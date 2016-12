Das illustre Kabinett des Valentin Landmann

Ein Untersuchungshäftling, der Vergewaltigung einer Minderjährigen verdächtigt, wird von einer Gefängnisaufseherin befreit und flieht mit ihr nach Italien, wo sich beide verloben: Wäre diese Story der Inhalt eines Films, man hielte sie für unrealistisch. Und doch hat sie sich zugetragen.

Ein Anwalt jüdischer Herkunft, der Rechtsradikale, Prostituierte und bekannte Politiker verteidigt, der in Jeans auftritt, den Gürtel mit einem Totenkopf geschmückt: Träte er in einem Film auf, man würde über den Regisseur den Kopf schütteln. Und doch gibt es diesen Anwalt. Er ist Valentin Landmann, einer der bekanntesten Verteidiger der Schweiz.

So gesehen, ist es nur passend, dass Landmann Hassan Kiko verteidigt hat, als der letzte Woche vor Gericht stand. Viel geholfen hat der prominente Anwalt Kiko nicht. Das Gericht verurteilte den 28-jährigen Syrer zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe. Landmann hatte einen Freispruch beantragt.

Der Mann ohne Berührungsängste

Landmann aber, der Mann ohne Berührungsängste, hat einen prominenten Fall mehr in seinem Portfolio, das reich an allerlei prominenten Fällen ist. Bekannt geworden ist Landmann als Anwalt der Hells Angels und als Verteidiger von Giuseppe V., einem der Fraumünster-Posträuber. Zeit seiner Karriere bewegte sich Landmann im Milieu, setzte sich für Prostituierte ebenso ein wie für einen der Polizisten in der Chilli’s-Affäre. Der Mann soll als Gegenleistung für Sex vertrauliche Polizei-Informationen weitergegeben haben.

Erstaunlicherweise hat die Nähe zum Milieu Landmann auch für andere attraktiv gemacht: So verteidigte der Anwalt die Zürcher Whistleblowerinnen Margrit Zopfi und Esther Wyler ebenso wie Alt-SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer, als der wegen Rassendiskriminierung vor Gericht stand. Auch der damalige SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli vertraute im Streit mit der Uni auf Landmanns Rat. Überhaupt scheint Landmann gerade in der SVP begehrt zu sein. Er amtet auch als Anwalt von Nationalrat Pirmin Schwander. Schwander muss sich vor Gericht verantworten, weil er einer jungen Mutter geholfen haben soll, ihr Kind aus einem Heim zu entführen.

Stets korrekt und höflich

Anders als viele Berufskollegen hat Landmann die Öffentlichkeit und die Medien nie gescheut, im Gegenteil. Seine Überzeugung ist es, dass eine offene Kommunikation mehr bringt, als die Dinge zu verwischen. Schnell ist man per Du mit ihm. Dabei bleibt Landmann stets höflich und korrekt; vor Gericht ist er eloquent und gut vorbereitet. Kraftausdrücke liegen ihm nicht. Anders, als seine Nähe zum Schmuddligen vielleicht vermuten liesse, mag Landmann das Schöne, das sorgfältig Geschaffene. Sein Totenkopf übrigens, der ist handgeschmiedet. Aus Silber. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)