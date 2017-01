Die Zürcher «Ikognito»-Beiz

Das Café Mandarin steht an einem der zentralsten Orte Zürichs. An dieser Ecke strömen jeden Tag die Pendlerinnen und Pendler vorbei, bevor sie gestresst den Stadelhoferplatz überqueren und aufs nächste Tram rennen, das sie zur Arbeit bringt. Die meisten haben den auffälligen Schriftzug des Cafés schon gesehen, orange auf schwarzem Hintergrund. Das Mandarin war schon dort, als viele noch nicht wussten, dass sie einst zum Bahnhof Stadelhofen pendeln würden: Seit über 30 Jahren wirten im Mandarin Katharina und Max Karrer. Doch Ende Jahr hören sie auf. Die beiden gehen in Pension, und kurze Zeit später wird auch das hübsche Haus verschwinden. Es muss einem Neubau des spanischen Stararchitekten Santiago Calatrava weichen, der einst den Stadelhofen baute.

Am Eingang klebt eine deutliche Ansage: «Es werden keine 1000-Franken-Noten angenommen!»



Grund genug, im Mandarin für ein letztes Testessen vorbeizuschauen. Es ist Mittag, kalt, Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Der Himmel ist grau. Am Eingang klebt eine deutliche Ansage: «Es werden keine 1000-Franken-Noten angenommen!»

Drinnen ist die Atmosphäre zum Glück freundlicher und das Lokal erstaunlich voll. Viele Tische sind mit ein, zwei älteren Damen besetzt, die meisten dürften über 60 sein. Dazwischen gesellen sich Herren im ähnlichen Alter. Das erstaunt kaum: Das Mandarin gilt nicht gerade als Lieblingslokal der hippen Einheimischen. Es ist kein Ort, an dem man unbedingt gesehen werden will – und dafür vielleicht das perfekte Café für ein vertrauliches Gespräch oder ein Rendezvous, also eine Art «Inkognito»-Beiz.

Die äusserst freundliche Kellnerin findet trotz gehörigem Stress auch Zeit für einen lustigen Spruch. Die Vorspeisen, ein grüner und ein gemischter Salat (5.50 und 14.50 Franken), bringt sie schnell. Beide schmecken nach Durchschnitt, auf dem gemischten Teller sticht der Kabissalat heraus. Er hat eine mild-säuerliche Sauce. Die Hauptgänge hingegen enttäuschen etwas – und kommen nach einem Fauxpas auch ziemlich spät: Erst eine halbe Stunde nach der Bestellung merkt die Küche offenbar, dass es kein Tatar mehr gibt. Dieses wird als Spezialität des Hauses angepriesen, kostet 31.50 Franken. Die Chefin entschuldigt sich persönlich. Der Ersatz ist ein Clubburger für 26.50 Franken, eigentlich ein normaler Hamburger, an dem nichts speziell ist ausser der leichte Currygeschmack. Das Brötchen sieht aus wie aus dem McDonald’s schräg vis-à-vis, den Pommes frites fehlt das Salz. Beim zweiten Hauptgang, Kalbsschnitzel mit Nudeln und Kräuterbutter, kann man zumindest sagen: Die Fleischstückchen sind leicht blutig und zart gebraten. Preis für die kleine Portion: 29.50 Franken. Das Stück Rüeblitorte (6 Franken) und der Kaffee (5.10 Franken) runden den Eindruck ab: Man kann wegen des Essens ins Mandarin, muss aber nicht.

Trotzdem lohnt sich ein Besuch. Das Mandarin mit seinen gelb gestrichenen Wänden und rostroten Tischplatten hätte es verdient, in seinen letzten Monaten noch ein bisschen kultig zu werden. Schräg genug wäre es dafür.

Café Mandarin, Kreuzbühlstrasse 1, 8008 Zürich, 044 251 80 58, Mo–Fr 6.30–23 Uhr, Sa 7–23 Uhr, So 7–22 Uhr (Tages-Anzeiger)