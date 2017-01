Holz spalten für 1.80 Franken pro Stunde

Vorbild für andere Gemeinden

Als die Stadt Uster im Frühjahr 2016 über ihr Beschäftigungsprogramm informierte, interessierten sich gleich mehrere Gemeinden aus dem Bezirk Affoltern für das Modell. Sie traten mit Uster in Kontakt, und der Sozialdienst des Bezirks arbeitete in der Folge Vorgaben aus, nach denen seit Herbst verschiedenste Projekte umgesetzt werden.

Die meisten grösseren Gemeinden im Kanton bieten den Flüchtlingen die Möglichkeit, sich mit gemeinnütziger Arbeit zu beschäftigen. Die Einsätze, die oft nur sporadisch und teilweise saisonal abhängig sind, stossen auf reges Interesse. Es sei schön, so der Tenor bei den Flüchtlingen, die Zeit nicht nur mit Essen und Schlafen zu verbringen. Die Einsätze helfen, den Alltag zu strukturieren, und bieten Möglichkeit, Deutschkenntnisse in der Praxis anzuwenden. Die niederschwelligen Arbeiten reichen von Wald- und Gartenarbeit auf öffentlichen Anlagen über Fötzeli-Touren bis hin zu Velovermietungen. Die Asylsuchenden erhalten dafür oft einen Beitrag an ihre Integrationszulage, der von Gesetzes wegen auf 200 Franken monatlich beschränkt ist. Regensdorf zum Beispiel hat gestern ein Programm gestartet, das es zehn Asylsuchenden ermöglicht, halbtags Deutsch zu lernen und halbtags bei Recyclingarbeiten zu helfen. Das Programm kam auf Anfrage der Asylsuchenden selber zustande. Die Gemeinde betreut derzeit rund 130 Flüchtlinge.



Die Stadt Zürich sieht sich im Kanton als Vorreiterin bei den gemeinnützigen Einsätzen für Flüchtlinge. Seit 2003 koordiniert die Asylorganisation Zürich (AOZ) rund 500 Plätze in der Verwaltung und in gemeinnützigen Organisationen. Weiter unterstützt die AOZ rund 30 Gemeinden in der Asylarbeit. Rund 35 Gemeinden haben die Konkurrenzfirma ORS Service AG mit der Flüchtlingsbetreuung beauftragt. Die Mehrheit der Zürcher Gemeinden bietet Sprachkurse für Flüchtlinge an. Diese werden oft von Freiwilligen organisiert und finden grösstenteils mehr als einmal in der Woche statt. Die Teilnahme ist freiwillig.

Sarah Fluck