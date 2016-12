Mit diesen Aktien konnten Sie 2016 ungeahnt viel Geld verdienen

Ausser Spesen nichts gewesen. Die Schweizer Börse steht heute in etwa wieder dort, wo sie Anfang Jahr gestanden hatte. Das heisst nicht, dass es in den letzten Monaten an Bewegung gefehlt hätte. Gleich zum Start ins neue Börsenjahr begann der Swiss-Performance-Index (SPI), der die Kursentwicklung von 230 hierzulande kotierten Aktien widerspiegelt, eine Talfahrt. Am 11. Februar stand er bereits 13 Prozent tiefer. Doch das Börsenbarometer erholte sich und kletterte wieder steil nach oben, nur um im Herbst erneut zu sinken und sich dann wieder aufzurappeln. Insgesamt blieb es ein Nullsummenspiel.

Trotzdem gab es durchaus Aktien, mit denen man 2016 viel Geld verdienen konnte. Wer Titel der Genfer Banque Profil de Gestion besitzt, hat seinen Einsatz mehr als verdoppelt. Die Papiere legten ab September den Turbo ein. Nach vielen schwierigen Jahren macht das kleine Geldhaus wieder Gewinn. Auch die Aktien des Luzerner Milchverarbeiters Hochdorf standen auf der Gewinnerseite. Das Unternehmen expandiert ins Ausland und lanciert neue Produkte mit hoher Wertschöpfung. Es erwartet daher steigende Margen. Die Pharmaspezialistin Bachem wächst kräftig, der Computerzubehörbauer Logitech hat sich endgültig erholt, und Börsenneuling Vat Group hat seine Prognosen deutlich erhöht – bei allen drei ist das Resultat ein deutliches Kursplus, wie Daten der Anlegerzeitung «Finanz und Wirtschaft» zeigen.

Biotech im Hoch

Es geht aber auch anders: Mit gewissen Aktien hat man 2016 fast alles verloren. Zu den Verlierern gehören logischerweise Swissmetal (in Liquidation) und Accu Holding (Nachlassstundung). Arg unter die Räder kamen aber auch die Titel des einstigen Vorzeigeunternehmens Leonteq. Trotz Sparmassnahmen kommt die Zürcher Derivatespezialistin einfach nicht aus der Krise.

Die Entwicklung in einem Jahr kann jedoch täuschen und stark durch Einzelereignisse beeinflusst werden. Um die Leistung eines Unternehmens aus Sicht der Aktionäre zu bewerten, muss man längere Zeiträume betrachten. Über fünf Jahre zeigt sich denn auch ein völlig anderes Bild. Mit Cosmo, Santhera, Newron und Actelion stehen gleich vier Biotechfirmen unter den besten fünf Schweizer Aktien. Mithalten konnte daneben nur noch der Lagerlogistiker Kardex. Sie alle haben sich seit Anfang 2012 mehr als versechsfacht. Dass eine Branchenzugehörigkeit keine Erfolgsgarantie ist, zeigt Kuros Biosciences, die ehemalige Cytos. Sie stand Ende 2014 kurz vor der Pleite. Das wirkt nach.

Infografik: Die besten und die schlechtesten Schweizer Aktien Grafik vergrössern

Überblickt man zehn Jahre, verändert sich das Bild noch einmal. Die erzielten Gewinne sind deutlich tiefer als über fünf Jahre, weil die Finanzkrise in dieser Periode gefallen war. Top-Performer ist in der Dekade nach wie vor Cosmo Pharmaceuticals. Auf Platz zwei steht aber ein ganz klassisches Unternehmen. Der Elektroinstallationskonzern Burkhalter hat den Aktienkurs um 481 Prozent gesteigert.

Überflieger am Titlis

Auch die Bergbahnen Engelberg-Trübsee-Titlis haben rein gar nichts mit Boombranchen wie Biotech oder Technologie zu tun und trotzdem brilliert. Das Tourismusunternehmen hat aber in den letzten Jahren laufend mehr Gäste anziehen können – vor allem aus Asien. Zudem hat es mit dem Verkauf von Ferienwohnungen gut dazuverdient. Der Betriebsgewinn wurde in den letzten zehn Jahren verdreifacht.

Das Ausbleiben der chinesischen Gäste im laufenden Jahr tut dem Erfolg an der Börse bislang wenig Abbruch. Die Aktien der Bergbahn haben zwar im laufenden Jahr 11 Prozent an Wert verloren. Seit Anfang 2007 hat sie sich aber im Wert immer noch mehr als verfünffacht. Dagegen sieht ein Börsenschwergewicht wie die Roche mit plus 6 Prozent geradezu lächerlich aus.

(Tages-Anzeiger)