen beträgt der Unterschied noch immer mehr als 20 Prozent. Genauso sind Angestellte in Grossraumbüros deutlich öfter müde als andere. Eine Studie der australischen Queensland University of Technology stützt diese Resultate. «Alle Forschungsarbeiten kommen zum gleichen Schluss. Grossraumbüros sind eines der schlimmsten Umfelder, in die man Mitarbeitende stecken kann», kommentierte bei der Publikation Studienleiter Vinesh Oommen.

Das ist nur ein Mangel. In riesigen Bürolandschaften sind Störungsquellen durch schlechtes Klima, mieses Licht oder allgemeinen Lärm grösser. Das bremst Mitarbeitende. Auf rund 20 bis 30 Prozent schätzen Experten denn auch den generellen Produktivitätsverlust in diesem Bürotyp.

Mehr Stress, mehr Frust

Auch die Störungen durch vorbeilaufende oder nebenan diskutierende Kollegen sind häufiger und grösser. Rund 23 Minuten dauert es im Schnitt, bis ein Angestellter nach einer solchen Unterbrechung seine Arbeit wieder aufgenommen hat. Die Zeit holt der Betroffene zwar oftmals wieder auf, wie die amerikanische Forscherin Gloria Mark von der kalifornischen Universität Irvine herausgefunden hat. Doch das führt mitunter zu Stress, höherer Frustration und mehr Zeitdruck.

Business-Knigge-Expertin Susanne Abplanalp fordert deshalb klare Regeln in Grossraumbüros. «Ich bin selbst mit drei Geschwistern in einer kleinen Mietwohnung aufgewachsen. Mein Vater arbeitete Schicht. Da war Rücksichtnahme zwingend», erklärt sie. In modernen Bürolandschaften gehe diese einfache Regel gerne vergessen, wie sie aus eigener Erfahrung weiss. 25 Jahre lang arbeitete Abplanalp in der Wirtschaft, oft auch in Grossraumbüros.

Regeln helfen

Abplanalp erzählt in einem neuen Buch* von den Kollegen, die ungefragt die Fenster aufreissen oder die Klimaanlage auf 18 Grad herunterschrauben. «Die Idealtemperatur ist aber für jedermann individuell», so die Expertin, die heute als selbstständige Beraterin für Image-, Stil- und Kommunikationsfragen tätig ist. Oder sie erinnert sich an Kollegen, die im Grossraumbüro über den Chef oder Mitarbeiter lästern – sodass es viele hören können. «Das schafft nur giftige Stimmung, aber keine Probleme aus der Welt», so Abplanalp.

Ähnliche Beispiele gibt es noch viele. Mit Regeln kann man solche Situationen entschärfen, ist sie überzeugt. «Mit ein wenig Rücksichtnahme kann das Arbeiten im gemeinsam genutzten Raum für alle angenehmer werden.»

* Susanne Abplanalp: Der Office-Knigge – Souverän mit Kunden und im Team. SKV-Verlag, Zürich, 2016.

* Dieser Artikel ist am 10. Dezember in der gedruckten Ausgabe des «Tages-Anzeigers» erschienen. (Tages-Anzeiger)