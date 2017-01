Die Sturmparade

Das Wort «Hagelkorn» trifft es nicht. Eisbrocken gehen auf das Zürcher Oberland nieder. Klumpen bis zu 500 Gramm. Sie zertrümmern Ziegeldächer, machen Bäume zu Kleinholz, degradieren Gärten zu Ödflächen, töten Vögel und andere Kleintiere. Der Lärm sei wie Maschinengewehrfeuer gewesen, schreibt ein Lehrer. Als der Sturm abgezogen ist, wabert giftkalter Nebel über den Gemüsefeldern. Salat, Kohl, Zwiebeln sind Mus.

Die Schäden im Sommer 1957 sind gigantisch. Und gleich setzt ein Katastrophentourismus ein nach Gemeinden wie Hombrechtikon, Hinwil, Bubikon. Die Leute kommen von weither, die Folgen des Jahrhunderthagels zu begaffen.

Gestern Nacht ist Egon durchgezogen. «Er war ein durchschnittlicher Wintersturm», sagt Sharon Satz von Meteonews in Zürich. Der Wind erreichte, fährt die Meteorologin fort, auf dem Säntis 154 Stundenkilometer. Auf dem Uetliberg waren es 96, auf der Lägern etwa gleich viel. Das ist beachtlich, aber nicht sensationell.

Vor allem, wenn man vergleicht. Der Kanton Zürich blickt auf etliche Wetterereignisse, Wetterphänomene, Wetterdesaster zurück. Ein paar Beispiele:

Orkan: Lothar ist der grösste und schlimmste. Er kommt am Stephanstag 1999 von der Biskaya her, auf dem Uetliberg beträgt die Windgeschwindigkeit 241 Stundenkilometer. An mancher Bergflanke liegen die Bäume hernach wie Mikadostäbchen. Lothar hat das Land rasiert. Im Zürcher Rieterpark sind 150-jährige Buchen umgekippt wie Spielzeugbäume, Zedern, Eichen und Pappeln sind tot. Andere Bäume stehen, doch die Kronen sind abrasiert. Anwohner weinen. Damals hat auch die Stadt Zürich ihr Desaster. Im Gebiet Uitikon/Waldegg wirkt die ausrasierte Waldschneise wie bombardiert.

Rieterpark Zürich: Lothar hat das Land rasiert, Anwohner weinen um die alten Bäume.



Wasserhosen: Das bedeutende Schweizer Tornadogewässer ist der Bodensee. Doch auch auf dem Zürichsee gibt es, zum Beispiel 2015, 2012, 2007, Tornados. Wasserhosen, turmhohe Luftsäulen in Wirbelbewegung um die eigene Achse. Der rotierende Schlauch vom Juli 2012 vor Thalwil, Kilchberg und Rüschlikon ist sicher hundert Meter hoch. Ein solcher Rüssel entsteht, wenn kalte Luft über den warmen See getrieben wird. Sie erwärmt sich und beginnt kreiselnd zu steigen. Beobachter fühlen sich an jenem Tag am Zürichsee wie in Miami oder Mexiko.

Downbursts: Wenn in einem Gewitter schwere Fallböen auftreten, kann es passieren, dass an gewissen Stellen der Regen niederschiesst wie aus einem Druckrohr, das ist der nasse Downburst. «Trocken» ist er, wenn der Regen auf dem Weg zum Boden verdunstet ist. In Bubikon gibt es 2016 einen Downburst, der 100 Stundenkilometer schnell sein soll und eine Scheune total zerstört. Eine Zeitung berichtet, dass der Scheunenbesitzerin der Totalschaden unerklärlich ist, wo die Scheune doch Lothar überstanden hat. So ist der Downburst: Er wirkt plötzlich und punktuell, eine Art Richtstrahl. Der Föhn Gottes.

Bubikon: Der Downburst, sozusagen der Föhn Gottes, zerlegt eine Scheune.



Hagelschlag: Der Klassiker unter den Unwettern. Im Frühling 2003 zieht ein Hagelsturm über den Albis mit Körnern von 8 Zentimetern Durchmesser. 1000 Schadensmeldungen gehen ein, dies ist eines der grösseren Hagelereignisse im Kanton, der Hagelteppich ist 35 Kilometer breit. Aber schon früher gab es solche Desaster. In Winterthur gehen 1715 Hagelkörner nieder wie «Gänss- und Hüner Eyer». Ein Chronist deutet das Ereignis, das rundum die Ernte vernichtet, Schulhäuser und das Pfarrhaus heimsucht und Hunderte Fenster ausschlägt, als Rache des Himmels. Als Mahnung zu Busse und Umkehr. Als Trost bleibt immerhin der schönste Regenbogen seit «Mannsgedencken».

Staubteufel: Er ist weniger schlimm, als der Name es vermuten lässt. Aber faszinierend. Und global beschrieben. Man nennt ihn je nach Weltgegend auch Al-Hul, Nebelteufel, San. Es handelt sich um einen kleinräumigen Luftwirbel mit vertikaler Achse, eng verwandt dem Tornado. 2013 ist einer in Dübendorf dokumentiert. Aus einer ungeteerten Baustelle erhebt sich auf sandigem Untergrund der Teufel zu einer Höhe von gegen zehn Metern. Wie ein Dämon in «Tausendundeine Nacht». Wie ein Flaschengeist.

Dübendorf: Wie der Geist aus der Flasche erhebt sich der Staubteufel an die zehn Meter hoch.



Springflut: Gute alte Zeit? Am 8. Juli 1778 gewittert es am Pfannenstiel. Der Bach im Küsnachter Tobel schwillt rasant an. Küsnacht schläft, als gegen 22 Uhr die Flutwelle ins Dorf dringt. Sie zerstört Häuser noch und noch und reisst 63 Menschen in den Tod. Das erste Haus, das von dem Gemenge aus Wasser, Schlamm und Steinbrocken getroffen wird, ist ein Dreifamilienhaus. 17 Menschen sterben dort, darunter sieben Kinder. Hausgegenstände treiben auf dem See bis nach Wädenswil und Horgen. Nein, so harmlos ist der Kanton Zürich wettermässig nicht. (Tages-Anzeiger)