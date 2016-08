Passanten retten einen Schiffskapitän

Ein 57-jähriger Mann ist beim Bürkliplatz von einem Motorboot gefallen. Er konnte sich jedoch in letzter Sekunde an der Schiffswand festklammern, wie die Polizei heute Donnerstag mitteilt. Passanten entdeckten am Dienstagabend das Motorboot, das herrenlos im Wasser trieb. Daraufhin sprangen sie ins Wasser und halfen dem Mann.

Den Passanten gelang es, auf das Boot zu steigen, den Mann aus dem Wasser zu ziehen und das Motorboot an seinen Standplatz zu fahren. Wieso der 57-Jährige ins Wasser fiel, nachdem er den Motor gestartet hatte, ist noch unklar.

Die Wasserschutzpolizei nahm den unverletzten Mann für weitere Abklärungen zur Wache. Kurze Zeit später konnte er nach Hause gehen. (sda)