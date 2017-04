Barclays-Chef verheddert sich in einem Whistleblower-Fall

Seit ihrer unrühmlichen Rolle bei den Manipulationen des Referenzzinssatzes Libor ist der Ruf der britischen Bank Barclays angeschlagen. Im Zuge der internationalen Untersuchungen über den Manipulationsskandal – für den Barclays mit umgerechnet 360 Millionen Franken gebüsst wurde – musste der damalige Konzernchef Bob Diamond im Juli 2012 den Hut nehmen. Sein Nachfolger Antony Jenkins verblieb nur drei Jahre im Amt. Böse Zungen behaupten, er habe seinen Auftrag, die Reputation der Bank wiederherzustellen, ihre «toxische» Unternehmenskultur auszumerzen und das Investmentbanking einzudampfen, allzu seriös genommen.

Mit Jes Staley steht seit Dezember 2015 wieder ein Investmentbanker an der Spitze von Barclays. Auch er gelobte, für eine kulturelle Rundumerneuerung und höchste ethische Grundsätze in der Bank einzustehen. Doch nun muss der 60-jährige Amerikaner mit einem formellen schriftlichen Verweis und einer «sehr erheblichen» Kürzung seines letztjährigen Bonus rechnen, weil er in den Augen des Verwaltungsrats «in schwerwiegender Weise» gegen diese Regeln verstossen hat. Ob es bei diesen Sanktionen bleibt, hängt ab vom Ausgang der Untersuchungen durch die britische Finanzaufsicht. Sie kann im äussersten Fall ein Berufsverbot gegen Staley verhängen. Dass die Bankenwächter in der Londoner City gegen einen Konzernchef ermitteln, kommt äusserst selten vor.

Gewahrte Anonymität

Der Vorfall, der Staley so in Bedrängnis bringt, geht auf den Juni 2016 zurück. Ein offenbar in den USA ansässiger Whistleblower sandte damals insgesamt zwei Briefe an Mitglieder des Verwaltungsrats und ein Konzernleitungsmitglied von Barclays. Darin wurden Bedenken geäussert gegen die Anstellung eines Investmentbankers für eine leitende Funktion in New York mit Verweis auf dessen «persönliche Probleme» in früheren Jahren. Der Whistleblower hinterfragte auch den gesamten Rekrutierungsprozess bei der britischen Bank und die Rolle Staleys in dem besagten Fall. Bei dem neu Eingestellten handelte es sich um einen Freund des Konzernchefs aus langjährigen gemeinsamen Zeiten bei der US-Bank J.P. Morgan Chase.

Staley empfand die Schreiben als bösartige persönliche Verunglimpfung eines Kollegen und drängte die Leute von der Informationssicherheit bei Barclays, den Verfasser aufzudecken. Von dort erhielt der Bankchef indes den Hinweis, derartige Bestrebungen stünden in Widerspruch zur geltenden Regelung, die Anonymität von Whistleblowern zu schützen. Doch Staley liess sich nicht beirren und wies die Informationssicherheit ein zweites Mal an, herauszufinden, wer die Briefe geschrieben hat. Diesmal wurde sogar eine Strafverfolgungsbehörde in den USA eingeschaltet. Dennoch gelang es nicht, die Identität des Whistleblowers aufzuspüren, und die Aktion wurde abgebrochen.

Monate der Unsicherheit

Von diesen Aufdeckungsbemühungen erfuhr der Barclays-Verwaltungsrat erst im Januar dieses Jahres – dank einem zweiten Whistleblower, der auf die wiederholte Verletzung der hauseigenen Whistleblowing-Regeln hinwies. Daraufhin wurde die britische Finanzaufsicht eingeschaltet, zugleich betraute die Bank eine britische Anwaltskanzlei mit einer eigenen Untersuchung. Deren Ergebnis ist zu Wochenbeginn veröffentlicht worden, und sie lässt Staley in keinem guten Licht erscheinen. Dem Verwaltungsrat blieb unter diesen Umständen keine andere Wahl, als den Konzernchef exemplarisch zu bestrafen.

Dass das Aufsichtsorgan zugleich aber sein «uneingeschränktes Vertrauen» in Staley beteuerte, hat ihm einige Kritik in der Öffentlichkeit eingetragen. Dennoch dürfte die Wiederwahl des Konzernchefs auf der Aktionärsversammlung von Barclays am 10. Mai nach dieser Rückendeckung gesichert sein. Zu welchem Schluss hingegen die Bankenwächter kommen werden – deren Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen –, ist völlig offen. Mit dieser Unsicherheit muss die britische Grossbank wohl noch einige Monate leben.

(Tagesanzeiger.ch/Newsnet)