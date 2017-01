Das WEF führt zu mehr Flügen und zu mehr Lärm

Das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos sorgt im Raum Zürich auch in diesem Jahr für mehr Fluglärm: Der Flughafen Zürich rechnet mit rund 1000 zusätzlichen Starts und Landungen, vor allem von Privatmaschinen und Helikoptern.

Zusätzliche Lärmemissionen lassen sich in den Tagen vor, während und nach dem WEF nicht vermeiden, wie der Flughafen mitteilte. Das WEF findet vom 17.-20. Januar statt. Auf dem Zürcher Flughafen stehen für die WEF-Maschinen etwa 60 Standplätze bereit. Sie sind bereits alle reserviert.

Wer keinen Standplatz hat, muss das Flugzeug nach einer dreistündigen Ein- und Ausladezeit umparkieren. Die Piloten müssen also einen anderen Flughafen ansteuern, um ihre Maschine dort abstellen zu können. Wo sie hinfliegen, ist ihnen überlassen.

Weniger Leerflüge

Um das Platzproblem zu entschärfen, ist es auch in diesem Jahr möglich, mit der Maschine direkt auf den Flugplatz Dübendorf zu fliegen. Die Gäste durchlaufen die üblichen Kontrollen dann auf dem Militärflugplatz. Dübendorf wird so zur Schengen-Aussengrenze.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Leerflüge zwischen Zürich Flughafen und Dübendorf vermieden werden können. In früheren Jahren landeten Piloten mit ihren ausländischen Gästen häufig in Kloten und flogen ihre leeren Maschinen anschliessend zum Parkieren nach Dübendorf.

Rundgänge für Aviatik-Begeisterte

Für Aviatik-Begeisterte, so genannte Planespotter, ist das WEF der Höhepunkt des Jahres. Der Flughafen bietet deshalb auch in diesem Jahr zusammen mit einem Anbieter von Modellflugzeugen geführte Rundgänge an. Dabei können die selten zu sehenden Business- und Regierungsmaschinen besichtigt werden, zumindest von aussen. (SDA)