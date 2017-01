Das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen

Die Globalisierung, wie wir sie in den letzten 30 Jahren kannten, ist vorbei. Das ist die Kernaussage einer neuen Studie des Credit Suisse Research Institute, dem Thinktank der Grossbank. Vorgestellt wurde sie am Donnerstagmorgen im Rahmen des WEF in Davos. Wie Michael O’Sullivan, der Chief Investment Officer der CS-Vermögensverwaltung, bei der Präsentation ausführte, ist das Absicht. Denn als einen ideellen Pfeiler der Globalisierung identifizierte er das jährliche Treffen der Eliten in Davos.

Zu ihrer Schlussfolgerung kommen die Autoren der Studie angesichts einer ganzen Reihe von Entwicklungen: So haben sie einen Globalisierungsindikator errechnet, der auf dem internationalen Austausch von Gütern und Dienstleistungen, Finanzströmen und der Migration beruht. Dieser Indikator liegt heute auf dem gleichen Level wie in den Krisenjahren 2009 und 2010. Seit den 80er-Jahren bis zur Finanzkrise hat er noch einen starken Anstieg verzeichnet.

Die Studie geht allerdings nicht so weit, ein totales Ende der Globalisierung zu prophezeien. Die Wahrscheinlichkeit dafür sei nur 10 Prozent, erklärte O’Sullivan. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 55 Prozent sei vielmehr eine «multipolare Welt» zu erwarten. Diese zeichne sich im Unterschied zu jener der Vergangenheit, als die USA als dominante Macht hinter der Globalisierung standen, unter anderem durch viele regionale und bilaterale Handelsabkommen aus, durch regionale Finanzzentren, regional dominierende Grossunternehmen und stärkere Restriktionen für Immigranten.

Wettstreit von Regionalmächten

Historisch gesehen, haben immer Grossmächte für ein weltweites Handelssystem gesorgt. Vor den USA war das etwa Grossbritannien bis zum Ersten Weltkrieg. Denn nur sie können die Aufrechterhaltung und die Regeln eines solchen Systems festlegen und wahren. Auf dieses Problem der prognostizierten multipolaren Welt geht die CS-Studie auch ein. So erwarten die Autoren in Zukunft einen Wettbewerb von Regionalmächten, Konflikte und die Abgrenzung von Interessenssphären zwischen ihnen. Die Regierungen würden mehr auf den Nationalismus, die Geburt ihrer Bürger und auf den lokalen Anteil ihrer Produktion schauen. Das klingt stark nach einer Beschreibung der Politik, die Donald Trump für seine Präsidentschaft angekündigt hat.

In der Studie vergleichen die Autoren das aktuelle Ende der Globalisierungswelle seit den 80er-Jahren mit der ersten Globalisierungswelle, die mit dem Ersten Weltkrieg 1914 endete. Mit und nach dem Weltkrieg setzte sich nicht nur ein extremer Nationalismus durch, sondern auch der Protektionismus, und es kam zu chaotischen Handels- und Finanzbeziehungen.

Die Studie sieht heute drei Parallelen zur Entwicklung, die damals zum Kollaps der Globalisierung geführt hat. Eine liegt im schwachen globalen Wirtschaftswachstum, das seit der Finanzkrise nicht mehr an den Trend der Zeit von zuvor anschliessen konnte. Die zweite Parallele liegt in den eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten der Politik im damaligen wie im heutigen Umfeld, weil die bisherige Politik weltweit auf weniger Akzeptanz stösst. Die dritte liegt in der Zunahme von protektionistischen Massnahmen und dem Bestreben, bisher importierte Produkte durch im Inland hergestellte Waren zu ersetzen.

Wachsendes Konfliktpotenzial

Die Studie führt schliesslich eine Reihe von besonders zu beachtenden Risiken auf: Darunter fällt die gewaltige Zunahme der privaten und öffentlichen Verschuldung über die letzten Jahrzehnte. Sie ist heute sogar noch höher als zu Beginn der Finanzkrise 2007, an deren Ausbruch sie einen Anteil hatte. Eine weitere, vor allem für die Politik riskante Entwicklung ist die Zunahme der Migration speziell in Europa. Dazu kommt das Problem des Datenklaus bis hin zur Gefahr eines Cyberkriegs. Auch die Gefahr, dass es durch Absicht oder unglückliche Zufälle zu militärischen Konflikten kommt, ist laut der Studie grösser geworden.

(Tages-Anzeiger)