Vorkehrungen gegen den Sturm der Entrüstung

Es ist ein Paradebeispiel für die berühmte Ironie des Schicksals. Berkshire Hathaway, die Firma von Investmentguru Warren Buffett, ist mit einem Anteil von 9,4 Prozent seit kurzem der grösste Aktionär von United Airlines. Auch der Milliardär dürfte also entsetzt gewesen sein über die Videos, die Passagiere der Airline am Montag veröffentlich haben – noch entsetzter vielleicht als viele der über 19 Millionen anderen Zuschauer aus aller Welt: Polizeibeamte bugsieren in den Filmen einen Reisenden mit Gewalt aus dem Flugzeug – weil er sich weigerte, seinen Platz, für den er ein Ticket hatte, aufzugeben.

Ausgerechnet United ist jetzt also ein lebender Beweis für eines der berühmtesten Zitate von Aktionär Buffett: «Es dauert 20 Jahre, sich eine Reputation zu erarbeiten, aber nur fünf Minuten, sie zu ruinieren.» Innerhalb kürzester Zeit nach Erscheinen des Videos war #United einer der meistgenutzten Hashtags beim Kurznachrichtendienst Twitter. Nutzer mokierten sich über die Airline oder taten ihre Empörung kund. Zahlreiche Boykottaufrufe geistern durchs Netz, die Aktie verlor an Wert. United steckt in einem ausgewachsenen Shitstorm.

Heikle Umweltthemen

Für dienstleistungsorientierte Firmen oder bei Herstellern von Konsumgütern ist die Gefahr, in einen Sturm der Entrüstung zu geraten, durch die sozialen Medien enorm gestiegen. «Auch Branchen, die mit Umweltthemen und anderen Themen von Aktivisten und NGOs in Verbindung gebracht werden, sind dem Risiko ausgesetzt», so Katarina Stanoevska, Professorin im Forschungsbereich Social Media and Mobile Communication der Universität St. Gallen. Und es droht ein finanzieller Schaden – oft auch über die Kosten für PR-Massnahmen hinaus. «In einigen Fällen münden Shitstorms in finanzielle Verluste – wenn etwa Produkte zurückgerufen werden müssen», so Stanoevska.

Einen 100-prozentigen Schutz vor Shitstorms gibt es zwar nicht, Unternehmen können sich aber zumindest darauf vorbereiten. «Firmen mit gutem Social-Media-Monitoring können Anzeichen für einen Shitstorm rechtzeitig erkennen», so Stanoevska. Das seien zum Beispiel besonders emotionale Kommentare von Kunden oder Beschwerden über Probleme, die öfter auftreten.

Nestlé lernte aus Fehlern

«Zieht ein negativer Kommentar sehr schnell weitere Kommentare mit ähnlichen Inhalten nach sich, kann das auch ein Anzeichen für einen potenziellen Shitstorm sein.» Inzwischen gibt es sogar Softwareprogramme, die entsprechende Indikatoren beobachten und auswerten. Bemerkt man einen Risikofall, helfe es, sofort auf den Verfasser der Beschwerde zuzugehen – am besten über nicht öffentliche Kanäle wie E-Mail oder Privatnachricht. «Eine sofortige Reaktion von Unternehmen kann oft das Schlimmste verhindern», so Stanoevska.

Social Media Monitoring betreibt zum Beispiel Nestlé. Der Konzern erlebte 2010 quasi den Ur-Shitstorm der Schweiz. Damals produzierte Greenpeace ein Video, mit dem die Umweltschützer auf Palmöl in Kitkat-Riegeln aufmerksam machen wollten. Statt in einen Riegel biss der Protagonist in einen blutigen Affenfinger – der Lebensraum von Orang-Utans wurde laut Greenpeace durch die Produktion des für Kitkat verwendeten Palmöls zerstört. Nestlé liess das Video von Youtube entfernen – und machte damit alles noch schlimmer. Der Film tauchte an immer neuen Orten immer wieder auf und verbreitete sich weltweit. Nestlé gab schliesslich nach und suchte einen nachhaltigeren Palmölproduzenten. Um eine solche Eskalation künftig zu vermeiden, rief der Konzern ausserdem ein Digital Acceleration Team ins Leben, das 24 Stunden am Tag die Stimmung in den sozialen Medien beobachtet.

Nicht zu viel versprechen

Ist der Sturm bereits im Gange, müssen Unternehmen sich an bestimmte Regeln halten, wenn sie den Schaden gering halten wollen. «Auf keinen Fall sollte man versuchen, das Problem zu leugnen», so Stanoevska. Und auch wenn man selbst im Recht sei – wütend zu reagieren, mache alles noch schlimmer.

Eine ehrlich gemeinte Entschuldigung und das Eingeständnis von Fehlern helfen, den Ruf wiederherzustellen. Aber Vorsicht mit Versprechungen. «Hält man sie nicht, droht der nächste Shitstorm», so Stanoevska. Bleibt zu hoffen, dass sich United-Airlines-Chef Oscar Munoz dessen bewusst ist. United übernehme die volle Verantwortung, so Munoz. Er entschuldigte sich in einer Mitteilung von ganzem Herzen. Und dann der Satz, an dem man den Airline-Chef wohl künftig messen wird: «Ich versichere Ihnen, wir werden uns bessern.»

(Tages-Anzeiger)