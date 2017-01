Dem kranken Hündchen wird nur noch zu Bürozeiten geholfen

Nach Feierabend noch rasch mit dem Haustier ins Zürcher Tierspital, das geht nicht mehr. Ein Flyer, den die Kleintierklinik der Universität Zürich derzeit abgibt, teilt mit: «Aufgrund der Einführung der 50-Stunden-Woche für unsere Tierärztinnen und Tierärzte auf Januar 2017 entstehen an der Kleintierklinik erhebliche personelle Engpässe.»

Ab sofort nimmt das Tierspital von 17 Uhr bis morgens um 7.30 Uhr sowie an Wochenenden von Freitag 17 Uhr bis Montag 7.30 Uhr nur noch Patienten auf, die von Privatärzten oder von lokalen Notfalldiensten an die Kleintierklinik überwiesen werden. Ausgenommen sind Patienten, die bereits in der Klinik behandelt werden und bei denen eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes eingetreten ist.

Früher war das anders. Tierbesitzer konnten ihre Lieblinge auch während der Nacht vorbeibringen, und diese wurden behandelt, selbst wenn es sich aus tiermedizinischer Sicht nicht unbedingt um einen Notfall handelte.

Bis zu 60 Stunden pro Woche

Allerdings führte dieser Service zu einer zeitweise hohen Belastung der Ärztinnen und Ärzte an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Zürich. Laut Unimediensprecher Beat Müller hätten die Tierärzte bis zu 60 Stunden pro Woche gearbeitet, oft einhergehend mit langen Nacht- und Wochenendschichten im Notfalldienst. Die Notfalldienste seien deshalb jetzt auf Schichten à höchstens 9 Stunden aufgeteilt worden.

Seit zwei Jahren läuft im Tierspital das Projekt «Fit for Future» zur Festlegung der Strategie und der Restrukturierungsmassnahmen für die klinischen Dienste. Darin werden auch die Anstellungs- und Arbeitsbedingungen sowie der Personalbedarf für das Tierspital überprüft. Auf den 1. Januar wurde nun die 50-Stunden-Woche mit Ruhezeiten gemäss Arbeitsgesetz für die Assistenz- und Oberärzte umgesetzt. Damit würde die Vetsuisse-Fakultät attraktivere Arbeitsbedingungen für das klinische Personal im Tierspital schaffen, sagt Müller.

Umliegende Tierärzte sind informiert

Wie lange der reduzierte Notfalldienst andauert, kann Müller nicht sagen. Dies hänge vor allem mit dem Projekt «Fit for Future» zusammen. «Die resultierenden Massnahmen werden ab Mitte Jahr implementiert», sagt Müller. Auch die Zahl der notwendigen Neueinstellungen wird im Rahmen des erwähnten Projekts geklärt und «kann deshalb noch nicht beantwortet werden». Die benötigten Tierärztinnen und Tierärzte sowie das Pflegepersonal sollen auf dem hiesigen Markt rekrutiert werden.

Die Kundschaft habe die neue Regelung gut aufgenommen, hört man aus dem Tierspital. Bisher seien keine Beschwerden bekannt. «Das extra geschulte Personal vermittelt den Tierbesitzern Adressen von Tierärzten in ihrer Nähe, die sie im Notfall aufsuchen können.» Zudem habe das Tierspital im Dezember die umliegenden Tierärzte über die neue Regelung informiert und die Situation diskutiert. «Es hat sich gezeigt, dass man sich gegenseitig hilft und unterstützt», so Müller. Das Notfallangebot genüge vollauf. Die Region Zürich inklusive Winterthur sei mit tiermedizinischen Notfalldiensten gut versorgt, und «schwierige Fälle übernimmt das Tierspital nach wie vor». (Tagesanzeiger.ch/Newsnet)