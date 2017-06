Findet die Nasa bald Leben im Weltraum?

Das Nasa-Weltraumteleskop hat zehn neue Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt, auf denen es möglicherweise Leben geben könnte. Sie hätten die richtige Grösse und Temperatur, um potenziell Leben entstehen zu lassen, wie eine vierjährige Suche des Kepler-Teleskops ergab und Wissenschaftler Mario Perez am Montag mitteilte.

Insgesamt seien 49 Planeten in der sogenannten Goldilocks Zone oder habitablen Zone gefunden worden – jedoch sei überhaupt nur in einem Viertel eines Prozents dieser Galaxie gesucht worden. In ihr gibt es insgesamt rund 200 Milliarden Sterne.

With 219 potential new worlds out there, some could be habitable & 10 of them like our own. Here's things to know: https://t.co/DIGV6HOEDR pic.twitter.com/QRUBrQuUkg