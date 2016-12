Spekulationen um riesige Busse gegen Credit Suisse

Der CS könnte die teuerste Strafe drohen, die jemals eine Schweizer Firma kassiert hat. Um sich im Streit mit den US-Behörden zu einigen, soll das Institut zwischen 5 und 7 Milliarden Dollar bezahlen müssen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Den bisherigen Rekord hält ebenfalls die zweitgrösste Schweizer Bank. Vor zwei Jahren wurde ihr im US-Steuerstreit eine Strafe im Umfang von 2,8 Milliarden Dollar aufgebrummt.

Beim aktuellen Verfahren werden dem Institut Verfehlungen im US-Hypothekenmarkt aus der Zeit vor der Finanzkrise vorgeworfen. CS-Chef Tidjane Thiam soll sich bereits mit der US-Justizministerin Loretta Lynch getroffen haben, um über einen Vergleich zu verhandeln. Offenbar hat er gute Argumente. Denn die Bank sei laut Reuters auf ein erstes Angebot der Behörden nicht eingegangen. Laut Kennern des Verfahrens sei sie zuversichtlich, eine wesentlich tiefere Strafe bezahlen zu müssen als die kolportierten 5 bis 7 Milliarden Dollar.

Die CS kommentiert den Bericht nicht. Es sei taktisch klug, sich nicht zu den Verhandlungen zu äussern, heisst es bei Beobachtern. Die US-Behörden könnten sonst Rückschlüsse daraus ziehen, welche Strafe die CS akzeptieren könnte. Branchenkenner gehen davon aus, dass die effektive Busse bei der Hälfte der ins Spiel gebrachten Summe liegen könnte. Sie sollte also eher bei 2,5 bis 3,5 Milliarden Dollar liegen.

Schon in Kürze soll Klarheit darüber bestehen. Denn ein baldiger Abschluss des langwierigen Rechtsstreits scheint mit den Verhandlungen zwischen der CS und den US-Behörden in Reichweite. Schon vor Weihnachten könnte das Verfahren abgeschlossen werden. An der Börse kommt das gut an. Die CS-Aktie legte gestern um 2,6 Prozent zu.

Druck der Behörden

Die US-Behörden versuchen bei der CS eine Taktik, die sie bereits bei anderen Instituten angewendet haben: Sie wollen mit einer möglichst hohen Strafe Druck auf die Bank ausüben. Denn nicht nur bei der CS, auch bei der Deutschen Bank wird mit einem baldigen Ende des Verfahrens gerechnet. Auch gegen das grösste deutsche Institut wird wegen Fehlverhalten auf dem US-Hypothekenmarkt ermittelt. Dort wurde im September gar über eine mögliche Strafe von 14 Milliarden Dollar spekuliert.

Damals brachen die Aktien der Deutschen Bank um 8 Prozent ein. Die Anleger befürchteten, dass das Institut frisches Kapital aufnehmen müsste, um die Strafe der US-Behörden überhaupt begleichen zu können. Die CS-Investoren reagierten anders. Die Aktie notierte deutlich im Plus und hielt sich sogar besser als diejenige der UBS. «Der Markt nimmt es positiv auf, dass eine Lösung mit den USA möglich scheint», so Rainer Skierka, Bankenanalyst beim Zürcher Unternehmen Research Partners.

Teure Altlast

CS-Chef Thiam könnte so eine teure Altlast seiner Vorgänger beseitigen und den Konzern weiter nach seinen Plänen umbauen. Seit rund einem Jahr verschlankt er die Bank, stutzt ihre riskanten Geschäfte zurück und sorgt so dafür, dass sie die strengeren Kapitalanforderungen der Behörden erfüllt. Doch birgt das Verfahren wegen der US-Hypotheken auch Risiken. Eine hohe Busse könnte den Kapitalbedarf der Bank erhöhen. Das wiederum wäre ein Rückschlag, hat die CS doch in den letzten Monaten viel unternommen, um die Kapitalquote zu verbessern. Sie ist innerhalb des letzten Jahres von 10 auf 12 Prozent angestiegen. Es sei ohne eine Angabe zur Strafzahlung schwierig, die Höhe des zusätzlich notwendigen Kapitals einzuschätzen, so Bankenanalyst Skierka.

Erst vor wenigen Wochen wurden zusätzliche Rückstellungen von 350 Millionen Franken gebildet.

Ohnehin müsste die CS das Kapital nur aufstocken, sollten die Rückstellungen des Instituts nicht ausreichen. Die Bank hat mehr als 2 Milliarden Franken für Rechtsfälle zur Seite gelegt. Erst vor wenigen Wochen wurden zusätzliche Rückstellungen von mehr als 350 Millionen Franken gebildet. Andreas Venditti, Analyst bei der Bank Vontobel, geht nicht davon aus, dass die Busse der CS deutlich höher ausfallen wird, als bislang angenommen wurde.

Er schätzt die mögliche Strafe aus Hypotheken-Rechtsstreitigkeiten auf rund 2,5 Milliarden Franken. «Ich passe den Betrag nicht an», so Venditti. Daher wäre die CS auch nicht veranlasst, mehr frisches Kapital aufzunehmen, als sie bislang angekündigt hat. So sollen im nächsten Jahr 20 bis 30 Prozent der Schweizer Einheit an der Börse verkauft werden. Dabei könnte die Bank 2 bis 4 Milliarden Franken einnehmen. Und Thiam könnte so das Polster stärken.

(Tages-Anzeiger)