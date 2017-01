Zwischen Regensdorf und Weiningen liegt «blankes Eis», berichtet ein Leser-Reporter. An ein Durchkommen sei gar nicht zu denken. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Autos stecken bleiben – zu rutschig ist die Fahrbahn.

Der TCS meldete am späteren Morgen mehrere Verkehrsbehinderungen in der Region Zürich wegen schneebedeckter Fahrbahnen. Grund für die Schneeglätte seien lokale Graupelschauer gewesen, sagt Dominik Bonderer, Kommunikationschef der kantonalen Baudirektion, auf Anfrage von Tagesanzeiger.ch/Newsnet. In solchen Fällen bringe präventives Salzen nichts. «Die Räumungsequipen können erst loslegen, wenn der Graupel auf der Strasse liegt.» 230 Fahrzeuge sind allein im Kanton Zürich im Einsatz gestanden, um die Strassen von der Schneeglätte zu befreien.

Störung im öV

Der erneute Wintereinbruch macht auch dem Zürcher Verkehrsverbund zu schaffen. «Aufgrund von Schneefällen im ganzen Gebiet des Zürcher Verkehrsverbundes, verkehren verschiedene Linien in unregelmässigen Zeitabständen und in geänderter Linienführung», heisst es auf der Seite des VBZ.

Bei der Kantonspolizei Zürich sind vereinzelte Meldungen wegen Glatteis eingegangen, heisst es auf Anfrage. Es haben sich aber nicht mehr Unfälle ereignet als an anderen Tagen.