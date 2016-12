Ein rostiger Container wertet den Bucheggplatz auf

Die Reise von MGLU 490687 8 endet ­unspektakulär. Der Frachtcontainer soll irgendwann Anfang 2017 auf dem Bucheggplatz abgeladen werden. Endstation. Er, der von China her über die Weltmeere nach Deutschland gelangt ist, ein Containerleben lang (von 2009 bis 2015) auf den Strassen und Schienen und Flüssen Deutschlands unterwegs war, endet als Imbissstand.

Sein zweites Leben hat MGLU 490687 8 drei Zürcher Frauen zu verdanken: Lena Stauffer, Manuela Cagienard und Ronja Sakata. Sie behaupten, ihnen liege der Bucheggplatz am Herzen – als Beweis dafür führen sie den Container an, den sie vor einigen Wochen für 2500 Franken erstanden haben. Noch steht er in einer Lagerhalle am Stadtrand und wartet darauf, umgebaut zu werden. Der 40-Fuss-Container, 12 mal 2,5 mal 2,5 Meter, soll schon im Frühjahr als Imbissstand die Passanten am Bucheggplatz erfreuen. Für den Um- und Ausbau wollen Stauffer, Cagienard und Sakata auf der Crowdfunding-Plattform Wemakeit 44'444 Franken sammeln.

Etwa so: Der Container in der Visualisierung. Foto: PD

Es gibt im Kumo6, wie der Imbiss heissen wird, dereinst japanische Speisen, Nudelgerichte, Suppen, Reissandwiches, die man sich gern auch ins Tupperware schöpfen lassen und in Ruhe – Stichwort Verkehrsknoten – zu Hause geniessen kann. Japan ist in diesem Fall ­naheliegend: Ronja Sakata ist mit einem japanischen Koch verheiratet. Er hätte am Bucheggplatz kochen sollen; irgendwann konnte er nicht mehr auf den Container warten, ein anderes Angebot war zu verlockend.

Der Weg, den der Container bis heute zurückgelegt hat, ist weit – auch im übertragenen Sinn. Gefühlt einmal China retour telefonierten und weibelten die drei Zürcherinnen bei den Behörden, um die Stadt davon zu überzeugen, dass so ein Container am Bucheggplatz passe. Die Sache gipfelte in einem überraschenden Anruf von Filippo Leuten­egger (FDP) persönlich, abends um 21.40 Uhr. An den Tiefbauvorsteher hatten sich die drei irgendwann direkt gewendet, als es stockte. «Sie brauchen einen langen Schnauf», mahnte Leuten­egger. «Gute Nacht.»

Den langen Atem haben Lena Stauffer, Manuela Cagienard und Ronja Sakata bewiesen und schliesslich im Sommer die offizielle Ausschreibung gewonnen. Die erste Anfrage bei der Stadt liegt drei Jahre zurück. Es war ein Telefon­anruf von Ronja Sakata auf dem Amt. Die Antwort war so kurz wie unmissverständlich: «Das können Sie vergessen.» Wollten sie aber nicht. Nun steht also der Container in dieser Lagerhalle. Die beiden weissen Wildgänse auf blauem Grund verraten, dass der Container der traditionsreichen Speditionsfirma Hellmann gehört hat. Ob die Wildgänse den Umbau überleben, ist noch nicht sicher. Ihre Schönheit hätten sie aber auch entdeckt, sagt Lena Stauffer.

Im Quartier stösst die Idee auf positive Reaktionen; der Quartierverein steht hinter dem Projekt. Das ist der Gedanke hinter dem Crowd­funding: den Imbiss im Quartier zu verankern, vom Quartier fürs Quartier. «Kriegen wir das Geld zusammen, ist das der Beweis, dass es unser Angebot braucht», sagt Stauffer. Aktuell stehen auf Wemakeit gut 10 Prozent der Finanzierung. Das Crowdfunding läuft noch bis Ende Januar.

Der Bucheggplatz ist ein eher trost­loser Umschlagplatz von Pendlern, ­umgeben von mehrspurigen Strassen. Auffallend spektakulär sind die Passerellen, auch Spinne genannt. Bald kommt eine zweite Spinne hinzu: «Kumo» ist Japanisch für «Spinne». Das Triste steht in ziemlichem Kontrast zu einem lebendigen Quartier. Und da kommt ein Container gerade richtig, noch dazu einer, aus dem feine japanische Gerichte gereicht werden. Ein bisschen Duft der grossen weiten Welt als Kontrast zum Duft der vielbefahrenen Stadt. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)