Die Odyssee des «Zürcher Wolfs»

Am 2. März hat ein Wolf in Laufen-Uhwiesen ein Schaf gerissen. Die DNA-Analyse der Biologen der Uni Lausanne zeigen nun, dass es sich um das männliche Tier M75 handelte, schreibt die Zürcher Baudirektion in einer Mitteilung von heute Donnerstag.

Vom gleichen Tier sind bereits 40 Schafrisse in den Kantonen Tessin und Graubünden bekannt. Deshalb haben diese beiden Kantone M75 zum Abschuss freigegeben. Wo sich der Wolfsrüde momentan aufhält, ist nicht bekannt. Weitere Spuren des Wolfs wurden nach dem 2. März keine mehr gefunden.

Manche vermuten, er habe sich über die Grenze nach Deutschland aus dem Staub gemacht. (pu)