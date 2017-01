Bildstrecke: Die neuen Google-Büros in Zürich

Google ist berühmt für die Einrichtung seiner Büros. Arbeit soll Spass machen: Knallige Farben dominieren, Billard- und Tischtennistische sollen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für eine kreative Arbeitsatmosphäre sorgen. Das gilt auch für die bisherigen Arbeitsräume, die der IT-Gigant im Frühling 2008 im Enge-Quartier in Zürich bezogen hat.

Büros werden etappenweise bezogen

Heute bezieht Google seine neuen Büros in der Zürcher Sihlpost. Zusammen mit den Räumen in der neuen SBB-Überbauung Europaallee sind das 50 000 Quadratmeter. Bis Ende 2020 wird das Unternehmen die neuen Büros etappenweise beziehen.

Als Google sich 2004 in Zürich niederliess, waren damals am Limmatquai zwei Mitarbeiter beschäftigt. Heute betreibt der Konzert in der Limmatstadt den wichtigsten Entwicklungsstandort ausserhalb der Vereinigten Staaten. Rund 2000 Mitarbeiter aus 75 Nationen forschen in Zürich an den neuesten Google-Entwicklungen.

Übrigens, in Zürich werden sie intern nicht Googler, sondern Zoogler genannt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)