Warum Raiffeisen der Politik auf die Finger schaut

In Bern, auf der Achse zwischen dem Bundeshaus und dem Bahnhof, hat die Raiffeisen-Gruppe ein Ladenlokal gemietet. Bisher wurden darin Lederschuhe verkauft. Nun dienen die Räumlichkeiten, die heute mit einem Medienanlass eingeweiht wurden und «Raiffeisen-Forum» genannt werden, der «Interessenvertretung von Raiffeisen», wie die Bankengruppe vor einigen Wochen auf Anfrage schrieb. Es soll ein Ort des politischen Geschehens werden, ein Ort, an dem Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sich begegnen. Die Innenausstattung des Lokals, das als Veranstaltungs-, Sitzungsort und Arbeitsort dienen soll, ist an ein Theater angelehnt.

Als Erstes wurde heute im Raiffeisen-Forum ein systematisches Politikmonitoring vorgestellt, das die Bankengruppe seit drei Jahren von Iazi durchführen lässt. Iazi ist ein Unternehmen, das sich auf Liegenschaftsbewertungen, Immobilienmarktanalysen und Software für die Immobilienbranche spezialisiert hat. Ziel des Monitorings: abschätzen, welchen Einfluss die Politik auf die Preise auf dem Immobilienmarkt hat.

Dazu wurden über 1000 politische Geschäfte bewertet und auf ihre Auswirkungen auf den Immobilienmarkt analysiert – selbst Vorstösse, die erst gerade eingereicht wurden, wurden beim Monitoring miteinbezogen. Aus all diesen Daten wird ein Index erstellt, der aufzeigt, ob die Politik zu einem Anstieg oder Rückgang der Preise für Eigenheime beigetragen hat. Ausgewertet werden auch die Auswirkungen der Politik auf die Mieten und auf die Preisentwicklung von Immobilienanlagen. Die Bewertung der politischen Geschäfte übernehmen rund 40 Immobilienexperten. Welche es sind, sagte Iazi-Geschäftsführer Donato Scognamiglio heute nicht.

Häuserwert gesunken, Mieten gestiegen

Der heute vorgestellte Index zeigt: Die letzten Monate ist aufgrund der Politik der Wert von Wohneigentum tendenziell gesunken. Bei den Mieten führten die Veränderungen dagegen eher zu Erhöhungen. In den Index fliessen übrigens nicht nur offensichtlich mit Häuserpreisen und Mietzinsen in Zusammenhang stehende Geschäfte wie die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen oder die Forderung nach einem amtlichen Mietzinsrechner auf der Internetseite des Bundesamts für Wohnungswesen ein. Auch andere Geschäfte, etwa aus den Bereichen Raumplanung und Energie, sowie Gerichtsurteile und kantonale Verordnungen werden berücksichtigt.





Was bringt das alles der Raiffeisen? Für die Bankengruppe dürfte der Index, der der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich ist, ein Lobbyinginstrument sein. Unter Umständen überlegt es sich ein Parlamentarier zweimal, ob er einen Vorstoss unterstützt, wenn dieser beispielsweise als mietzinserhöhend bewertet wird. Oder wenn dieser dazu beitragen könnte, dass der Wert von Eigenheimen sinkt. Das Politmonitoring ist also nichts anderes als ein Instrument der Einflussnahme. Geschickt eingesetzt, werden im Laufe der Zeit vielleicht auch die von Raiffeisen propagierten Billighypotheken doch noch salonfähig.

Wie wichtig es sein kann, mit Politik, Verwaltung und Institutionen gut vernetzt zu sein, hat sich bei Raiffeisen unlängst wieder einmal gezeigt. Mit der Idee, Hypotheken auch für Kreise mit kleineren Vermögen und Einkommen zu ermöglichen, ist die Bank letzthin nämlich aufgelaufen. So einfach gibt man sich am Raiffeisen-Hauptsitz in St. Gallen aber nicht geschlagen – und sucht nach Wegen, wie das Hypothekengeschäft auch auf den unteren Mittelstand ausgedehnt werden könnte. Roland Schaub, Generalsekretär der Raiffeisen-Gruppe, sagte an der heutigen Medienkonferenz nur: «Wir sind mit vergleichbaren Angeboten auf dem Markt wie die Konkurrenz.»

Mit dem Forum in Bern Präsenz zu markieren, schadet auf alle Fälle nicht. Offiziell will Raiffeisen mit dem Forum politische Verantwortung wahrnehmen und die politische Landschaft gestalten. Hauptsächlich dürfte es Raiffeisen aber um Zweiteres gehen. Denn in ihrer heutigen Präsentation bezeichnet die Bankengruppe politische Interessenvertretung offen als «unternehmerische Selbstverständlichkeit». Es geht also um politische Einflussnahme. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)