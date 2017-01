Christian Klambaur tritt aus SVP aus

Christian Klambaur ist nach Angaben des «Blicks» per sofort aus der SVP ausgetreten. Das nachdem er am ersten Januar auf Facebook ein rassistisches Video geteilt hatte, das für Empörung sorgte. An der nächsten Generalversammlung sollte die SVP Rüti ZH über einen möglichen Ausschluss Klambaurs entscheiden. Nun kam er der Partei zuvor.

Beim Video handelte es sich um einen Ausschnitt aus dem Monumentalfilm «300», der neu vertont wurde: «Ich brauche jetzt Asyl», sagt ein Dunkelhäutiger, und der Spartanische Krieger antwortet: «Sicher nicht in Bubikon.» Und mit den Worten «Du Scheiss-Neger» stösst ihn der Spartaner in den Abgrund.

«Als privat gedacht»

Das ehemalige Vorstandsmitglied der SVP Rüti ZH bereute das Video in einer ersten Stellungsnahme nicht: «Ich finde das witzig, man darf doch auch mal über ein ernstes Thema ein Gschpässli machen», sagt er zum «Blick».

Inhaltlich stehe er zum Video, betonte er gegenüber der Zeitung. Gepostet habe er es aber nicht selbst. Er habe das Video von einem Kollegen erhalten und irgendwie sei es auf seiner Seite gelandet. «Ich komme mit diesem Facebook auch nicht recht draus», so Klambaur.

Später nahm der Politiker noch einmal Stellung auf Facebook. Ihm sei mit der Veröffentlichung ein Missgeschick passiert, das Video sei «rein privat gedacht» gewesen. Er bedauerte, dass es «als rassistisch aufgefasst werden» könne, und entschuldigte sich bei allen, die er damit verletzt habe.

Update folgt...