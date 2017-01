Achtung, Explosionsgefahr

Vor den Weihnachtstagen liebevoll geschmückt, werden sie nun lieblos entsorgt. Es ist ein trauriges Bild, das die ausgedienten Christbäume einem derzeit an Zürichs Strassenrändern bieten. Warum nicht die Nordmanntanne einige Tage länger in der Stube hegen und pflegen und die letzten Kerzen nochmals anzünden?

Genau das war auch die Absicht von Medienprofessor Vinzenz Wyss aus Männedorf. Doch es kam anders, wie seine Bilder auf Facebook zeigen. Die Tradition wollte es bisher, dass im Hause Wyss am Dreikönigstag die Kerzen am Baum ein letztes Mal angezündet werden. Doch dann liess der Familienvater den Baum im Wohnzimmer einen Augenblick aus den Augen, um im oberen Stock seine Frau zu holen, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt. Da hörte er plötzlich einen Knall. Zurück in der Stube bot sich der Familie ein Bild des Grauens: dichter Rauch schlug ihr entgegen, der Baum brannte lichterloh, die Fensterscheiben waren zerborsten.

Nadeln sind gefährlich

Schuld an einem Brand dieser Art ist nicht etwa das dürre Holz, sondern die Nadeln machen es aus. Sie bergen winzige Harznester. Solange der Baum mit genügend Flüssigkeit versorgt ist, bildet der pflanzliche Mantel einen genügenden Schutz gegen Hitze. Doch dieser nimmt ab, auch wenn der Baum zwei Wochen im Wasser des Christbaumhalters steht. Durch die Hitze der Kerze kann sich so das Harz verflüssigen. Explosiver und hochentzündlicher Harzdampf tritt aus. Innerhalb von Sekundenbruchteilen steht der Baum in Flammen.

Die Familie Wyss versuchte, den Brand mit einer Decke zu löschen, aber Rauch und Hitze waren zu gross. Auch Feuerlöscher der Nachbarn nützten nichts. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen. Praktisch das ganze Mobiliar wurde dabei zerstört, die Familie wohnt derzeit bei Freunden.

Ausnahmsweise ein Einzelfall

In der Regel brennt es im Dezember rund 30 Prozent mehr als in durchschnittlichen Monaten, wie die Versicherungsgesellschaft AXA schreibt. Über die Weihnachtstage gehen gar dreimal mehr Brandmeldungen ein als sonst, weil Kerzen unbeaufsichtigt gelassen werden.

Anders diese Weihnachten. Der Brand in Männedorf war eine seltene Ausnahme. Iris Schärer hat bei Schutz und Rettung über die Feiertage Notrufe entgegengenommen. Sie sagt: «Es war ganz allgemein sehr ruhig.» Ähnlich tönt es bei der Stadtpolizei Zürich und der Kantonspolizei. Sie registrierten beide keinen einzigen Fall über die Feiertage.

Warum es allgemein zu wenigen Bränden gekommen ist, darüber mögen Fachleute nur werweissen. Die Wahl des Baumes spielt bestimmt eine Rolle. Nordmanntannen bleiben länger frisch als Rottannen. Zudem ziehen immer mehr Personen elektrische Kerzen den herkömmlichen aus Wachs vor.

Sanierung vorbereiten

Das macht alles Sinn, denn kaum ein Schaden ist so teuer wie ein Brand. Das bekommt derzeit auch Vinzenz Wyss zu spüren, denn seine Mietwohnung muss saniert werden. Einen Teil der Kosten wird die Familie selber tragen müssen.

Das Räumen der Wohnung übernimmt Wyss vorerst selber. Doch das frisst enorm Zeit. Er sei derzeit «über alle Ohren» damit beschäftigt, Kleinigkeiten zu organisieren, schreibt Wyss per Mail, und stehe aus diesem Grund nicht für eine persönliche Stellungnahme zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund des möglichen Ungemachs: Es ist jetzt höchste Zeit, den Baum vor dem Haus auf der Strasse zu platzieren. Auch lieblos, wenn es sein muss. Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ) entsorgt den Baum noch bis Ende Januar gratis. (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)