Forschungsgegenstand 007

Sogar beim Drachenfliegen. Sogar während er im Kampf gegen niederträchtige Finsterlinge waghalsig durch die Luft gleitet, ist Geheimagent 007 mit einer Zigarette gesehen worden. 19,3 Minuten dauerte es in den 1960er Jahren durchschnittlich, bis sich James Bond, seinerzeit dargestellt von Sean Connery, die erste Zigarette ansteckte. In fast jedem Film wurde seither geraucht, wenngleich mit klar abnehmender Tendenz. Seit 2002 kommt James Bond ganz ohne Tabak aus. Was aber nicht heisst, dass seine Gesundheit damit gerettet wäre: Noch immer ist er dem Zigarettenrauch schmauchender Mitstreiter(innen) ausgesetzt, so zum Beispiel beim Bardialog mit der schönen Sévérine in «Skyfall» (2012). Bond ist zumindest noch Passivraucher.

Mit ins Absurde reichender Akribie haben Wissenschaftler der Universität von Otago in Neuseeland soeben die zwei Dutzend James-Bond-Filme seit 1962 nach Rauchwaren aller Art durchforstet. Zigaretten oder Zigarren, so ihr Fazit, gehörten fast immer zur Ausstattung – wenn auch mit abnehmender Häufigkeit. Bond sei in dieser Hinsicht kein gutes Signal. Allein die Raucherszenen im jüngsten Film «Spectre» (2015) hätten hochgerechnet auf die Zahl der Zuschauer 261 Millionen «Tabakeindrücke» bei US-Jugendlichen hinterlassen, mahnen die Gesundheitsexperten in der Zeitschrift Tobacco Control.

Damit ist James Bond erneut zum Forschungsobjekt geworden. Die aktuelle Studie zum Rauchverhalten ist die jüngste einer seit Jahren anhaltenden Flut akademischer Publikationen rund um den Pop-Mythos. Die Physik seiner Stunts, die Plausibilität seiner Gadgets, die Psychologie, die Gleichberechtigung und selbstverständlich das Trinkverhalten wurden in den vergangenen Jahren ausgiebig erkundet und bewertet. James Bond fasziniert Wissenschaftler ähnlich wie sein Kinopublikum. Und viele Wissenschaftler nutzen die Bekanntheit des Agenten, um Forschung in die Öffentlichkeit zu bringen.

Er rauchte nicht mehr: Daniel Craig in «Casino Royale».

Immerhin erkennen auch die Tabakexperten ironische Komponenten rund um Bond und die Zigaretten. Sie verweisen auf Szenen wie in Leben und sterben lassen, in der Roger Moore Warnhinweisen auf Packungen zustimmt, nachdem er in einer Zigarettenschachten Patronen entdeckt. Ein andermal nutzt Bond eine Zigarette mit eingebautem Raketenwerfer als Waffe («Diese Zigarette kann Leben retten»). Der einzige Nichtraucherfilm war der 2006 erschienene «Casino Royale» .

Eigentlich ein Wunder, dass nicht Glücksspielforscher diesen Film aufs Korn genommen haben, schliesslich spielt Bond darin Poker. Die Tabakforscher bemängeln unterdessen, dass jede fünfte von Bonds «Sexualpartnerinnen» Raucherin sei. In «Diamantenfieber» (1971) stand sogar ein Aschenbecher auf der entblössten Brust des Agenten, den seine Geliebte benutzte. Immerhin, so die Mediziner, führe die Kürze seiner Beziehungen nicht zu einer Dauerbelastung mit Passivrauch. 17 der insgesamt 60 Partnerinnen sterben schneller als der Zigarettenrauch bis in Bonds Lungen braucht.

Gefährliche Colts: Scaramanga gegen Bond in «Der Mann mit dem goldenen Colt».

Gehörten 1979 noch Marlboro-Plakate zum product placement, wurde die Raucherei mit den Jahren seltener. In «Die Welt ist nicht genug» (1999) wirft die Chefsekretärin Miss Moneypenny geschenkte Zigarren sogar achtlos in den Müll. Sévérines Zigarette in «Skyfall (2012)» klingt da wie ein Rückfall. Andererseits wirkt diese Requisite eher wie ein Retroobjekt. So als träfe Bond jemanden, der Vinylplatten hört.

Vollends übersehen haben die Tabak-Forscher, welch gefährliche Rolle Rauchwaren im «Mann mit dem goldenen Colt» (1974) spielten: Der Bösewicht Scaramanga besitzt darin eine Pistole, die er aus Kugelschreiber, Zigarettenschachtel und Feuerzeug zusammenbaut. Die Einzelteile passieren Sicherheitskontrollen problemlos.

Physik der Stunts

Bond als Geschäftsgrundlage für Wissenschaftler – auf diese Idee ist vor Jahren bereits Metin Tolan gekommen. In Büchern und Vorträgen erklärt der Dortmunder Experimentalphysiker seine Wissenschaft anhand von Bond-Filmen und analysiert deren Realismus. So zum Beispiel die spektakuläre Eröffnungsszene in «Goldeneye» (1995): James Bond alias Pierce Brosnan springt darin von einem Staudamm einem abstürzenden Flugzeug hinterher und besteigt im freien Fall das Cockpit. Unmöglich, mahnt Tolan, Bonds Körper müsste hierzu 14-mal so windschlüpfrig sein wie das Flugzeug.

Mit ähnlich aufklärerischem Drang haben Gewaltforscher die zunehmende Brutalität der Filme angekreidet. Für diese Erkenntnis braucht es allerdings nicht unbedingt den wissenschaftlichen Blick, es genügt gesunder Menschenverstand. Während Schlägereien mit Roger Moore stets humoristischer Natur waren (in «Man lebt nur zweimal» vergreift er sich in den Pobacken eines Sumo-Ringers) gehen Daniel Craigs Gefechte mitunter an die Grenzen des Erträglichen, so wie das neorealistische Macheten-Duell in «Casino Royale».

Abseits der Zweikämpfe wurde auch Bonds riskanter (und wenig vorbildlicher) Lebensstil mehrmals kritisiert, das schnelle Autofahren zum Beispiel. An diesem Punkt wird das wissenschaftliche Gekrittel natürlich lebensfremd. Wer, bitte, würde die mitreissende Hubraumerotik zwischen Bond (im Aston Martin) und Tilly Masterson (im Mustang) aus dem Film «Goldfinger» (1964) entfernen wollen? (Süddeutsche Zeitung)