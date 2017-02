Dank Veto das letzte Wort haben

Das Misstrauen gegen den bürgerlich dominierten Regierungsrat ist im Zürcher Kantonsparlament ausgerechnet in der SVP am grössten. Der Winterthurer ­SVP-Kantonsrat Franco Albanese verlangt in einer am Montag eingereichten Motion ein Vetorecht gegen Verordnungen, welche die Regierung in eigener Kompetenz erlassen kann. Sein Vorstoss wird unterstützt von FDP, BDP und EDU. Wenn sie im Parlament geschlossen ­zusammenhalten, werden sie eine komfortable Mehrheit von gut 60 Prozent der Stimmen haben.

Das Veto können nach der Idee von Albanese 60 von 180 Ratsmitgliedern beantragen. Für den Veto-Beschluss bräuchte es eine Mehrheit der Stimmen. Albanese will seinen Vorstoss nicht als Misstrauensvotum bezeichnen, sondern als «Kontrollinstrument mit selbstreinigender Wirkung». Als Beispiel nennt er den Kanton Solothurn, den einzigen Kanton, der bisher ein Verordnungsveto für den Kantonsrat kennt, und zwar seit über 20 Jahren. Erst kürzlich hat der Kantonsrat dem Regierungsrat mit dem Veto gedroht. Es ging um die Frage, ob in einem neuen Jagdgesetz ein Sonntags- und Nachtjagdverbot verankert werden soll. Die Mehrheit lehnte dies ab mit dem Verweis, der Regierungsrat werde die Verordnung schon «im Sinne der Politik» verfassen – falls nicht, gebe es fürs Parlament ja ein Vetorecht.

Hunderte Verordnungen

Unternehmer Albanese erhofft sich vom Veto insbesondere, dass das Parlament bei Gebühren, die über eine Verordnung verfügt werden, mehr mitreden kann. Mit der Motion würde die Regierung beauftragt, ein Gesetz auszuarbeiten, welches das Vetorecht vorsieht.

Beim Regierungsrat wird der Vorstoss keine Freude auslösen. Im Juni 2015 hatte er sich bereits auf eine Interpellation von Ruedi Lais (SP) skeptisch zur Einflussnahme des Kantonsrats auf die ­Erlasse der Regierung geäussert. Denn bereits heute lässt sich der Kantonsrat gewisse wichtige Verordnungen zur Genehmigung vorlegen. Damit werde die in der Verfassung festgelegte Kompetenzordnung «ausgehöhlt».

Mit Albaneses Veto würde die Macht des Regierungsrats weiter beschnitten, weil künftig nicht nur die wichtigen, sondern alle Verordnungen blockiert werden könnten – und von denen gibt es Hunderte. Es sind Verordnungen, in denen Fristen, Gebühren oder Entschädigungen festgelegt sind oder Details zu Fahr- oder Jägerprüfungen.

Gewaltentrennung verwischt

Für den Regierungsrat ist eine solche Einflussnahme des Parlaments nicht im Sinne der Kantonsverfassung. Der ­Begriff «erlassen» deute auf eine abschliessende Kompetenz hin, schreibt er. Diese Haltung teilt Jurist und Alt-­Regierungsrat Markus Notter (SP), der an der Ausarbeitung der Kantonsverfassung zwischen 2001 und 2005 mitbeteiligt war. «Wer ein solches Vetorecht will, muss die Verfassung ändern», sagt Notter. Für ihn ist dieser Weg aber widersinnig, weil er die Verantwortlichkeiten und die Gewaltentrennung verwische. Richtig wäre es seiner Meinung nach, wenn das Parlament sorgfältiger legiferieren und die wichtigen Dinge ins Gesetz schreiben würde. Wichtiger als eine politische Bremse sei die Möglichkeit der rechtlichen Überprüfung, meint Notter. Denn im Kanton Zürich hätten die Gegner einer Verordnung die Möglichkeit, beim Verwaltungsgericht Beschwerde zu erheben, bevor eine Verordnung in Kraft trete. Auf nationaler Ebene ist eine Beschwerde laut Markus Notter erst im konkreten Anwendungsfall möglich.

Auch in den Augen von Markus Rüssli, Spezialist in Staats- und Verwaltungsrecht bei Umbricht Rechtsanwälten, würde mit einem Vetorecht für das Parlament die geltende Kompetenz­ordnung im Kanton Zürich durch­brochen. Dazu sei zwingend eine Änderung der Verfassung nötig.

Ein bisschen mitregieren

Unhaltbar ist Albaneses Forderung für SP-Kantonsrat Ruedi Lais: «Dieses Vorgehen ist unehrlich. Ein Vetorecht ist ein Instrument für faule Parlamentarier.» So könne der Kantonsrat ein bisschen mitregieren, ohne Verantwortung zu übernehmen. Denn vor Gericht stehe im Streitfall der Regierungsrat am Pranger, auch wenn dieser eine Verordnung auf Geheiss des Kantonsrats umgeschrieben hat.

Für Lais ist ein Vetorecht nicht sinnvoll, weil man damit ausser einer Blockierung nichts bewirke. Darum sind Lais wie Notter der Meinung, wichtige Anliegen des Parlaments müssten im Gesetz verankert werden. Wenn dies ein Parlament nicht tue, schalte es das Volk aus, weil nur gegen ein Gesetz das Referendum ergriffen werden könne – nicht aber gegen eine Verordnung.

SVP will Veto auch in Bern

Auch die eidgenössischen Räte in Bundesbern wollen ein Verordnungsveto einführen. Eine parlamentarische Ini-tiative des Zuger SVP-Nationalrats Thomas Aeschi wurde im Nationalrat bereits gutgeheissen. Die zuständige Ständeratskommission hat ihr in einem zweiten Anlauf ebenfalls zugestimmt. Im ersten Versuch vor den Wahlen 2015 war sie noch dagegen gewesen.

Auch im Kanton Schaffhausen hat sich der Kantonsrat im letzten September knapp für ein Verordnungsveto ausgesprochen. Dort kam das Thema aufs Tapet, nachdem die Regierung in einer Verordnung zum neuen Hundegesetz eine Liste mit 14 Hunderassen festgelegt hatte, welche verboten werden sollten. Weil der Widerstand dagegen erfolglos blieb, wurde im Kantonsrat eine Motion eingereicht, welche das Vetorecht gegen Verordnungen verlangte. (Tages-Anzeiger)