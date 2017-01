Angst vor dem Kollaps am Stadelhofen

Der Bahnhof Stadelhofen ist mit täglich 81'000 Fahrgästen der achtgrösste Bahnhof in der Schweiz, Tendenz steigend. Er ist stärker frequentiert als Genf oder St. Gallen, hat aber nur drei Gleise, die sich bei der Ausfahrt auch noch kreuzen. In den letzten fünf Jahren gab es auf dem SBB-Schienennetz 867 Störfälle, die ihren Ursprung in Stadelhofen hatten. Jede dieser Störungen hatte im Durchschnitt fast 90 Verspätungsminuten zur Folge. Darum ist klar: Stadelhofen braucht dringend ein viertes Gleis.

Doch wann der komplizierte und teure Ausbau des Bahnhofs beginnen kann, ist unklarer denn je, wie der Regierungsrat in seiner Antwort auf eine kantonsrätliche Anfrage erklärt. Zwar ist die Bauplanung weit vorgeschritten. Doch der Bund, der derzeit die Ausbauten bis ins Jahr 2030 festlegt, hat die Priorität des Projektes zurückgestuft. In einer ersten Ausbauvariante ist Stadelhofen gar nicht mehr enthalten, in einer zweiten steht er in «grosser Konkurrenz» zu andern Projekten.

Droht destabilisierung?

Der Baustart in Stadelhofen ist aus Sicht des Regierungsrats «keineswegs sichergestellt und sogar gefährdet». Entschieden wird darüber 2019 in den eidgenössischen Räten. Bis dahin will sich der Regierungsrat mit allen Mitteln für den Bahnhof Stadelhofen einsetzen. Wenn die Überzeugungsarbeit in Bern keinen Erfolg hat, sieht der Regierungsrat schwarz. Weitere Verdichtungen im Fahrplan ohne den Ausbau Stadelhofens würden den Betrieb der Zürcher S-Bahn «weiträumig destabilisieren».

Das tönte vor zwei Jahren noch zuversichtlicher. Vor der Abstimmung über die VCS-Initiative zur Vorfinanzierung des Stadelhofen-Projekts sagte der damalige Volkswirtschaftsdirektor Ernst Stocker (SVP), die Initiative sei überflüssig, da das Geld dazu in Bern bereitliege. «Wir haben die Zusicherung vom Bund, dass das vierte Gleis und der Brüttener Tunnel gebaut werden», sagte er im TA-Interview. Und im Kantonsrat hielt er der Initiantin und VCS-Chefin Gabi Petri (Grüne) vor, mit ihrer Initiative ein «totes Pferd» zu reiten. Das Volksbegehren wurde dann mit einem Nein-Stimmen-Anteil von gut 66 Prozent abgelehnt.

Nach den neusten Nachrichten aus Bern zu den Ausbauplänen der SBB sieht sich Gabi Petri jetzt bestätigt: «Es wird immer klarer, dass sich Ernst Stocker auf ein Abstellgleis manövriert hat.» Welche Priorität der Bund dem Projekt Stadelhofen beimisst, zeige sich auch in dessen Beschreibung in den Papieren des Bundesamtes für Verkehr. Darin ist von einem Angebotsausbau für das Zürcher Oberland die Rede. «Das zeigt, dass die Bundesbehörden die Bedeutung des Bahnknotenpunktes Stadelhofen falsch einschätzen», sagt Gabi Petri. Sie will nun prüfen, wie sich der VCS am besten für die Pendler am Zürichsee und in Winterthur einsetzen könnte. (Tages-Anzeiger)