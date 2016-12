Und Einstein behielt recht

Klima

Wenn Trumps Anti-Klima-Kurs sich durchsetzt

Was der abtretende US-Präsident Barack Obama per Dekret in die Wege leitete, will der neue, Donald Trump – er sieht im Klimawandel keine echte Bedrohung – mit aller Gewalt rückgängig machen: Die USA versprachen im Rahmen des Pariser Klima-Abkommens, bis 2025 ihre Treibhausgase um 26 bis 28 Prozent zu reduzieren. Wie stark Trump gegen die Klimaschutz-Massnahmen des Vorgängers vorgehen wird, weiss zwar bis dato niemand.

Dennoch sehen ETH-Klimaforscher Reto Knutti und sein US-Kollege Benjamin M. Sanderson im Magazin «Nature Climate Change» das internationale Klimaziel in Gefahr. Nämlich eine kritische Erderwärmung auf maximal 2 Grad seit der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Ein Szenario der Forscher ist zum Beispiel: Die USA verzögern Reduktionsmassnahmen um acht Jahre (Annahme: Trump wird wieder gewählt), und die aktuellen Emissionen bleiben auf dem Stand von heute. Kohle, Erdöl und Erdgas werden kurzfristig wieder verstärkt verwendet.

Weiter streicht die Regierung Gelder für die Entwicklung klimaschonender Technologien. Und: Die internationale Staatengemeinschaft will ihre Klimaverpflichtungen ebenfalls zurückschrauben, falls die USA nicht mehr mitmachen. Diese Haltung blockierte stets die frühere Klimapolitik. Wenn diese Annahmen eintreffen sollten, so zeigen die beiden Klimaforscher in Modellen, erwärmt sich die Erde um deutlich mehr als 2 Grad. Massnahmen sind auch danach noch möglich. Nur müsste die Gesellschaft weltweit schon heute die CO2-Emissionen um knapp 2 Prozent jährlich senken. Bei einer globalen Verzögerung wären es dann schon über 4 Prozent. Das sei wirtschaftlich und technisch eine extreme ­Herausforderung, schreiben Knutti und Sanderson. (lae)

Physik

Entdeckung des Jahrhunderts: Wellen aus Raum und Zeit

Erstmals haben Astrophysiker Gravitationswellen nachgewiesen. Das sind kleine Veränderungen von Raum und Zeit, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Diese kann man sich wie die Wellen auf einem See vorstellen, die entstehen, wenn man einen Stein hineinwirft. Nur schwingt statt der Wasseroberfläche die Raumzeit. Die Entdeckung gilt als nobelpreiswürdige Sensation – und ist der finale Triumph für Albert Einstein. Mit seiner Allgemeinen Relativitätstheorie hat er die Existenz dieser Wellen schon vor rund 100 Jahren vorhergesagt. Bislang gab es aber nur indirekte Hinweise auf deren Existenz.

Ausgelöst wurden die beobachteten Gravitationswellen durch zwei schwarze Löcher, jeweils rund 30-mal so schwer wie die Sonne, die vor rund 1,3 Milliarden Jahren in einem fernen Bereich des Universums kollidierten. Am 14. September 2015 um 10.51 Uhr trafen die beim Crash ausgelösten Gravitationswellen auf der Erde ein und konnten mit dem Laser Interferometer Gravitation Wave Observatory (Ligo) in den USA nachgewiesen werden. Unzählige Datenchecks später traten die Ligo-Forscher am 11. Februar 2016 mit ihrer Entdeckung an die Öffentlichkeit.

Auslöser von Gravitationswellen: Kollision zweier schwarzer Löcher. Simulation: Reuters

Die technische Herausforderung lag darin, winzige Längenänderungen zu messen, welche die Gravitationswellen auslösen. Dazu galt es, alle möglichen Störeinflüsse auszuschalten, insbesondere das ständige leichte Beben der Erde. «Gravitationswellen schenken uns ein neues Sinnesorgan, um das Universum zu studieren», sagt Philippe Jetzer vom Physik-Institut der Universität Zürich. «Es ist, als wären die Physiker bisher mit tauben Ohren durch einen Urwald voller zwitschernder Vögel spaziert. Jetzt wurden ihnen die Ohren geöffnet, und sie können das ganze Urwaldkonzert wahrnehmen. Entsprechend können wir nun gewaltige Ereignisse im Universum hören, für die wir bisher taub waren.» (jol)

Auto

Europäer wehren sich gegen Tesla-Dominanz

Der Pariser Autosalon wurde zur Bühne neuer Konzepte für Elektroautos. Die Europäer wollen dem US-Konzern Tesla Motors das Feld nicht kampflos überlassen. Daimler etwa geht davon aus, dass die Elektromobilität in den nächsten Jahren exponentiell wachsen wird. In der Schweiz erwartet das Bundesamt für Energie ab 2021 einen Durchbruch, weil die Vorschriften für den CO 2 für Neuzulassungen verschärft werden. (lae)

Astronomie

Erfolgreiche Bruchlandung auf dem Mars

Es sollte eine Demonstration sein, dass nicht nur Amerikaner, sondern auch Europäer imstande sind, ein Landegerät auf den Mars zu schicken. Leider stürzte Lander Schiaparelli kurz vor dem Aufsetzen ab. Immerhin: Er sammelte auf dem Sinkflug vom Satelliten Trace Gas Orbiter zum Mars wertvolle Daten. Erfolgreich ist dagegen der Orbiter. Er sucht nun auf der Umlaufbahn nach Spurengasen in der Mars-Atmosphäre. (lae)

Künstliche Intelligenz

Auch im Spiel Go schlägt der Computer den Menschen

Noch vor einigen Jahren war es undenkbar, dass künstliche Intelligenz einen Menschen im Spiel Go schlagen könnte. Zu komplex schien das asiatische Brettspiel, das viel mehr Kombinationsmöglichkeiten kennt als Schach. Im März ­dieses Jahres war es jedoch so weit: Die Software Alpha Go besiegte einen der besten professionellen Go-Spieler. Vor allem Fortschritte im maschinellen Lernen machten diesen Erfolg möglich. Alpha Go analysierte Millionen gespielter Partien und brachte sich auf diesem Weg seine Spielstrategie bei. (abr)

Medizin

Immuntherapien bringen Hoffnung für Krebskranke

Die Immuntherapien gegen Krebserkrankungen haben in diesem Jahr grosse Fortschritte gemacht. Bei verschiedenen Krebsarten wie dem schwarzen Hautkrebs oder bei Lungenkrebs können sie Patienten helfen, bei denen alle anderen Therapieansätze versagt haben. Die Immuntherapien verhindern, dass die Krebszellen die Immunzellen lahmlegen. Dies schaffen sie, indem sie Eiweisse blockieren, mit denen die Krebszellen normalerweise an die Immunzellen andocken. Die Therapien wirken allerdings nicht bei allen Patienten und nicht bei allen Krebsarten gleich gut. Ausserdem können sie zum Teil ­heftige Nebenwirkungen hervorrufen, wenn Immunzellen auch gesundes Körpergewebe anzugreifen beginnen. Diesen Punkten wollen sich die Forscher im nächsten Jahr vermehrt widmen. (abr)

Nobelpreise

Auszeichnungen für reine Grundlagenforschung

Noch selten gab es so klare Favoriten für die Nobelpreise wie dieses Jahr. Die Entdeckung der Gravitationswellen (siehe links) war so gut wie gesetzt für den Physikpreis, das Genom-Editierungs-Werkzeug Crispr/Cas für den Chemie- und die Fortschritte in der ­Krebs-Immuntherapie für den Medizin-Nobelpreis. Doch es kam alles ganz anders. Das Nobelpreiskomitee blieb seiner Linie treu, überraschte alle Prognostiker und wählte durchs Band reine ­Grundlagenforschung aus. Chapeau, kann man da nur sagen! Ausgezeichnet wurden die Entdeckung des zelleigenen Recyclingsystems, der sogenannten Autophagie (Medizin), die Erforschung sogenannter topologischer Phasenübergänge und topologischer Phasen von Materie (Physik) sowie die Entwicklung und Konstruktion von molekularen Motoren (Chemie). (nw)

Gesundheit

Impfstoff gegen Zika-Virus erfolgreich getestet

Die guten Nachrichten kamen gegen Ende des Jahres. Einer der Zika-Impfstoffe, die momentan in Entwicklung sind, zeigte bei ersten Tests am Menschen gute Schutzreaktionen. Das Zika-Virus war dieses Jahr ein grosses Thema. Es hatte sich in weiten Teilen Südamerikas, Mittelamerikas und in Südostasien ausgebreitet.

Gefährlich: Zika kann zu Mikrozephalie bei Babys führen. Foto: Keystone

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) rief im Februar den internationalen Notstand aus. Im Lauf des Jahres konnten Forscher nachweisen, dass das Zika-Virus tatsächlich für Fälle von Mikrozephalie verantwortlich ist: Infiziert sich eine schwangere Frau mit dem von Mücken übertragenen Virus, kann es vor allem in den ersten Monaten der Schwangerschaft zu schweren Hirnschäden beim ungeborenen Kind kommen. Die Babys kommen dann mit einer Mikrozephalie, einem sehr kleinen Schädel und meist schweren Behinderungen, auf die Welt.

Ebenfalls dieses Jahr gelang der Nachweis, dass sich das Virus bei Geschlechtsverkehr auch von Mensch zu Mensch übertragen kann. Die Zika-Infektion verläuft meist harmlos, doch bei Erwachsenen kann es als Spätfolge in seltenen Fällen zum Guillan-Barré-Syndrom kommen, einer Erkrankung der peripheren Nerven. Bis die Impfstoffe auf dem Markt sind, gilt als Präventionsmassnahme vor allem der Mückenschutz. Schwangere Frauen sollten nicht betroffenen Gebiete reisen. (abr)