«Die Viren kommen nicht zurück»

Antivirale Medikamente

Harte Kritik an Industriestudien

Hepatitis C ist eine häufige Infektionskrankheit. In der Schweiz sind rund 40'000 Personen mit dem Virus infiziert, jährlich sterben rund 200. Seit 2014 sind antivirale Medikamente auf dem Markt, die gemäss Hepatitis-Spezialisten hochwirksam sind. Am bekanntesten ist das erste in der Schweiz zugelassene Medikament namens Sovaldi. Der Preis für die Therapie ist jedoch hoch: Eine 12-wöchige Behandlung überschreitet ohne weiteres die Schwelle von 50'000 Franken. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat deshalb die Vergütung durch die Krankenkassen limitiert.



Vergangene Woche veröffentlichte das unabhängige Forschernetzwerk Cochrane Collaboration eine Übersichtsarbeit zu den neuen Medikamenten. Die Autoren analysierten 138 Studien mit insgesamt 25 000 Patienten und kommen zum Schluss, dass es keinen Beleg für die klinische Wirksamkeit der Medikamente gebe. Die Studien hätten ausschliesslich die Viruslast im Blut gemessen. Es gebe jedoch Hinweise, dass sich das Virus besonders bei Patienten mit fortgeschrittener Krankheit später wieder ausbreiten könne, heisst es. Weil alle Studien industriegesponsert sind, gehen die Forscher zudem von einem hohen Risiko aus, dass der Nutzen überbewertet wurde.



Beim BAG teilt man die Zweifel an der Wirksamkeit der neuen antiviralen Medikamente nicht. Jörg Indermitte, Leiter der Sektion Medikamente beim BAG, sagt: «Die Bestimmung der Viren im Blut ist als Parameter international anerkannt.» Er räumt jedoch ein, dass Langzeitdaten noch fehlen. «Sollte sich herausstellen, dass die neuen Medikamente klinisch nicht ausreichend wirksam sind, müssten wir handeln.» (fes)