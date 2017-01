Messners Leben in zwei Stunden

Und dann ist da plötzlich dieser kurze Moment, da sitzt Reinhold Messner ganz allein am Signiertisch im Foyer der Parkarena in Winterthur. Es ist Pause, er hat eben auf Dutzende Interviewkarten und in x Bücher sein Autogramm gekritzelt, aber gerade jetzt hat keiner der Zuhörer ein Auge für ihn, einen der bekanntesten, umstrittensten Bergsteiger unserer Zeit. Sie stehen am Büchertisch, blättern in seinen Werken, sie kaufen Cola und Sandwiches. Messner schaut auf, sieht sich um, lächelt verloren und etwas irritiert. Und schrumpft unversehens von der lebenden Legende zum älterern Herrn, dessen Zeit langsam abläuft.

Es ist ein kurzer Augenblick nur, dann stehen die nächsten an, Messner strahlt, signiert, signiert, lächelt.

Faszinierende Bilder

Nein, vorbei ist seine Zeit noch nicht. Seine grossen Abenteuer hat Messner, 72, zwar hinter sich. Doch er findet noch immer sein Publikum. Gerade jetzt ist er mit dem Vortrag «Überleben» auf Tournee, etliche Veranstaltungsorte sind bereits ausverkauft, so auch am kommenden Dienstag im Volkshaus. Natürlich, ein Mann wie er hat viel zu erzählen, selbst für jene, die mit Alpinismus und Abenteuerlust wenig am Hut haben. Messner fasziniert, polarisiert. Er war auf seinem Gebiet immer wieder ein furchtloser Pionier, sprang dem Tod mehr als einmal nur knapp von der Schippe. Was er erlebt hat, reicht für mehrere Leben und unzählige Vorträge.

Und das ist genau das Problem.

Messner plaudert in «Überleben» zu faszinierenden Bergbildern und Filmsequenzen in lockerem Ton über die Kindheit in Südtirol, über seine ersten Felsklettereien mit dem jüngeren Bruder, über dessen tragischen Tod 1970 am Nanga Parbat, er erzählt davon, wie er irgendwann von der Vertikale in die Horziontale wechselte, statt den Mount Everest zu besteigen fortan Wüsten aus Sand und Eis durchquerte.

Er philosphiert über das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Er redet über das «Warum?», jene grosse Frage hinter seiner Abenteuerlust. Er kommt immer wieder zu sprechen auf seine guten Taten, die Schulen, die er gestiftet hat. Und in all das flicht er Werbespots für seine sechs Museen ein.

Vieles hat man schon gehört

Sicher, das alles hat seinen Reiz. Und die Bilder dazu sind teilweise von geradezu dramatischer Schönheit. Doch wer so viel in zwei Stunden Redezeit packt, der wird notwendigerweise oberflächlich. Vor allem im zweiten Teil franst der Vortrag aus. Vieles, was Messner erzählt, hat man so oder ähnlich schon in unzähligen Interviews gelesen oder gehört. Manchmal klingt Messner, als rede er über einen anderen. Aber was man gerne hören würde, das gibt er nicht preis. Zum Beispiel Emotionen. Selbstzweifel. Angst. Wie das geht, zu «Überleben», wenn solche Gefühle hochkommen. Über das redet Messner kaum. So nah lässt er sein Publikum nicht an sich heran. Gefühle zeigt der Meister nicht.

Ausser in jenem Moment, als gerade keiner eine Unterschrift will. Aber da hat Messner auch kein Publikum. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)