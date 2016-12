23 Kühe verenden bei einem Grossbrand

Schreckliches Erwachen für eine Landwirtin in Hausen am Albis in der Nacht auf heute Mittwoch. Um circa 3 Uhr früh wird sie auf den Brand ihrer Scheune aufmerksam. Zusammen mit einem Bekannten und ihrer Familie gelang es ihnen Lamas und Pferde zu befreien und in Sicherheit zu bringen. 23 Kühe verendeten allerdings, das teilte die Kantonspolizei Zürich heute Mittwoch mit.

Die alarmierten Feuerwehren Hausen am Albis, Kappel am Albis und Rifferswil rückten mit einem Grossaufgebot an den Vollbrand aus. Die Bäuerin und der Helfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren; der Landwirt blieb unverletzt. An der Scheune entstand Totalschaden, die Schadenhöhe wird auf zwei Millionen Franken geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist zurzeit unbekannt; Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich haben ihre Ermittlungen aufgenommen.

(sip)