Der Stolz von Fehraltorf, den das Volk gar nicht mehr wollte

Eigentlich sind Abstimmungen in der Schweiz nicht ungewöhnlich. Doch so wie die Zürcher Gemeinde Fehraltorf die Meinung der Einwohner einholte, ist es das.

Alles hat mit einem Unfall bei einem Kreisel am 10. September 2016 begonnen. Es war bereits der vierte an dieser Stelle. Aber dieses Mal wurde die Kreiselkunst, eine blaue Glassteinkonstruktion, derart stark beschädigt, dass ein Neubau nötig wurde.

Der Kreisel trug den Übernamen «Schwimmbadkreisel». «Weit herum galt er als eine Art Identifikationsobjekt für Fehraltorf», schreibt die Gemeinde am Dienstag in einer Medienmitteilung. Doch bevor der «Schwimmbadkreisel» wieder aufgebaut werden sollte, wollte die Gemeinde eine Umfrage bei der Bevölkerung durchführen. Diese lancierte sie aber nicht nur in der Dorfpost, dem Publikationsorgan von Fehraltorf, sondern auch via Facebook: «Soll der Schwimmbadkreisel wieder aufgebaut werden oder nicht?», so die Frage.

Kein Identifikationsobjekt für Fehraltorf

Der grösste Teil der Rückmeldungen traf schliesslich über Facebook ein. Das Resultat überraschte die Gemeinde, sagt Gemeindeschreiber Marcel Wehrli: 563 stimmen für den Wiederaufbau des Kreisels, 621 dagegen. Der Schwimmbadkreisel ist keineswegs ein solch wichtiges Identifikationsobjekt für Fehraltorf wie gedacht, musste die Gemeinde feststellen.

Bei den Facebook-Stimmen kann zwar nicht eruiert werden, wie viele davon auch wirklich Einwohner aus Fehraltorf sind. Trotzdem ist für den Gemeinderat nach der ungewöhnlichen Abstimmung klar, dass er auf den Wiederaufbau verzichten will. Nun führt er in der Bevölkerung einen Ideenwettbewerb durch.

Die Gemeinde hatte schon vor etlichen Jahren einen solchen Ideenwettbewerb bei einem anderen Kreisel durchgeführt – damals noch ohne Facebook.

