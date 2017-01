Selecta verlangt höhere Gebühren als Western Union

Die Verlockung lauert hinter Plexiglas. Biberli, Chips, Gummibärli, Limonade oder Salamisticks – sie alle präsentieren sich aufgereiht und ausgeleuchtet von Neonlicht rund um die Uhr hungrigen Kunden. Insgesamt 38?000 Selecta-­Automaten stehen zwischen Genf und Romanshorn auf Bahnhöfen, in Tennishallen oder in Pausenräumen von Firmen. Rund 250 Millionen Mal werden sie pro Jahr benutzt. Fast achtmal pro Sekunde erklingt in der Schweiz also das dumpfe Plumps, wenn die Produkte in die Ausgabeschale herabfallen.

Bargeld braucht man für den spontanen Konsum am Automaten längst nicht mehr. Vor fünf Jahren führte Selecta die Möglichkeit ein, Waren per SMS bezahlen zu können. Ein Smartphone braucht es dazu nicht, das einfachste Handy reicht. Abgerechnet wird über die Mobilfunkrechnung oder Verrechnung mit dem Prepaid-Guthaben. Der Dienst ist inzwischen beliebt. Rund 30 Prozent aller Einkäufe an den 4000 öffentlich zugänglichen Kästen würden so bezahlt, erklärt eine Selecta-Sprecherin.

Gebühr von bis zu 17 Prozent

Was praktisch klingt, hat seinen Preis. Selecta verrechnet für jeden Einkauf via Handy eine Gebühr von 25 Rappen. Wer beispielsweise eine Minipackung ­Pringles kauft, zahlt also auf den Verkaufspreis von 1.50 Franken einen Zuschlag von 17 Prozent, für ein Snickers legt man 15 Prozent obendrauf.

Dagegen wirken die oft als überhöht verschrienen Gebühren des Geld­überweisungsdienstes Western Union fast schon bescheiden. Dieser verrechnet für einen Transfer etwa in die Karibik 10 Prozent. Auch die unbeliebte Kreditkartengebühr von Swiss erscheint mit 1,65 Prozent schon fast als Dumpingangebot.

Bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) hat man keine Freude an der Selecta-Gebühr. «Dass den Verbrauchern für einzelne Zahlmethoden eine Gebühr abgeknöpft wird, ist absurd», sagt Geschäftsleiterin Sara Stalder. Sie glaubt jedoch, dass die Anbieter sich damit am Ende ins eigene Fleisch schneiden. «Mit viel Tamtam wird versucht, die Konsumenten vom Vorteil neuer Zahlungsformen zu überzeugen. Solche Gebühren laufen diesem Bestreben zuwider. Sie machen bargeldloses Zahlen unattraktiv».

Dabei sparen Detailhändler, wenn Kunden nicht mit Münzen zahlen. Es entfällt das aufwendige Einsammeln, Zählen und Einzahlen der Münzen aus der Automatenkasse.

Selecta verteidigt die Gebühr, die sich über alle Kunden im Jahr auf schätzungsweise gegen 2 Millionen Franken summiert. «Der Kunde bezahlt das SMS als Dienstleistung für die schnelle Transaktion», so die Sprecherin. Ihrem Unternehmen fielen zudem selbst Kosten an, wenn Kunden mit dem Handy bezahlten. So müsse Selecta Swisscom, Salt und Sunrise ebenfalls Gebühren für Netznutzung und Abrechnung bezahlen. Das Unternehmen müsse zudem die Firma bezahlen, welche die Technologie zur Verfügung stelle.

Selecta weist über die Gebühren verärgerte Kunden zudem auf alternative Möglichkeiten zum bargeldlosen Zahlen hin. Seit einigen Monaten kann an einem grossen Teil der öffentlichen Automaten mit Kreditkarten mit NFC-Chip kontaktlos bezahlt werden. Und an neueren Automaten steht die schweizerische Smartphone-Bezahllösung Twint zur Verfügung.

(Tages-Anzeiger)