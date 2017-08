Ein Trick aus dem Kalten Krieg

Wenn sich der Bundesrat an seiner Sitzung heute mit den Russland-Sanktionen befassen wird, steht eine Frage im Vordergrund: Sind zusätzliche Massnahmen erforderlich, um zu verhindern, dass Umgehungsgeschäfte über die Schweiz abgewickelt werden – und wenn ja, welche? Denn dass die Landesregierung einen Kurswechsel vollziehen und sich den von der EU und den USA gegen Russland verhängten Sanktionen anschliessen wird, gilt als unwahrscheinlich. Umso wichtiger ist jedoch, dass im Ausland jeder Eindruck schon im Keim erstickt wird, die Schweizer Wirtschaft könnte heimliche Nutzniesserin des internationalen Embargos sein.

In dem Zusammenhang hat Othmar Wyss, der bis 2008 im Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) für Exportkontrollen und Sanktionen verantwortlich war, in einem kürzlich erschienenen Beitrag in der NZZ an ein Schweizer Aussenhandelsinstrument namens Courant normal erinnert. Bezogen auf Russland hätte dieses zur Folge, dass die Schweiz ihren Handelsverkehr mit dem östlichen Riesenreich im Sinne einer freiwilligen Selbstbeschränkung auf das übliche Volumen zu Zeiten vor Ausbruch des Ukrainekonflikts einfrieren müsste. Somit würde der Bundesrat eine mehr oder minder flexible Obergrenze für die Schweizer Ausfuhren nach Russland festlegen, basierend auf einem Exportmittelwert der letzten Jahre.

Relikt aus vergangenen Zeiten

Offiziell will sich das Seco zur Idee des Courant normal nicht äussern, um den bundesrätlichen Überlegungen nicht vorzugreifen. Aus dem Umfeld der Bundesverwaltung wird allerdings zu bedenken gegeben, dass dieses Instrument aus einer ganz anderen Zeit stamme und die Schweiz heutzutage über weit umfassendere, gezieltere gesetzliche Möglichkeiten verfüge, um politisch heikle Exporte zu überwachen und allenfalls zu verbieten. Unabhängig davon, so heisst es weiter, sehe man die grösste Herausforderung darin, zu definieren, wo legitime Geschäfte enden und wo Umgehungsgeschäfte beginnen.

Vor allem zur Zeit des Kalten Kriegs spielte der Courant normal eine zentrale Rolle, diente er doch dazu, die Schweiz gegenüber den westlichen Staaten als glaubwürdigen Partner zu erhalten. Im Raum stand vor allem die Drohung, dass die USA den Export lebenswichtiger Technologien in die Schweiz unterbunden hätten, wenn unser Land in den Verdacht geraten wäre, Umgehungsgeschäfte mit den Ländern des Warschauer Paktes zu tätigen. Im Blickpunkt standen dabei primär strategisch heikle und technologisch hochwertige Güter, die vom Westen ab 1949 einem System multinationaler Exportkontrollen (Cocom) unterstellt wurden.

Insbesondere ab den 1980er-Jahren, nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, wurden der Schweiz jedoch die Grenzen des Courant normal aufgezeigt: Eigentliche Exportverbote erliess der Bundesrat zwar auch dann nicht; doch musste er auf Druck der USA auf den damaligen Verein Schweizerischer Maschinen-Industrieller einwirken mit dem Ziel, dass der Branchenverband bei seinen Mitgliedern die Ausfuhr gewisser Güter in Länder unter sowjetischem Einflussbereich ganz oder teilweise verbietet. Davon betroffen waren insbesondere sogenannte Dual-Use-Güter, die für die zivile wie auch die militärische Produktion verwendet werden können, wie zum Beispiel Werkzeugmaschinen.

Besseres gesetzliches Rüstzeug

Im Unterschied zu heute kannte die Schweiz damals weder ein Embargo- noch ein Güterkontrollgesetz. Ersteres ermöglicht dem Bundesrat, Sanktionen der UNO, aber auch etwa der EU-Länder in eigener Regie nachzuvollziehen. Letzteres regelt die Voraussetzungen für die Bewilligung von Dual-Use-Gütern sowie von solchen Erzeugnissen, die auch für militärische Zwecke eingesetzt werden können, wie beispielsweise die Pilatus-Trainingsflugzeuge (die nicht unter das Kriegsmaterialgesetz fallen). Vor diesem Hintergrund machte ein führendes Mitglied eines Wirtschaftsverbandes geltend, das Instrument des Courant normal könne seine «früher bewiesene Tauglichkeit und Funktionalität nur dann bewahren, wenn es gelingt, einen Ansatz für das 21. Jahrhundert zu finden».

In der Tat kann der Courant normal auf eine lange Tradition in der Schweizer Aussenhandelspolitik zurückblicken. Bereits 1935 anlässlich des Abessinien-Kriegs, mit dem Einfall des faschistischen Italiens im heutigen Äthiopien, war das Instrument für zivile Güter zum Einsatz gekommen. Auch im Rhodesien-Konflikt, als sich die weisse Minderheitsregierung 1965 von der Kolonialmacht Grossbritannien für unabhängig erklärte, griff die Schweiz zwei Jahre später auf den Courant normal zurück – ebenso 1985/86, als der UNO-Sicherheitsrat Wirtschaftssanktionen gegen das damalige Apartheid-Regime in Südafrika beschloss.

