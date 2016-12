Eisiges Klimaarchiv

Die Züge wirken wie aus der Spielzeugkiste zusammengekramt. Blaue Container, gelbe Hütten und rote Tanks auf Kufen, von hellbraunen Traktoren mit Kettenantrieb gezogen. Sie gleiten unter einem stahlblauen Himmel über eine Piste aus Schnee, die Sonne spiegelt sich in den Frontscheiben der Zugmaschinen, und aus deren hocherhobenen Auspuffrohren quellen Dunstwolken. Mit solchen Trecks schaffen europäische Antarktisforscher gerade Tonnen von Material, Vorräten, Treibstoff und Gerätschaften zu neuen Basiscamps tief im Inneren des Südkontinents. Die Suche nach dem ältesten Eis hat begonnen. Wenn alles gut geht, ziehen die Wissenschaftler in sieben, acht Jahren einen Eiszylinder aus dem Untergrund, der anderthalb Millionen Jahre alt ist.

«Wir suchen nach der Auflösung für ein Rätsel», sagt Olaf Eisen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, der das von der EU mit 2,2 Millionen Euro finanzierte Gemeinschaftsprojekt koordiniert. «Irgendwann vor 900'000 bis 1,2 Millionen Jahren hat sich der Rhythmus der Kalt- und Warmzeiten gewandelt. Davor dauerte ein Zyklus 40'000, danach und bis heute 100'000 Jahre. Wir möchten wissen, was sich geändert hat.» Sein Konsortium erhofft sich die Antwort von einem Eisbohrkern, der die Phase des Umbruchs, die sogenannte Mid-Pleistocene Transition (MPT), überspannt.

Dass die Forscher überhaupt wissen, wie warm es vor anderthalb Millionen Jahren auf der Erde war, verdanken sie Bohrungen in Meeressedimenten. Diese enthalten unter anderem Fragmente der damals lebenden gehäusebildenden Mikroorganismen. Sie geben Hinweise auf das damalige Klima.

Doch die Sedimente liefern keine Information über die Zusammensetzung der Atmosphäre zu jener Zeit, insbesondere über Treibhausgase wie Kohlendioxid. Dafür bräuchten die Forscher altes Eis. Es ist schliesslich aus Schnee entstanden, in dessen Schichten kleine Luftblasen eingeschlossen wurden, als sie sich im Boden verdichteten. Schnitte durch Eispanzer zeigen erkennbare Lagen wie bei den Jahresringen eines Baumes und lassen sich so datieren. Doch die ältesten bekannten Eisschichten sind «nur» 800'000 Jahre alt. Sie stammen aus einem mehr als drei Kilometer tiefen Bohrloch an der Dome C genannten Erhebung in der Ostantarktis. 2004 wurden die Arbeiten dort bei einer Tiefe von 3270 Metern abgeschlossen.

Regelmässige Warmzeiten

Die Auswertung dieses Bohrkerns hat gezeigt, dass sich die Treibhausgase und die Temperaturen nach der MPT im Gleichtakt veränderten und ungefähr alle 100'000 Jahre eine Warmzeit vorkam. In dem Eis liegt der Spiegel des CO 2 in der eingeschlossenen Luft nirgends über 300 ppm (Millionstel Volumenanteile). Die Menschheit hat ihn durch das Verbrennen von Kohle und Öl auf 400 ppm nach oben getrieben.

«Wir wissen nicht, ob die Treibhausgase vor der MPT die gleiche Rolle gespielt haben wie bis zum Industriezeitalter», sagt Eisen. «Das ist eine Lücke im Wissen über das Klima.» Um sie zu schliessen, müssen die Wissenschaftler wieder Richtung Südpol aufbrechen. Eisens Kollege Robert Mulvaney vom British Antarctic Survey ergänzt: «Es gibt keinen anderen Ort auf der Erde, der Informationen über die Atmosphäre früherer Epochen so lange verwahren kann wie die Antarktis.»

Trotzdem ist fraglich, ob die Kräfte im Eispanzer nicht bereits jede Schicht zermalmt oder verschoben haben, die vor der Transition entstanden ist. Die Forscher brauchen einen kontinuierlichen Bohrkern, um die Veränderungen zu erkennen. Eine Bohrung auf gut Glück kommt nicht infrage, sie würde auch 40 bis 50 Millionen Euro kosten – die jetzt bewilligten 2,2 Millionen dienen nur der Vorbereitung und zur Auswahl eines Bohrplatzes, der gute Aussichten auf Erfolg verspricht. Dafür haben die Wissenschaftler schon einige Jahre Arbeit investiert, allerdings nicht in der Antarktis, sondern in ihren Büros. Sie erkundeten dort die theoretischen Voraussetzungen, dass Eis 1,5 Millionen Jahre ungestört altern kann.

Den Stand der Überlegungen hat ein internationales Team um Hubertus Fischer von der Universität Bern vor drei Jahren zusammengefasst. «Es gibt bei der Suche nach dem geeigneten Ort viele Zielkonflikte», sagt er. «Was in einer Hinsicht gut ist, kann in einer anderen schlecht sein.»

Das Rezept, dem das EU-Projekt nun folgt, sieht so aus: Die Forscher suchen einen Ort, wo der Felsuntergrund relativ flach ist, sodass sich das darauf getürmte Eis möglichst wenig seitwärts bewegt; ein breiter Gipfel wäre ideal. Der Untergrund darf zudem nicht zu warm sein, damit die untersten Schichten nicht längst geschmolzen sind.

Weiter soll das Eis möglichst dick, aber wiederum nicht dicker sein als 2500, höchstens 2800 Meter. Das Problem ist sonst, dass der Eispanzer die aus dem Untergrund aufsteigende Wärme nicht abfliessen lässt. Sie staut sich womöglich, und das Eis schmilzt schon deswegen. Damit auf diese Strecke, bis zu 800 Meter weniger als bei der Bohrung am Dome C, doppelt so viele Jahresschichten wie dort passen, darf in der Gegend nur sehr wenig Niederschlag fallen. «Mehr als 25 Millimeter pro Jahr sind eher ein Ausschlusskriterium», sagt Fischer. «Wir müssen uns also in Gegenden begeben, die im Mittel trockener sind als die Sahara – aber viel kälter.»

Bessere Datierungen

Zudem sind die Wissenschaftler gezwungen, sich mit neuen Methoden der Datierung zu beschäftigen. Sie erwarten, dass ein Eiszeitzyklus von 40'000 Jahren ganz unten auf etwa zwei Meter komprimiert sein kann. Sie müssen daher bei ihren Probebohrungen auf der Suche nach einem guten Bohrplatz Methoden anwenden, mit denen sonst Geologen arbeiten, die den Zerfall winziger Spuren von radioaktiven Elementen auswerten. Keines dieser Verfahren dürfte zwar das Alter des tiefsten Eises besser als auf 100 000 Jahre fixieren. Da aber später nicht entscheidend ist, ob die Zeitreihe 1,5 oder nur 1,4 Millionen Jahre zurückreicht, können die Glaziologen immerhin sicherstellen, dass sie an der richtigen Stelle bohren.

Haben sie später den ganzen Bohrkern vorliegen, können die Forscher weitere Korrekturen anwenden, um die Datierung zu verbessern. Genauer als auf 5000 bis 10'000 Jahre werden sie das Alter einzelner Schichten vermutlich nicht bestimmen können. Das genüge aber, so Fischer, um das Auf und Ab der Treibhausgas-Konzentrationen während der Eiszeitzyklen zu verfolgen.

(Tages-Anzeiger)